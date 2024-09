Valeria Arata sobre el paso bajo nivel: "Hay que buscar una solución en conjunto"

Valeria Arata, subsecretaria de Transporte aéreo y fluvial de la Provincia de Buenos Aires, visitó la redacción de Democracia y accedió a una entrevista en la cual abordó diferentes temas de actualidad.

La exdiputada provincial, actual vicepresidenta del Frente Renovador y última candidata a intendenta de Junín por Unión por la Patria, explicó su nuevo rol en el equipo provincial de Axel Kicillof, dio su parecer sobre la situación de la nueva terminal de ómnibus, de la obra paralizada del paso bajo nivel de Rivadavia y la puesta a punto del aeródromo u otro sitio que esté en igual o mejores condiciones.

- ¿Cuáles son sus funciones como subsecretaria en el aspecto fluvial y aéreo?

- Nosotros tenemos todo el control de lo que sea transporte aéreo y fluvial y tiene que ver con el transporte de pasajeros. Hay un tema inmenso en la provincia de Buenos Aires que son las Islas del Delta, donde hoy viven 8 mil vecinos.

- ¿Y respecto a la parte del trabajo aéreo?

- Con respecto al transporte aéreo, tenemos el control de los aeródromos. Actualmente estamos haciendo un relevamiento de las ciudades que tienen hospitales interzonales, porque vemos que hay muchos aeródromos complicadísimos, hace muchos años que no hay un plan de mejora de aeródromos.

- Junín es una de esas ciudades que encuadra en lo que plantea…

- Como bien sabemos, en nuestra ciudad es fundamental el aeródromo provincial o la pista del Club de Planeadores por cuestiones de salud. No nos podemos olvidar que en Junín se hizo la ablación de órganos más grandes en la Argentina, donde salieron ocho trasplantes de una misma persona.

Soy una convencida de que tenemos que tener una pista con balizas en Junín, que es un reclamo que tenemos todos. De hecho, tuve una reunión con el intendente Pablo Petrecca, con el que me comprometí a trabajar por eso y lo voy a hacer, pero también entiendo que hay que ser racional y analizar dónde se van a poner esas balizas. Si es conveniente ponerlas en la pista del aeródromo o en otra pista que puede ser Planeadores o la que fuese.

- ¿Qué opinión tiene al respecto sobre la nueva terminal de ómnibus?

- La verdad que genera dolor e indignación. Siento que no hay voluntad de terminar la terminal. Es una obra que se inició en la gestión de Mario (Meoni), que se pensó para una ciudad que crece, no podemos tener más la terminal en el centro de la ciudad como hoy la tenemos, con el riesgo que implica que entren colectivos de larga distancia al centro, al corazón de la ciudad.

Entiendo que es una comodidad para quienes vienen en la zona, sí, pero también tenemos una línea de colectivos que puede llegar a la terminal nueva. Hace 9 años que está sin terminarse y me genera lo mismo que a cualquier juninense: una impotencia de ver eso poniéndose obsoleto.

- Esta semana estuvo en Junín el ministro Katopodis en la Unnoba y junto a su rector anunciaron la reactivación de obras que eran de Nación y que finalmente se van a terminar haciendo desde Provincia. ¿Puede suceder eso con el paso bajo nivel de Rivadavia?

- La verdad que tratamos de que fuese así, pero es muy difícil porque el bajo a nivel depende de ADIF, o sea, tienen distintos dueños, por decirlo de manera simple. Nosotros con el ministro Katopodis lo venimos charlando, vamos viendo y escuchamos al ministro Francos cuando estuvo en el Congreso dando las explicaciones, los números que faltan y el grado de avance. La realidad que es una obra que se tiene que terminar, que necesitamos y nos merecemos los juninenses.

Seguramente estoy diciendo esto y va a haber gente diciéndome que soy responsable. Y me hago cargo y la realidad es que me gustaría que esto no fuese como fue, que no hubiese pasado todo lo que pasó y tengamos la ciudad cortada como la tenemos. Hay que buscar una solución en conjunto y con el esfuerzo de muchos vamos a lograrlo.