Rebajas en la nueva farmacia sindical

La Asociación Mutual Mercantil del Noroeste (AMMeN), con el acompañamiento del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de Junín, confirmaron su adhesión al programa nacional Medicamentos de Primer Nivel (MPN), mediante el cual ofrecerá en su farmacia de avenida Libertad y General Paz un descuento del 30% en la compra de medicamentos para aquellos vecinos que no cuenten con obra social.

La presentación de este importante beneficio se realizó esta mañana con la presencia del secretario general del SEC, Federico Melo; y el presidente de la Asociación Mutual Mercantil, Matías Duhagon.

También acompañaron con su presencia, las jefas de la UDAI I y II de Anses Junín, Carolina Echeverría y Lucia Astudillo; la directora asociada de Región Sanitaria III, María Lucrecia López; y el director de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Andrés Merani.

En el marco de esta presentación, Duhagon explicó: “La Asociación de Farmacias, Mutuales y Sindicales de la República Argentina (Afmsra) acordó el beneficio tras la firma de un convenio con la cámara industrial Cilfa y la cámara empresaria de laboratorios farmacéuticos Cooperala”.

Añadió: “El beneficio ya está disponible y es para todo ciudadano que hoy no tiene prestación de obra social ni prepaga ni otro servicio de prestación de farmacia. Y puede ser atendido con cualquier tipo de receta libremente, con un descuento del 30% del precio público, que fija el manual farmacéutico o Kairos”.

Detalló: “La cámara industrial aporta un 17% del descuento y nuestras farmacias el 13%, lo que suma una bonificación del 30%. Es una ayuda solidaria para todas aquellas personas que hoy se encuentran en una situación difícil y que no tienen acceso a la prestación”, completó.

Es importante agregar que el descuento del 30% también incluye a los beneficiarios de Anses que perciben una Asignación Universal por Hijo (AUH); una Asignación Universal por Embarazo (AUE); o resulte beneficiario del Programa Hacemos Futuro (HF); Proyectos Productivos Comunitarios (PPC); del Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST); o del Programa Más Vida PBA.