Preocupa el mal estado y la falta de mantenimiento de la Ruta Nacional 188

Escasa o nula señalización, banquinas en mal estado, ondulaciones y pozos en el pavimento son algunos de los peligros para el tránsito que se presentan en la Ruta Nacional 188 en su tramo Junín – Pergamino, según constató Democracia en una recorrida realizada ayer.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el mantenimiento de la Ruta Nacional 188 está a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A. y se encuentra abandonado desde principios de diciembre, cuando se realizaron la baja de las anteriores autoridades. Recordemos que aún no han designado al administrador de Vialidad Nacional.

Con relación al tramo Junín - Pergamino, la empresa estatal Corredores Viales había acordado el año pasado con la empresa Decavial el fresado, emparchado y reencarpetado de la Ruta Nacional 188 desde el cruce con la Ruta Provincial 30 hasta Rojas y otro tramo hasta cercanías a Pergamino. Pero por falta de pago la empresa dispuso no continuar con las tareas.

Así, la última vez que la ruta fue repavimentada fue en el 2020, concluyendo tal obra en 2021. Y tras tres años de intenso uso, la misma se encuentra previsiblemente deteriorada en diversos tramos y con trabajos inconclusos en muchos otros.

Además, la situación se agrava ante la falta de mantenimiento de las banquinas, ya que en extensos tramos el pasto no se corta desde diciembre.

El peaje, otro reflejo del abandono

Tras casi dos meses de la tormenta que azotó los techos de la Estación de Peaje en la Ruta 188 a la altura de Agustín Roca, aún no arrancó la obra de reparación. Recordemos que la misma se encuentra sin cobrar el servicio desde el 17 de diciembre cuando una tormenta con fuertes ráfagas de viento de hasta 106 kilómetros por hora voló parte de los techos y provocó daños en la iluminación y en las cabinas de cobro.

Desde entonces, las barreras están levantadas con el cartel que dice "hoy no se cobra" y solo se prestaron tareas administrativas y de asistencia ante la emergencia.

Tras el cambio de autoridades de Vialidad Nacional en el mes de diciembre, la licitación de la reparación integral de los techos del peaje de Agustín Roca se vio demorada. Si bien se había informado que las obras comenzarían en febrero, lo cierto es que, hasta ayer, no habían iniciado.

Corredor vital

La Ruta Nacional N° 188 recorre 399 kilómetros en territorio de la provincia de Buenos Aires. Estos se inician en San Nicolás y continúa en Pergamino, Rojas, Junín, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino y General Villegas. Luego atraviesa la provincia de La Pampa hasta llegar a San Rafael de Mendoza, donde culmina. Es administrada por la Dirección Nacional de Vialidad, a través de Corredores Viales S.A. desde el 2020.

Así, se convierte en una de las principales vías de comunicación en la zona y es claramente vital para el desarrollo de las actividades productivas y las economías de estos municipios y del resto de los partidos bonaerenses.

La Ruta 7

La Ruta Nacional 7 en su variante Chacabuco es otra de las obras paralizadas a escasos meses de quedar finalizada. “Solo falta la colocación de una carpeta de 3 centímetros de pavimento F10 -que baja el nivel de ruido-, las barandas y pintarla”, dijo a Democracia un exfuncionario de Vialidad Nacional.

El proyecto consiste en la construcción de una autopista semiurbana, con dos carriles por mano, entre el Acceso Este a esa localidad vecina (km. 196) y el Acceso Oeste (km. 219), además de cinco puentes distribuidores.

Por otra parte, en noviembre del año pasado, la empresa que estaba a cargo de la obra de la travesía urbana de la Ruta 7, en Junín retiró el obrador, situado a la vera del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, frente a la Sociedad Rural.

“Armaron el obrador y se fueron a raíz de los anuncios. Esa obra no tenía anticipo y no se fue porque no cobró un anticipo, como se ha dicho. Las obras grandes no tienen anticipos financieros”, dijo la fuente consultada por este diario.

“Sucedió que, a partir de los anuncios de Milei, la empresa decidió dejar el obrador, el cual ya había armado frente a la Sociedad Rural. La empresa no va a poner recursos propios para después no cobrar”, indicó.