Falta stock de medicamentos en las farmacias de Junín por atrasos en pagos de obras sociales

Por los atrasos en los pagos de las obras sociales -principalmente, PAMI y IOMA-, las farmacias juninenses atraviesan dificultades para reponer sus stocks de medicamentos. En rigor, las farmacias manifiestan que reciben pagos a 60 o 90 días de vendido el medicamento, situación que, por la elevada inflación, complica la reposición de los distintos fármacos.

En diálogo con Democracia, Atilio Villani, presidente de la Filial Junín del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la problemática y señaló que trasciende, incluso, los límites del territorio bonaerense.

“A nivel nacional, lo que sucede con PAMI nos preocupa a todos, y en el caso de IOMA repercute específicamente en la provincia de Buenos Aires – manifestó el entrevistado-. PAMI todavía tiene pendiente el pago de la segunda quincena de agosto, lleva un atraso de 56 días, casi dos meses; y el IOMA tiene que pagar julio, 89 días de atraso. Esto dificulta el pago de los medicamentos que compran las farmacias a las droguerías”.

“Si compra en una semana y a los 15 días tiene que pagar, debe hacerlo de su bolsillo, de lo que vende en perfumería, o de otras obras sociales, no queda dinero en caja”, explicó.

Respecto al stock y a la falta de medicamentos, el farmacéutico dijo: “Las droguerías han cortado el crédito o lo han bajado. Te venden, pero si no tenés dinero no podés comprar. Al no tener crédito, los farmacéuticos pueden comprar menos. Y si tengo buen stock, quizás pueda con las ventas al público; la pregunta es hasta cuándo”.

“Por ejemplo – explicó Villani-, si tengo una o dos unidades de medicamentos, al tercer paciente ya no le puedo vender. La droguería me vende, pero si no tengo crédito debo llevarle el dinero, ¿cómo voy a tenerlo si no recibo los pagos de lo que ya vendí?”

Según lo relatado por el directivo de la Filial Junín del Colegio de Farmacéutico, esta forma de pago, tanto de PAMI como de IOMA, data de hace tres años, como mínimo, es decir que no es algo nuevo, pero antes no había tanta inflación como en la actualidad. “Uno iba pudiendo pagar, aunque sea con dificultades. Actualmente, con el alza de los precios que hay, no podemos reponer stock, no nos alcanza. Antes era difícil, pero ahora es casi imposible”, afirmó.

Respecto a las otras obras sociales, Villani dijo que ayudan cuando dejan dinero en caja, ya que por lo general cubren el 40 por ciento del precio de los medicamentos. “El resto lo pagan en no menos de 30 días, lo cual también se torna difícil. Habría que revisar todos los convenios y que paguen en tiempos más cortos”, afirmó.

El entrevistado aclaró que no hay faltantes de medicamentos en droguerías, salvo casos excepcionales, pero sí en farmacias, cuando la misma no puede comprarlos sin crédito. De acuerdo a lo expuesto, el problema está siendo tratado a nivel provincial desde el Colegio de Farmacéuticos, con las obras sociales, con las industrias de medicamentos, pero la inflación y los tiempos electorales generan mayor incertidumbre.

En la Provincia

En el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires aseguran que “la situación está muy complicada” y en algunos casos prácticamente no pueden sostener la atención por obras sociales.

Mientras el abastecimiento de medicamentos lentamente se estaría normalizando, en las farmacias la preocupación no afloja porque los extensos tiempos en los pagos de los financiadores (obras sociales y prepagas) lleva a algunas farmacias de la provincia de Buenos Aires a cortar la atención por obras sociales, según distintas fuentes consultadas.

Autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires evaluaron que la situación “está cada vez más complicada”. Hay “muchas farmacias que no pueden sostener las prestaciones, no pueden pagar las droguerías”, indicaron en el colegio profesional bonaerense.

En tanto, desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata se sostuvo que “lo más preocupante en el sector es la cantidad de días que tardan en pagar las obras sociales, en un contexto inflacionario que licúa los ingresos en el momento que se cobra. La mayoría de las obras sociales tarda en pagar 60 días y el IOMA, llega a demorar 90 días los pagos”.

En ese contexto, entre los profesionales del sector observan que las farmacias que tienen menos fortaleza económica y financiera, terminan cortando las prestaciones a los afiliados de las obras sociales porque no pueden esperar tanto tiempo para cobrar, reponer stock de medicamentos y mantener el local abierto.

Este panorama se registra en farmacias tanto del centro de la Ciudad, como en los barrios de la periferia platense. Una de las razones es que ante la demora en el pago de los financiadores, quedan sin margen para sostener el crédito en las droguerías y laboratorios. De este modo, pierden la posibilidad de reponer el stock, y no tienen forma de responder a la demanda de la seguridad social (obras sociales y prepagas) y particulares.

En La Plata y en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, incluso, llegan a bajar las persianas en forma intermitente. Este panorama se agudizó desde el jueves pasado.

En distintas zonas del casco urbano señalan que “se ve un fuerte movimiento de gente que recorre farmacias buscando alguna que trabaje por PAMI”.