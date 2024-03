Abandonada, la variante de Chacabuco se cubre de yuyos y no hay signos de reactivación

La significativa reducción del gasto público por parte del Estado Nacional ha golpeado a las distintas obras a lo largo del país. El Gobierno paralizó la totalidad, o al menos la mayoría de los trabajos.

En efecto, en la región noroeste bonaerense, las empresas constructoras de la autopista de Ruta 7 paralizaron los trabajos en la variante de Chacabuco y también el tramo que va de esa ciudad hacia Carmen de Areco.

Al respecto, vale recordar que los Vecinos Autoconvocados de Chacabuco fueron un pilar importante para la ejecución de esta tan importante obra entre Junín y Luján, que inició el 10 de junio de 2016. “Con las nuevas autoridades no hemos tenido ningún tipo de contacto”, afirmó a Democracia Ricardo González, vocero de grupo y además, se lamentó que actualmente “está totalmente abandonada llena de cardos y de vegetación”.

Así, los ciudadanos se encuentran expectantes ante alguna decisión política que permita el reinicio de los trabajos. “Esperemos ver si en algún momento podemos tener contacto con las nuevas autoridades y ver cómo se va a manejar la obra pública, si se va a licitar, si se va a continuar o si se la irán a dar a algún privado”, manifestó y agregó “no sabemos absolutamente nada todavía, pero así estamos a la espera cualquier novedad”.

Preocupación de la UCR Chacabuco

La Unión Cívica Radical de Chacabuco expresó, mediante una solicitada, su preocupación por la culminación de la obra. Así, en el escrito sostuvieron: "La Variante Chacabuco es vital para la conectividad y el desarrollo de la región, y su abandono sería un golpe significativo para nuestra comunidad. Es lamentable que no se tome acción, teniendo en cuenta que está casi completamente construida, lo que implicaría una inversión final menor".

En esa misma línea, manifestaron: "Solicitamos al Gobierno Nacional la finalización de la obra de manera urgente y prioritaria. Asimismo, le solicitamos al Intendente Municipal que encabece las gestiones necesarias y tome acciones inmediatas para garantizar la continuidad en la ejecución de obra", y culminaron "desde nuestro espacio, nos comprometemos a acompañar en el reclamo, para lograr la finalización de esta obra tan significativa e importante para nuestra ciudad. Lo hacemos extensivo a las autoridades locales y a todos los representantes de La Libertad Avanza en Chacabuco, a los legisladores de los distintos espacios políticos solicitando su apoyo y compromiso en esta causa".

El avance de la variante

Cabe recordar que la obra de la variante de Chacabuco, de 23 kilómetros, había estado paralizada durante más de dos años, entre diciembre de 2018 y el 4 de enero de 2021. El proyecto consiste en la construcción de una autopista semiurbana, con dos carriles por mano, entre el Acceso Este a Chacabuco (km. 196) y el Acceso Oeste (km. 219), además de cinco puentes distribuidores.

Según habían informado de Obras Públicas a Democracia, la obra (que estuvo paralizada con el 8 por ciento) posee un avance de más del 75 por ciento (con una primera capa de asfalto) y se estimaba que esté finalizada en el primer semestre del corriente año.

Los intercambiadores vehiculares se encuentran ubicados en el kilómetro 196, donde inicia el bypass; a la altura de Cucha Cucha (km. 200,8); del cruce con la Ruta Provincial 30 (km. 205,2); del cruce con el ferrocarril San Martín (km. 209,5) y en el kilómetro 219.

Es importante mencionar que en el cruce de la Ruta 30 y la futura variante, se construyó un desvío provisorio para poder construir el distribuidor, ya que la calzada provincial se eleva por sobre la autopista.

Respecto a las capas de pavimento, que conforman el paquete estructural, se encuentran: subrasante tratada con cal en 30 centímetros de espesor; sub base de suelo de cal en 30 centímetros de espesor; base de estabilizado granular en 20 centímetros de espesor; base Inferior de concreto asfáltico con asfalto convencional en 9 centímetros de espesor; base superior de concreto asfáltico con asfalto modificado en 7 cm de espesor; y carpeta de rodamiento de microconcreto asfáltico en caliente tipo MAC F10 con AM3 en 3 centímetros de espesor.

“Falta ejecutar una nueva carpeta asfáltica, los guardarrailflexbeam, la demarcación, cartelería e iluminación”, habían informado a Democracia desde Vialidad Nacional.

Chacabuco - Carmen de Areco

A principios de noviembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas avanzaba con las obras de transformación en autopista de la Ruta 7, entre Chacabuco y Carmen de Areco, donde ya se había intervenido cerca de la mitad de dicho tramo en poco más de un año.

Según habían informado de Vialidad, se trabajaba en el movimiento de suelo para los terraplenes a la altura del kilómetro 180. Además, se ejecutaban las bases de la calzada y el hormigón en plateas, tabiques y losas de las alcantarillas a lo largo del tramo de 55 kilómetros.

Travesía urbana en Junín

En noviembre del año pasado, la empresa que estaba a cargo de la obra de la travesía urbana de la Ruta 7, en Junín, retiró el obrador, situado a la vera del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, frente a la Sociedad Rural.

“Armaron el obrador y se fueron a raíz de los anuncios. Esa obra no tenía anticipo y no se fue porque no cobró un anticipo, como se ha dicho. Las obras grandes no tienen anticipos financieros”, dijo la fuente consultada por este diario.

“Sucedió que, a partir de los anuncios de Milei, la empresa decidió dejar el obrador, el cual ya había armado frente a la Sociedad Rural. La empresa no va a poner la propia para después no cobrar”, confirmó.