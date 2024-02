Fernando Mercado: “Esperamos alguna definición, la ciudad está partida”

Luego de conocerse la decisión del Gobierno nacional de limitar la obra pública a aquellas que estuvieran avanzadas y del reciente desmantelamiento de los contenedores y elementos en el predio del paso a nivel de Rivadavia, la preocupación de los comerciantes damnificados y vecinos en general creció ante la falta de respuestas.

Fernando Mercado, titular de la estación de servicio YPF Di Marco, uno de los afectados, ante el freno de la obra, aseguró que esperan una resolución.

Obra frenada

“Hemos tenido contacto el año pasado, siempre esperando alguna definición o resolución. Lo último que hemos escuchado y visto en los medios es que la Municipalidad no tiene un interlocutor válido con el gobierno nacional que tiene la autoridad sobre la obra”, señaló Mercado.

“A principio de año dijeron que las obras empezaban, que principios de enero, que mediados de enero. Terminó la empresa yéndose, levantando todo el campamento y la Municipalidad diciendo que hasta que no tengamos un interlocutor no podemos definir el tema”, indicó y agregó que “van a empezar las clases, el caos de tránsito va a ser cada vez más grande, y si le sumamos los descarrilamientos que suceden cada tanto, va a ser muy difícil. Ya es difícil para los ciudadanos de Junín, no solamente para las empresas”.

Espera eterna

Según Mercado, la cuestión es “¿hasta cuándo esa espera de la municipalidad para tomar una decisión? ¿Tapamos o se sigue la obra? ¿Y si esto dura un año, dos años?”, y agregó que esperan “alguna definición, la ciudad está partida, está peor que antes. Es un elefante blanco que va a quedar en la ciudad”.

Reconoció que “por ahí alguno con optimismo puede decir que esperemos. La realidad es que ya estamos próximos a cumplir ocho meses y seguimos en esta línea”. Mercado fue categórico al decir que “la decisión económica ya está, ya la tomó el gobierno. No hay plata. Las obras públicas que no están avanzadas no van a seguir. Ya lo hicieron público. Esta obra tiene un 15% (de avance) entendemos que está dentro de las obras que no están avanzadas. Falta la decisión política. ¿Tomamos la decisión de abrirlo de alguna manera o esperamos?”.

Pérdidas

Consultado sobre la situación que afrontan los comercios más afectados por la obra, indicó que “en un primer momento sufrimos una pérdida del 30%, la mantenemos hasta ahora. Agravada por supuesto por la situación económica. Porque el aumento de combustible a la gente le cuesta cada vez más, como todos los productos de la economía que están aumentando y algunos se hacen inalcanzables para la gente”.

Asimismo destacó que “en el 2021 cuando se hizo la audiencia, que se preveía una obra de un año y medio o dos, ya decíamos que iba a durar más de tres. La proyección que hicimos sobre fin de año dijimos tres años y medio a cuatro. Por el avance que tenía la obra. Hoy ni siquiera podemos imaginarnos cuanto puede estar cortada la ciudad”.