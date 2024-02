La incertidumbre por la quita de subsidios alcanza al transporte interurbano

Empresas de transporte urbano e interurbano de Junín están pendientes de los alcances que tendrá la decisión del Gobierno nacional de terminar con el congelamiento en las tarifas que regía hasta ahora, confirmando que se reducirán los subsidios a las empresas del sector en todo el país.

Recordemos que la situación ya es preocupante. Como alertó en distintas oportunidades Democracia, después de la pandemia muchos servicios entre Junín y localidades aledañas dejaron de prestarse o perdieron frecuencias. Entre las variadas razones, se esbozó el alza de los precios del combustible y los gastos de mantenimiento, repuestos y demás.

Ahora se suma un problema de envergadura: la posible quita de subsidios, que permitía la subsistencia de servicios entre pueblos y ciudades que, de otra manera y según aseguran los transportistas, serían deficitarios.

En tal sentido, Pablo Lafit, que hace viajes a Agustín Roca, continuando con el servicio que comenzó su padre hace 51 años, al ser consultado por Democracia, destacó que se están manteniendo gracias al subsidio de Nación y de Provincia. “El que a nosotros realmente nos ayuda es el que viene de Provincia, que ya se cortó, estamos cobrando lo atrasado. Tenemos entendido que este año no nos van a dar”, dijo.

“El subsidio que viene de Nación creo que viene a través del Municipio, es muy poquito, pero siempre ayuda. A ese también lo venimos cobrando atrasado y se estima que este año tampoco nos lo darán. Así que nos queda poca vida como servicio”, lamentó Lafit.

El entrevistado se refirió también a la baja del servicio de transporte de pasajeros entre Junín y Agustín Roca. “Hay muy poco pasaje, casi no conviene ni andar porque el gasto en aceite te lleva toda la recaudación. Enero y febrero es temporada baja, son pocas las frecuencias. No hay movimiento, no es lo mismo de antes”, indicó.

El empresario de esta línea de transporte tradicional espera que haya más movimiento de pasaje para continuar el servicio que inició su padre. “Tenemos puesta la camiseta y la vamos a pelear hasta el final, pero si los números no dan hay que buscar otras alternativas. Esto ya sabíamos que iba a pasar, no hay ninguna novedad, pero el tema es que golpea a las empresas. Hace rato que veníamos dependiendo de un subsidio para poder subsistir. Sin eso es imposible continuar”, dijo.

Otro de los transportistas interurbanos tradicionales de Junín es José Luis Pepa, de Transporte Pepa, quien al ser consultado por Democracia manifestó que desde su empresa se brindaban ocho recorridos diarios hasta el balneario, pero no recibía subsidio nacional, sino gasoil y por parte del Municipio de Junín, valorando esta ayuda.

El empresario se refirió a un proyecto a presentar al Municipio para realizar un recorrido hasta la nueva Terminal de Ómnibus, ida y vuelta desde el centro de Junín, que se estaría evaluando, en tanto el tema los “tiene preocupados a todos”.

Por su parte, Transporte Morse no recibe ningún subsidio, por lo cual los gastos del servicio son solventados por la venta de pasajes.

El Municipio, en alerta

Consultadas fuentes fidedignas del Gobierno de Junín, manifestaron que estaban estudiando el alcance e impacto que podía tener la decisión del gobierno nacional, ya que “todavía no hay una norma sino un enunciado”.

“Nosotros tenemos un subsidio que, en caso de que lo saquen, obviamente puede llegar a impactar en el costo de servicio porque de alguna forma hay que compensarlo. Todavía estamos reclamando otros subsidios que no tenemos, pero si sacan el único con que contamos obviamente va a impactar. Todavía no está bien claro el alcance, si nos va a afectar o no. Estamos reclamando esa información y estudiando el impacto”, explicó la fuente.

En cuanto a qué empresas reciben subsidio, mencionó a la empresa de transporte urbano 8 de Octubre y la de Lafit, que realiza viajes interurbanos a Agustín Roca. “Estas dos empresas tienen un subsidio que es nacional: Nación se lo paga a Provincia, Provincia al Municipio de Junín y el Municipio a las empresas. Es este subsidio en cuestión el que se está viendo si se paga o no y cómo afecta a las empresas locales”, apuntaron desde el Gobierno de Junín.

Desde la comuna aclararon que, en el caso del Transporte Pepa, que realiza viajes a la Laguna de Gómez, la empresa recibe un apoyo del Municipio de Junín que consiste en 50 litros de gasoil.

El comunicado nacional

El jueves último se supo del comunicado del Gobierno nacional sobre "disminuir el subsidio a las empresas prestatarias”.

En su conferencia de prensa habitual, el vocero Manuel Adorni lanzó la responsabilidad a las provincias tras la quita de subsidios: "El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la Nación. Las provincias y los municipios son responsables por sus sistemas de transportes públicos en el ámbito de sus jurisdicciones", dijo.

"El Gobierno nacional, con esto, está simplemente corrigiendo años de desajuste financiero y llevando una tarifa que pueda cubrir el costo real del servicio", agregó.

Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, el único sector que seguirá recibiendo la ayuda estatal para viajar será el de los usuarios de menores recursos a través de la tarjeta SUBE, cuyo sistema sigue colapsado hace días.

“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional seguirán contando con el Atributo Social” que “implica un descuento del 55 por ciento de la tarifa del boleto”, puntualizó la cartera.

El texto oficial carece de especificaciones y abunda en generalidades que no permiten precisar el alcance de la medida ni su entrada en vigencia ni el porcentaje de subsidio que se disminuye.Solo dice que la administración de La Libertad Avanza (LLA) “ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias” para “concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa”. Si bien la reducción del subsidio que reciben las empresas no fue definida, su “disminución será considerable”, dice la cartera de Transporte.