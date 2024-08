Cómo saber si tengo el subsidio de la luz y el gas

En los últimos tiempos las facturas han aumentado de una manera sostenida en la Argentina y cada vez más usuarios se están fijando como pueden ahorrar unos pesos: en ese contexto es de vital importancia saber si se cuenta con el subsidios a la luz y el gas y hay dos maneras muy sencillas de comprobarlo.

Lo primero que hay que hacer es ingresar al portal argentina.gob.ar/subsidios e inscribirse al RASE (Registro de Acceso a los subsidios a la Energía). En el caso de que el usuario ya haya realizado el trámite con anterioridad aparecerá una leyenda que dice “Ya existe una solicitud registrada con el DNI ingresado”.

Si eso ocurre, el trámite ya está cumplimentado y no debe hacerse nada más, pero en contrapartida quienes no hayan solicitado nunca el subsidio deberán hacerlo hasta el próximo 3 de septiembre, fecha límite estipulada por el Estado para realizarlo.

Para pedir el subsidio a la luz y el gas se solicitan los siguientes datos:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red; el último ejemplar de tu DNI; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años; una dirección de correo electrónico.

Además, existen tres grupos de subsidios: Nivel de ingresos altos (N1); Nivel de ingresos bajos (N2) y Nivel de ingresos medios (N3)

Un dato importante a tener en cuentas es que aunque la factura no llegue a nombre de la persona que esté solicitando el subsidio no pasa nada, porque puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no es la persona titular.

La manera de chequear que el subsidio se haya aplicado de manera correcta es mirando la factura. En el caso de la luz, en el extremo inferior derecho aparece un recuadro llamado Información al cliente y uno de los apartados se titula: subsidio del estado nacional. Allí se puede ver el monto que se está bonificando al consumidor.