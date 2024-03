Si bien la cantidad de reservas hoteleras fue baja, vino mucha gente de paso a Junín

En nuestra ciudad hubo mucha gente de paso que decidió pasar la noche en hoteles de nuestra ciudad, incluso también se dio que algunos turistas decidieran disfrutar de Junín por algunos días más.

Dado el presente fin de semana y feriados que se extienden por seis días consecutivos, Democracia consultó a directivos de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica sobre las reservas y ocupación en los hoteles de Junín, como así también a distintos hoteles de Junín.

Juan Víctor Casella, propietario del Hotel El Descanso e integrante de la comisión directiva de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, en diálogo con este medio sobre las reservas para el presente fin de semana extra largo, respondió que hasta ayer apenas llegaba al 40 por ciento.

Acotó que sin embargo, desde la cámara hotelera y gastronómica eran optimistas y confiaban que en el transcurso del día de hoy, ese porcentaje creciera. Y efectivamente eso pasó en varios hoteles que vieron a los turistas llegar ayer en forma espontánea, sin tener reservas.

Nadia Gazzotti, dueña del Hotel Avenida comentó que hasta el miércoles por la tarde solo tenía un 25 por ciento de reservas, pero ya avanzado el día de ayer, los turistas fueron llegando y la ocupación creció notablemente

Al respecto, Casella afirmó que el sector hotelero siempre apostaba al futuro. “Hemos pasado por muchas crisis económicas a lo largo de los años, pero uno siempre mira hacia delante y hemos superado la situación”, afirmó.

Por su parte Yael Bonzanini, quien es presidenta de dicha Cámara y perteneciente al sector gastronómico, manifestó que el nivel de reservas si bien era del 40 por ciento de acuerdo a las consultas hechas a hoteles el miércoles último, confiaba en que ese porcentaje subiera a medida que transcurrían los días de este fin de semana extra largo, ya que la mayoría de la gente solía venir sin reserva.

“Esperemos que suba el porcentaje de ocupación, ya que en los últimos fines de semana largos pasó que hubo más ocupación sin reserva”, acotó.

Desde La Posada del Sol, al ser consultados por Democracia, mencionaron que la ocupación era alrededor del 80 por ciento para el presente fin de semana. “Hubo muchas consultas para reservar por dos días, y no por tres o cuatro como se daba en años anteriores para estas épocas. No obstante eso nosotros trabajamos muy bien”, manifestaron desde este hotel ubicado en el Camino Costero del balneario de Junín.

El panorama no se planteaba demasiado bueno el miércoles y así lo refería Casella: “Hicimos consultas a varios hoteles de la ciudad sobre las reservas que teníamos para Semana Santa y apenas llegábamos al 40 por ciento de ocupación. No era bueno para este fin de semana largo del año, siendo que Junín siembre trabajó muy bien, con buena concurrencia de turistas los fines de semana largos”.

“Observábamos que las circunstancias económicas eran bastante graves, y preocupantes, con pocas reservas. Sin embargo éramos optimistas de que en el transcurso del día y de mañana (por hoy) levantáramos ese 40 por ciento general que tenemos”, dijo.

Consultado sobre cómo habían trabajado el año pasado para esta época, Casella manifestó que trabajaron bien los hoteles. “En el verano del 2023, a pesar de que la laguna ya no tenía agua, trabajamos bien, tuvimos turistas. La subsecretaría de Turismo ha hecho un buen trabajo en los últimos tiempos, en esta Semana Santa, pero como la laguna, que es nuestro principal destino turístico, no tiene agua, nos ha quitado muchos turistas. Ahí se hacían muchos deportes náuticos, pesca, y eso hoy no existe”, apuntó.

“Comparado con un trabajo que se hizo del verano 2023 y el de este año, hubo un 14 a 15 por ciento menos de turistas. Eso es bastante notorio”, acotó.