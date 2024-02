Azil: “El gobierno va a tener que encontrar un rumbo de diálogo”

En el marco del paro nacional convocado para hoy por el reclamo salarial que lleva adelante la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el secretario general de la filial Junín, Héctor Azil, dialogó con TeleJunín sobre la medida de fuerza y adelantó, en el plano nacional, que “el gobierno va a tener que encontrar un rumbo de diálogo”.

Paro por 24 horas

La medida anunciada ayer ya se encuentra vigente y se extenderá hasta las 24 horas de hoy.

“Habíamos tenido la última recomposición salarial en octubre, que abarcaba noviembre y diciembre con aumentos del 17.5% en cada mes. Un 35% para los últimos meses del año”, indicó Azil.

“Cuando se estipuló esa paritaria la inflación venía rondando el 12% y dio un saltito al 15% en noviembre, pensamos que íbamos a terminar ganando en 5 o 6 puntos a la inflación y terminamos perdiendo por goleada”, agregó. “La devaluación que se produjo en diciembre y el impacto que sigue trasladándose a enero y potencialmente a febrero hace que nuestro salario haya quedado totalmente desvalorizado y atrasado”.

Azil aseguró que las negociaciones previas, en enero, “eran informales porque el Ministerio, devaluado hoy a Secretaría de Trabajo, no estaba funcionando pero ya había conversaciones para recomponer el salario. Como no se llegó a un acuerdo, en las primeras reuniones paritarias, ya si en la Secretaría de Trabajo, como veíamos que estaba difícil se sacó un bono por única vez, no remunerativo de 70 mil pesos, que fue abonado el día 9, con la idea de que antes de fin de mes íbamos a estar recomponiendo los salarios”.

“Eso no está sucediendo, por lo cual la medida de fuerza de mañana (por hoy) es el inicio de un plan de lucha para recomponer el salario de los trabajadores de la sanidad”, aseguró.

Situación del país

“Es difícil ser optimista, más allá de que uno ideológicamente está en las antípodas. Es cierto, uno siempre va a desear que le vaya bien, pero es muy difícil. No hay sector que no esté siendo afectado y de manera muy grave. Hay gente que no puede acceder ya a medicamentos. Las farmacias están bajando las ventas”, dijo el secretario de ATSA.

A su vez aseguró que “los trabajadores y los representantes de los trabajadores estamos dispuestos a discutir una reforma laboral. No decimos que no haya cosas que no sean necesarias. Ahora para la discusión hay que sentarse en una misma mesa, todos.

No para beneficiar a un sector o por hacerlo antojadizamente”. “El gobierno va a tener que encontrar un rumbo de diálogo con la oposición, con los sectores, aunque no se coincida y de ahí puede salir la mejora del gobierno también”.

Afectación de la medida

“El paro afecta a todos los sectores privados. Las clínicas hicieron reprogramaciones de cirugías que no son emergencias”, explicó Azil. A su vez aseguró que, “hay guardias y guardias de quirófano para atender emergencias”.