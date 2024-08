El Municipio lleva otorgados más de $64 millones en microcréditos

El Municipio de Junín comunicó que lleva entregados más de 64 millones de pesos que se repartieron entre 750 emprendedores, desde la puesta en marcha del programa de Microcréditos que el distrito implementa desde 2020, en pleno contexto de pandemia.

Los, $64.055.456 tienen el plus que el 93,68% de esa masa monetaria quedó en la economía local, ya que se promovió la compras de diversas herramientas en comercios de nuestra ciudad. Entre los principales rubros de emprendimientos a los que se llegó con esta ayuda crediticia están servicios (32%), elaboración de alimentos (21%), confección de indumentaria (11%), fabricación de objetos (7%), construcción (6%), comercialización de alimentos (5%) y jardinería (4%), entre otros.

Una de las tantas emprendedoras beneficiadas con los microcréditos es María Soledad, albañila y plomera de la ciudad, quien utilizó el dinero para la compra de diferentes herramientas con el fin de desarrollar mejor su oficio, entre las que se incluyeron una carretilla, dos palas, tres baldes, dos discos de corte, seis grampa una cinta métrica, una cuchara, un nivel y una amoladora.

En el marco de las distintas visitas para conocer historias de vida, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, visitó a María Soledad quien se inscribió recientemente en el programa de microcréditos que el Municipio impulsa y que le permitió acceder a herramientas nuevas para desarrollar mejor su oficio vinculado a la albañilería. “Significa una gran oportunidad y una ayuda para todos los que trabajamos”, afirmó la vecina.

Luego de la visita y la conversación mantenida con el intendente Petrecca, María Soledad indicó: “Llegué a este programa de microcréditos de la Municipalidad por medio de mi hermana que me comentó de la existencia del mismo, me animé a inscribirme para participar y tuve una respuestas muy rápida afortunadamente”, y añadió: “Gracias a esto pude acceder a herramientas que precisaba mucho y que me vienen muy bien para el trabajo”.

A su turno, el intendente Pablo Petrecca expuso: “Siempre nos interesa conocer historias de vida de juninenses como las de Soledad y Luis, detrás de cada microcrédito que se entrega desde el Gobierno de Junín hay una historia de lucha, sacrificio, esfuerzo y mucho trabajo”. Al mismo tiempo, subrayó que “estamos muy contentos por haber alcanzado a casi 750 emprendedores que accedieron a este programa de microcréditos, que constituyen un puente para cruzar etapas en la vida de muchos vecinos”.