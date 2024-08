Solicitan a la Provincia la eximición de impuestos para vecinos afectados por la obra del paso bajo nivel

En la sesión de hoy del Concejo Deliberante, que tendrá lugar a las 12, se realizará un pedido especial para eximir del pago de impuestos a comercios afectados por la obra del paso bajo nivel.

La comunicación a la Provincia de Buenos Aires y a ARBA se realiza “solicitando la factibilidad de eximir del impuesto Inmobiliario Urbano e Ingresos Brutos a establecimientos comerciales afectados por la obra del paso bajo a nivel de calle Rivadavia de la ciudad de Junín”.

El pedido se da a raíz de las dificultades que afrontan desde hace meses los comerciantes del sector donde se inició la obra, hoy paralizada totalmente. En ese sentido, con más incertidumbre que expectativas, ayer tuvo lugar la reunión del intendente Pablo Petrecca con vecinos, acompañados por la titular de Comercio e Industria, Marianela Mucciolo y miembros de la comisión.

A pesar de las expectativas que se habían generado tras el anuncio por parte de La Libertad Avanza de que en estos días reiniciarían los trabajos en el obrador, lo cierto es que nada de ello pudo ser confirmado.

“Estuvimos reunidos cerca de una hora con el intendente Pablo Petrecca y el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Albarello, pero no hay novedades como las que se anunciaron de que se iban a retomar los trabajos”, señaló Walter Cullerton, uno de los vecinos en la reunión, junto con Fernando Mercado. No obstante, reconoció que “hay un avance, el intendente mantiene las gestiones para que se continúe, pero aún no hay nada claro”.

Cullerton consideró que si bien la carta documento enviada por uno de los vecinos, cuya respuesta por parte de ADIF generó un horizonte, la realidad es que “no tenemos expectativa de que pase algo este año”.

Consultada luego de la reunión, Mucciolo destacó que "el intendente nos fue muy claro. No hay ninguna información oficial que pueda hacer que él asegure que la obra va a empezar en alguna fecha determinada".

A su vez señaló: "Nos mostró las gestiones que lleva a cabo personalmente con el gobierno nacional, en contacto con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, expresando la necesidad de que la obra se ponga en movimiento y se termine en lo inmediato".

Mucciolo apuntó que "aparentemente el gobierno tiene presente la obra, pero no hay fecha certera de reinicio" y advirtió que "sería irresponsable" darla ya que, "no hay ninguna información oficial".

Por último, aseguró que "Comercio e industria se va a reunir con referentes del sector para ver en qué los podemos seguir acompañando, ver si logramos la eximición del pago del Impuesto Inmobiliario e Ingresos Brutos", para ayudar a los vecinos, así como la exención de tasas que ya se realiza.

Espera sin fin

Luego de la confirmación por parte de La Libertad Avanza que se retomarían los trabajos en la obra del paso bajo nivel desde el 1 de agosto, transcurridos los días, sin miras de actividad en el obrador, el edil libertario, Juan Cornaglia Re, refirió que cuestiones burocráticas demoraban la reactivación de la obra.

Consultado por Democracia señaló que en la semana última se había nombrado al nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), y que se esperaba que en breve se oficializara el nombramiento del presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

“Estos nombramientos son algunos de los factores que retrasan la oficialización de la reactivación de la obra”, afirmó. “Tanto SOFSE como ADIF, como todas las empresas públicas, están sujetas a procesos burocráticos normales que muchas veces demoran más de lo esperado. En este caso surgieron cuestiones que dificultaron la convocatoria de las juntas directivas, pero según la información que me llega, el curso de acción sigue siendo el mismo”. A pesar de ello, aún no hay novedades de que se retome la obra.

Cabe recordar que hace algunas semanas, una contestación de una carta documento dirigida a uno de los vecinos afectados, confirmó que la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado -ADIF- se encuentra estudiando una propuesta de financiamiento realizada por Sabavisa, empresa a cargo de la obra.

La carta indica que ADIF “se encuentra trabajando en el desarrollo de un plan de priorización de obras. Entre estas se encuentra la obra del Paso Bajo Nivel Av. Rivadavia y Vías del FFCC San Martín - Junín - Provincia de Buenos Aires, adjudicada a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni - Sabavisa S.A. en U.T”. Asimismo, indica que “continúan evaluando la propuesta de financiamiento del contratista, la cual se encuentra en estudio por diversas áreas del Ministerio de Economía”.

Cabe destacar que la carta documento que originó esa respuesta fue una misiva enviada por el comerciante César Dardano.