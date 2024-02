El Foro de Seguridad Vial de Junín llevó a cabo la primera reunión del año

En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, se realizó la primera reunión del año del Foro de Seguridad Vial.

El encuentro contó con la presencia de autoridades del municipio, fomentistas, comerciantes, autoridades del servicio de emergencias y otros representantes de instituciones y organizaciones de la ciudad para discutir estrategias que favorezcan la reducción de accidentes de tránsito y el ordenamiento vial, haciendo foco en la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional.

En este marco, se abordaron temas para continuar con acciones de prevención y además se compararon estadísticas oficiales de siniestros viales sucedidos durante el 2023, afirmando que los números de accidentes son menores con respecto a años anteriores.

Luego de la reunión, Adrián Ibáñez, director de la Agencia de Seguridad Vial del Municipio, manifestó: “Estuvimos tratando cada tema que nos compete desde el área, siempre escuchando inquietudes y poniendo posibles soluciones sobre la mesa, un poco el trabajo que se va a realizar durante el 2024 tiene que ver con continuar capacitando a los ciudadanos, siempre hacemos hincapié en tomar conciencia, ser responsables para con el otro en la vía pública”.

“Eso es lo primordial, porque cada uno de nosotros a veces olvidamos lo que se nos ha enseñado y lo que necesitamos es cada día refrescar esas ideas y esas enseñanzas para que todos podamos transitar de manera tranquila, las reuniones del foro siempre tienen discusión y la discusión trae muchas soluciones, y eso es lo positivo porque llegan propuestas y entre todos tratamos de ver cuál sería la mejor solución para la ciudad”, afirmó.

Seguidamente, el Director de Seguridad Vial, se refirió a las diferentes acciones que se realizan desde el área y explicó que “en el centro de la ciudad estamos quitando un hábito que se ha tornado muy común, las motos que están estacionadas arriba de las veredas, en esta zona hay lugares específicos indicados para que puedan estacionar, la vereda es para los peatones”.

“Esta manera de accionar fue dando muchos resultados, el paisaje del centro cambió tremendamente, se ve mucho más acomodado, las vidrieras tienen mejor visión, los comerciantes pueden ejercer su función con más libertad y principalmente, los peatones pueden circular con normalidad, entendemos que esto es un proceso largo, pero seguiremos trabajando”, afirmó y luego continuó: “Estamos tratando de ordenar la ciudad y es bastante difícil, pero estamos con ánimo para volver a hacerlo este año e intentar solucionar todos los inconvenientes que tenemos en la cuestión vial, queremos ciudadanos responsables, que cumplan con las normas”.

Para cerrar, hizo hincapié en el trabajo del Departamento de Educación Vial del Municipio y dijo: “Desde esta área trabajamos continuamente, en esta época ya estamos terminando de recorrer las colonias de verano, en breve comienza el ciclo lectivo y seguimos a full con la educación de los niños, es algo que no vamos a dejar de hacer, intervenir en las instituciones tiene resultados muy positivos”.

Por su parte, Hugo Greco, presidente del Foro de Seguridad Vial, expresó: “Estoy muy contento que hayamos vuelto con nuevas ideas y con iniciativas para llevar adelante, un poco el propósito de estos encuentros es abordar las temáticas en las cuales vamos a trabajar, planificar e integrar todas las inquietudes”.

“Son varias cosas positivas que vimos hoy, por un lado el resultado que está teniendo el aplicar orden sobre Roque Sáenz Peña a la hora de sacar las motos de la vereda, por otro lado, lo que se genera con respecto a la bicicenda, algo también muy positivo y en lo que se sigue trabajando para concientizar sobre su uso y que tenga un funcionamiento positivo”, especificó.

A su vez, Greco remarcó que “desde el foro seguimos pensando en todo lo que tenemos que hacer para que cada vez haya menos accidentes, estuvimos mirando las estadísticas del 2023 y la verdad no fueron malas, la realidad es que uno quisiera que no haya ningún accidente, pero tener números bajos con respecto a otros años, da la pauta que algo bien hacemos, en algún punto el resultado se va viendo, aunque en la calle parezca que no es así, pero realmente se está trabajando”.

En este sentido, el presidente del foro habló sobre el trabajo conjunto y destacó: “Esta es la verdadera función del foro, no tenemos autoridad para tomar decisiones, sino que lo que nosotros hacemos es recibir toda la información de los vecinos y la volcamos acá, se lo damos a la autoridad para que tome las medidas necesarias, estamos en escucha permanente, cuantos más vecinos se acerquen a nosotros, más fácil va a ser seguir ordenando el tránsito de Junín”.

Por último, Julio Míguenz, Presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, valoró la participación en el encuentro y dijo: “Desde la Federación agradecemos que nos integren, son reuniones muy positivas, somos representantes de 53 sociedades de fomento y recibimos muchas inquietudes, volcarlas acá nos parece una idea muy buena para poder trabajarlas, son muchos reclamos que nos hacen los vecinos y ponerlos en mesa de debate habla de un accionar comprometido”.

“La importancia que esto genera es para intentar cambiar muchas cosas que atraviesan a la ciudad en materia de tránsito, la voluntad no solo está en la política de hacer y luchar, sino que también está en cada vecino, en el compromiso como ciudadano, como peatón, como conductor, tomar dimensión y conciencia de las cosas, de las actitudes y maneras de manejarnos en la sociedad, la función del foro es clara, personalmente felicito el trabajo que se está haciendo, de a poco vamos a lograr muchas cosas”, concluyó.