Ya suman 28 los trabajadores estatales despedidos en los organismos de Junín

En la mañana de ayer, la secretaria de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Regional Junín, Sonia Visser, brindó una conferencia de prensa en la sede gremial de Urquiza 21 donde se refirió a los despidos de trabajadores estatales que se llevan a cabo por parte del Gobierno y a la postura del gremio en reclamo por la restitución de los empleados a sus puestos.

En Junín, según fue confirmado, ya suman 28 las desvinculaciones, que de acuerdo a lo señalado, corresponden a 13 empleados del ministerio de Desarrollo Social (actualmente, Ministerio de Capital Humano); dos de la Agencia Nacional de Discapacidad; dos del Enacom; dos del Ministerio de Trabajo de la Nación, tres de Anses, un trabajador del área de Agricultura Familiar; cuatro del Centro de Acceso a la Justicia y un dependiente de la Agencia de Seguridad Vial.

Preocupante situación

"Tenemos suma necesidad de transmitir a la sociedad en general la situación que atraviesan los trabajadores estatales, en todo el país y, en particular, de la ciudad de Junín, que es nuestro lugar de residencia", indicó la referente regional del gremio.

"Desde el Gobierno nacional se han producido algo así como 15 mil desvinculaciones de compañeros y compañeras contratados. Escuchamos al vocero presidencial mencionar que estos contratos debían desvincularse o rescindirse porque estos compañeros no estaban desempeñando funciones. O no iban a trabajar o eran ñoquis o militantes políticos, etcétera. Nada más alejado de la realidad", refutó Visser y aclaró que "la mayoría de ellos tiene una antigüedad que oscila entre los 5 y los 25 o 30 años, algunos incluso a punto de iniciar su jubilación", y que "fueron desvinculados sin ningún análisis de su situación personal por parte de la autoridad competente. Y no me refiero a una cuestión de privilegios, sino a la cuestión de la prestación del servicio".

Visser aseguró que "los legajos de estos compañeros y compañeras están al servicio de la autoridad para la cual prestan ese servicio. Por lo tanto, si el Ejecutivo o cualquiera de las autoridades, intuye, piensa o tiene información acerca de la ausencia de estos trabajadores en su lugar de trabajo, de que estén percibiendo sueldo y no estén yendo a sus respectivas oficinas, la normativa lo prevé y hay medios para hacer una desvinculación sin este desastre".

"Como trabajadores, somos pasibles de sanciones si no vamos a trabajar o no cumplimos nuestras funciones", advirtió.

La titular de UPCN Junín señaló que el discurso oficial es que "los estatales sobramos y que hacemos agua. Que somos un montón, que gastamos mucho dinero y entonces no se justifica que los contribuyentes que somos también nosotros, paguemos nuestros impuestos para sostener vagos". Pero advirtió que "cuando miles y miles de trabajadores estatales no estemos desarrollando las tareas para las cuales fuimos contratados, los que van a padecer esas ausencias, incluso nosotros, es la propia sociedad".

"Los trabajadores del Estado no solo somos necesarios sino que el achicamiento del Estado, lo único que va a hacer es no permitirnos el ejercicio de cualquier derecho".

Despidos en Junín

En referencia a la situación de los trabajadores en Junín, donde hubo 28 despidos, Visser indicó que "es triste" y "desesperante". A su vez aseguró que "se inició acción administrativa mediante un recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio".

Sobre el proceso explicó que "el trabajador que ha recibido una notificación de desvinculación recurre a la autoridad inmediata superior mediante ese recurso y, ante la respuesta negativa de ese funcionario, el recurso se eleva directamente al Ministro, que es la autoridad máxima de cada organismo".

"Cuando esa vía se agota, cada trabajador tiene habilitada la vía judicial".

En paralelo, según señaló, el secretario general a nivel nacional, Andrés Rodríguez presentó un recurso solicitando se revea la medida.

"Por la antigüedad se considera una relación laboral encubierta y entendemos que la Justicia debería restituir a cada empleado", aseguró.

Por último adelantó que el 11 de abril próximo habrá una reunión de comité de la CGT y se evaluará un nuevo paro nacional.