Llaman a tomar conciencia sobre el uso responsable y cuidado del agua

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Junín se recomienda a los vecinos que, ante la sequía sin precedentes que estamos atravesando en nuestra región, se tome conciencia a la hora de utilizar el recurso, ya que el agua, es esencial para la vida y su consumo excesivo o derroche, afecta a toda la comunidad.



Al respecto, Bárbara Schwindt, del área de Medio Ambiente del Municipio, comentó: “En la época de verano es donde justamente la gente consume mucha más cantidad de agua, abre con más frecuencia las canillas, llena las piletas, lava más la ropa, se higieniza más incluso, y esto hace que el consumo vaya en aumento, por ende, es primordial cuidar el recurso y no derrocharlo”.



“Para esto traemos algunos consejos que son muy sencillos y que nos ayudan a tomar conciencia, por ejemplo al lavarse los dientes cerrar la canilla, tomar duchas de más corto tiempo, o al lavar el auto hacerlo con baldes y no con manguera, lo mismo al baldear un vereda, justamente se denomina baldear porque se utiliza un balde”, destacó.



Al mismo tiempo, la Coordinadora del área informó que “Si algún vecino tiene que regar, intentar hacerlo de forma rápida, de la manera que usemos la menor cantidad de agua y en los horarios que no sean pico, esto es importantísimo porque si todos estamos usando el agua en el mismo momento, vamos a tener menor presión, menor caudal y eso nos perjudica a todos”.

En continuidad, remarcó: “Esto es algo que destaca también el área de Obras Sanitarias del Municipio, ya que es un servicio solidario, un recurso que a partir de un caño se va distribuyendo en las casas de los vecinos, por ende, si uno consume más agua y pone un montón de artefactos a funcionar con este recurso, el vecino que sigue va a tener menos presión. Por eso es importante ser respetuoso y consciente con esto, tengamos este uso racional que también nos beneficia a todos”.



“El agua es vida, es la base de la vida para todos los seres vivos que habitamos el planeta, en las charlas que brindamos para los chicos desde la Subsecretaría de Medio Ambiente siempre les hacemos pensar cuáles son los beneficios del agua, para qué la usamos en el día a día, muchos dicen para hidratarnos, yo les marco siempre que es salud, que el 70% del cuerpo es agua, por eso es tan importante mantenernos hidratados, sobre todo en esta época”.



Para finalizar, Schwindt subrayó que “si bien también sirve para cocinar, para bañarnos, para regar a las plantas, es importante comprender que se utiliza para los cultivos, el campo, el turismo y todo lo que son las actividades físicas, en la ciudad ahora lamentablemente tenemos la laguna seca, y es por esto sobre todo que la gente empieza a tomar un poco más de conciencia, cuando ve realmente la situación”.