Suben los precios de los medicamentos en Junín y hay una fuerte disparidad

Un hombre ingresa a una farmacia, pregunta cuánto cuesta el medicamento indicado en la receta por su médico y se retira con las manos vacías. Situaciones como estas, se repiten todos los días en las farmacias de Junín debido al incremento que sufren los medicamentos, además de que hay faltantes. Ante esto, los clientes se inclinan por los genéricos, que son más baratos.

“Esta situación está pasando en todos lados y también hay mucha disparidad. La realidad es que hay aumentos. Hay veces que los laboratorios suben los precios dos veces en un mes”, afirmó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín, Atilio Villani, quien agregó: “Es un problema”.

“En PAMI, al tener un precio distinto al público es como que se nota un poco menos para el jubilado, pero en general es complicado”, dijo y aclaró que la suba “no es en lineal en cuanto a la medicación”, ya que “la realidad es que hay aumento en general”. “El crónico, como compra todos los meses, se da cuenta de las subas que no dependen de nosotros, ya que no somos formadores de precios”, concluyó.

Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), aseguró también que los laboratorios envían dos listas de precios por mes con incrementos y que la situación es crítica. En ese sentido pidió "regular los precios".

Desde enero de 2022, el Ministerio de Salud de la Nación implementó los precios de referencia para algunos medicamentos esenciales de uso crónico, pero Sajem considera que esta medida resultó “de poca aplicación y utilidad para la regulación”. Y dijo que “en los primeros cuatro meses del año, la canasta de fármacos más usados aumentó 23%”. Según precisa, los precios indicados como referencia estuvieron cercanos al precio del medicamento más caro en cada grupo terapéutico y los relevamientos muestran que permanece una gran diferencia de costos entre distintas marcas con igual principio activo genérico; diferencias que llegan hasta el 500% en remedios muy usados.

“Tampoco se incentivó, por parte de la autoridad sanitaria, a la prescripción por nombre genérico, verificándose que los médicos y odontólogos siguen incluyendo marcas comerciales en las recetas, que en general suelen ser las marcas más publicitadas y las más costosas”, sumó. En general “hay aumentos en los medicamentos más usados que ya están superando el 6 por ciento mensual. Otra vez están aumentando por sobre la inflación y hay que aclarar que los precios los ponen libremente los laboratorios para sus productos, no intervienen las farmacias y no hay regulación”, afirmó.

“Lamentablemente hay que decir que son estrategias comerciales, que cada laboratorio posiciona sus marcas, fijan libremente los precios y cobran más caras las marcas que más se usan o que más conoce la gente o la que más recetan los médicos”, aseguró. En lo que va del trimestre, “el tipo de cambio aumentó un 7% y los medicamentos un 16%, por lo que no hay una justificación en cuanto al precio de las materias primas importadas a precio de dólar”, agregó.

“No se encuentra otro justificativo que el de obtener mayor rentabilidad para las marcas que están mejor posicionadas. Y no hay ningún tipo de regulación”, subrayó.

Según indicó Sajem, están faltando medicamentos y se pone en manifiesto “cómo colaboramos las farmacias cuando hay faltante o para ofrecer uno más económico. Se ven faltantes en lo que son jarabes, medicaciones pediátricas o jarabes para la tos, ya que decían que faltaba un componente importado que no se podía pagar porque había aumentado mucho”. “Hay ciertas presiones de la industria farmacéutica para aumentar sus precios libremente, para que el Estado le provea dólares y no quieren ceder absolutamente en su rentabilidad”, opinó.

“La gente sufre mucho cuando no puede acceder a los medicamentos: hoy deja de usarlos cuando aumentan por sobre sus recursos y por sobre la inflación y salarios”, reconoció. Y continuó: “Más o menos la mitad de los medicamentos que se venden en Argentina se producen en diez laboratorios que están nucleados en tres cámaras”.

En diciembre del año pasado “hubo una decisión de la Secretaría de Comercio para ponerle una limitación a los aumentos y ponerle un congelamiento que es una medida extrema y difícil que afecta más a las farmacias porque tienen costos fijos y menor rentabilidad”, dijo. Desde enero a la fecha, el Gobierno “no encontró una forma de regular los precios. No se sabe si no hay una decisión política, si no sabe cómo hacerlo o si tiene mucho que controlar y los medicamentos los dejan a la libertad de fijar los precios por parte de los laboratorios”, apuntó. “Llegamos a una situación en la que las mismas empresas de medicina prepaga dicen que no pueden pagar los medicamentos en cuanto a la cobertura que tienen que hacer porque están aumentado más que la cuota de la prepaga”, señaló Sajem.

En este sentido “la farmacia hace que puedan acceder al medicamento más barato o de la forma que se pueda. Hay que decir también que en los años de pandemia, los laboratorios tuvieron una rentabilidad que supera el 70 por ciento. Han vendido más en dinero y unidades. Fue unos de los sectores que se benefició en la situación de la pandemia”, manifestó. “Ahora llegó el momento de regular los precios mediante las alternativas y herramientas que tiene el Estado a su disposición porque no puede seguir la situación así”, subrayó.

Aunque es difícil prever, este año los precios de los medicamentos podrían registrar un incremento mayor que el registrado en 2021 que fue del 50,9 por ciento promedio, y que estuvo en línea con el incremento del Índice de Precios al Consumidor anual.

Reunión con cámaras de laboratorios

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, se reunió esta semana con representantes de las cámaras argentinas de laboratorios para analizar la situación del sector farmacéutico, la evolución de los precios de venta al público de los medicamentos e intercambiar información sobre el impacto de las condiciones internacionales en la actualidad de la producción en el sector.

En ese marco, Tarragona sostuvo que "el Ministerio, en su rol rector, implementa estrategias en todos los niveles con el fin de mejorar el acceso a los medicamentos para todos los usuarios y usuarias”, y agregó que en este entendimiento "acompañamos los diferentes procesos y desafíos que debe abordar la industria en este país".

Durante la reunión se abordaron temas como el estado de situación de la importación y exportación de medicamentos, el análisis de precios de venta al público de los productos bajo receta y venta libre y las implicancias de la inflación internacional en los procesos productivos locales, precisó la cartera nacional en un comunicado.

Con motivo de la participación de la Argentina en la 75° Asamblea Mundial de la Salud, se compartió la posición que presentará el país en temas de interés, como investigación clínica, salud pública, propiedad intelectual e innovación, transparencia y acceso a medicamentos.También se dieron a conocer los puntos salientes y avances en la implementación de la Resolución 27/2022 de precios de referencia, el fortalecimiento de la prescripción por nombre genérico y la importancia de trabajar en acciones de capacitación orientadas al uso racional de medicamentos, especialmente en relación a la resistencia antimicrobiana.

Las autoridades nacionales recordaron que, a partir de dicha resolución, el Ministerio de Salud difunde los precios de referencia de 85 principios activos utilizados en tratamientos de patologías crónicas prevalentes y otros puntos como la mejora de la accesibilidad geográfica a las farmacias. Esta iniciativa, sumada al impulso a la prescripción de medicamentos por nombre genérico, garantiza la libre elección del medicamento por parte de los usuarios en todo el territorio nacional, además de significar una disminución del gasto de bolsillo de los hogares. Finalmente, se acordó continuar con la mesa de trabajo conjunta entre la cartera sanitaria nacional y las cámaras de la industria de laboratorios para continuar con estos procesos.

Junto a la jefa de Gabinete asistieron el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Manuel Limeres; el director nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero; la directora de Economía de la Salud, Mónica Levcovich y Juan Pablo Denamiel, subgerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud. En representación del sector privado estuvieron autoridades de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (Capgen) y la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica (Caoic).

Redujeron el descuento del 70 al 40%

Invocando una Resolución del Ministerio de Salud, algunas obras sociales y prepagas decidieron reducir los descuentos que aplican sobre los medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas.

Estos medicamentos recetados, que tenían para el afiliado el descuento del 70% a la hora de comprarlos, se venden ahora pero con un descuento de solo el 40%. Es el caso de los medicamentos para la hipertensión. Sin embargo, en el Ministerio de Salud le dijeron que no hay cambios en los descuentos del 70% sobre esos medicamentos. Y que la Superintendencia de Servicios de Salud - el organismo regulador del sistema -- deberá aclarar la situación creada.

Sucede que los afiliados al sistema de salud están recibiendo mensajes de obras sociales y prepagas donde se señala que por Resolución 27/2022, de Salud, "algunos medicamentos serán cubiertos al 40% y otros al 70%, según corresponda". Por ejemplo, los medicamentos en base a la droga candesartán, que se receta solo o en combinación con otros, para tratar la presión arterial alta, no figura con el descuento del 70% en el nuevo listado del Ministerio de Salud.

Según el Ministerio de Salud, “la Resolución 27/2022 no tiene nada que ver con el cambio de los porcentajes de cobertura sobre 85 principios activos sino que establece precios de referencia para la adquisición de esos medicamentos”. Esos 85 principios activos incluyen a unas 1.200 presentaciones farmacéuticas. Desde 2004, “la cobertura de medicamentos para patologías crónicas más frecuentes aumentó de un 40% a un 70%. (Resolución 310/04 M.S., Resolución 758/04 M.S. y Resolución 82/05 MSyA). Se amplió así la cobertura sobre el precio de referencia de aquellos medicamentos destinados a las enfermedades de curso crónico y gran impacto sanitario, que requieren de modo permanente y/o recurrente del uso de fármacos”.

“Esta medida beneficia a los afiliados de Obras Sociales Nacionales, Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y a los socios de empresas de medicina prepaga”, informó en su momento el Ministerio. Y se detallaba, por ejemplo, que las enfermedades crónicas más frecuentes contempladas en esta nueva medida, abarcaba Enfermedades Cardiovasculares y Tratamientos de Prevención primaria o secundaria, como Hipertensión Arterial Esencial, Hipertensión Arterial Secundaria, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias”.

En las obras sociales y prepagas dicen que “la resolución ministerial establece que el monto fijo a cubrir por el agente financiador (obra social o entidad de medicina prepaga) es del 70 por ciento del precio de referencia de los medicamentos que contengan los principios activos aprobados”. Y que por lo tanto, algunos medicamentos de enfermedades crónicas no están en el listado de las 1.200 presentaciones farmacéuticas, como en el caso de los medicamentos en base a la droga candesartán. En esos casos, las obras sociales o prepagas podrían no cubrirlo al 40% o al 70%, pero no están obligadas a realizar uno u otro descuento, sostienen desde el sector.

Se aguarda una definición de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de fiscalizar a las obras sociales y prepagas. Además, aclaran que por la Resolución 27/2022 la cobertura del 70% de los principios activos se aplica sobre los precios de referencia. Así, “si el beneficiario opte por una marca comercial con un precio mayor, implica que no alcanzará a cubrir el 70% del medicamento elegido”.

