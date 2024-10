Fue inaugurada la sala de tomografía en el hospital municipal de Rojas

Este mediodía quedó inaugurado, en el Hospital Saturnino E. Unzué de Rojas, la nueva Sala de Diagnóstico por Imagen que cuenta con el flamante tomógrafo. De esta manera, el sistema de salud público del distrito -el principal efector de salud es municipal- tiene un equipamiento de primer nivel que permitirá profesionalizar las tareas, disminuir tiempos y salvar más vidas.

El acto inaugural se desarrolló a las 12.30 en la nueva sala que está al lado de la Guardia y estuvo encabezado por el intendente Román Bouvier, quien fue acompañado por autoridades municipales, personal de salud y representantes del Rotary Club Rojas, quienes fueron fundamentales en esta cruzada que llevó varios años para llegar a su concreción.

La fecha parece ser que no es casual, ya que justamente hoy, 4 de octubre, es el día del Santo Patrono de Rojas “San Francisco de Asís”. Sobre el objetivo cumplido, el intendente dijo: “Es un día histórico para la comunidad. Estuvimos muchos años a través de este sueño y estoy feliz. Los grandes logros se hacen juntos. Esto es un gran ejemplo que hay que dejar de lado las diferencias para cumplir objetivos. El tomógrafo es una realidad y me hace feliz poder ser parte de esto. Detrás del intendente hay una persona que muchas veces no duerme pensando en estas cosas. Vale la pena hacer política”.

Además, el jefe comunal sostuvo: “Hoy pudimos lograr esto que durante décadas esperamos. Muchos vecinos quedaron en el camino cuando se iban a diagnosticar a una ciudad vecina, eso se terminó. Y este tomógrafo, esta sala de tomografía, es para todos los habitantes del Partido de Rojas. Es para el que vive en el centro, el que vive en el barrio o en el medio del campo. Esto es para todos. Esto es salud pública que llegó para quedarse.

Desde el Rotary Club Rojas explicaron que se trata de un “logro extraordinario” y dijeron que “es un hito que marca un antes y un después en la historia de la comunidad de Rojas”. “Hace dos años este proyecto comenzó como un sueño que parecía difícil de alcanzar, un anhelo que todos compartíamos profundamente. Desde la primera reunión entre Rotary y el municipio, supimos que juntos lo haríamos”, admitieron.

Germán Palmieri, secretario de Salud del Municipio de Rojas, dijo: “Esta obra es la gestión y esfuerzo de muchas personas, llamadas, contratiempos, el presupuesto, la ansiedad de quien espera, y esa espera fue larga. En cada parte de esta sala y en este equipo está la satisfacción de la misión cumplida. Gracias a esta red de amor”.

En tanto, Analía Guilera, jefa de Pediatría y de Neonatología del Unzué, valoró el esfuerzo de la comunidad y más aún a los que lo hicieron en forma silenciosa. “Todo esto nace de esa parte solidaria que todos tenemos en nuestros corazoncitos que algunos lo expresan más, otros menos, pero siempre hay oportunidades para hacerlo y seguir haciendo”, incorporó.

El largo proceso

A principios de septiembre una caravana de vecinos esperó la llegada del tomógrafo en la rotonda de Ruta 31 y 188 y desde allí partieron rumbo al nosocomio, donde fue descargado el equipo. Aquel día los técnicos de la empresa Siemens afirmaron que la instalación y las pruebas del equipo tardarían alrededor de 15 y 30 días y hoy, a un mes de su llegada, se inauguró el espacio.

El equipo es capaz de crear imágenes detalladas del cuerpo, que incluyen el cerebro, el tórax, la columna y el abdomen. Su uso permite diagnosticar con rapidez y así salvar vidas. Y también evitará que los rojenses deban trasladarse hacia Pergamino o Junín para acceder a este tipo de estudio.

Paralelamente a la instalación continuaron los trabajos para la finalización de la parte edilicia ensamblando todas las nuevas dependencias, con el objetivo de optimizar su funcionalidad. Cabe recordar que el 5 de septiembre fue una fecha histórica en la que el sueño de los rojenses se hizo realidad, tras dos largos años de espera, y con algunas complicaciones en el camino, el tomógrafo por fin llegó a la ciudad.