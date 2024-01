Ante la situación económica, vecinos reconocen controlar más los gastos

Si bien los datos sobre consumo en el sector de los supermercados mostraron un repunte en diciembre por las fiestas, especialmente en rubros como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador, el escenario parece haberse invertido en enero, con semanas menos prometedoras. Es que el primer mes de 2024 se perfila con varios segmentos en baja.

Aunque todavía no hay números cerrados, varias cámaras de comercio informaron a Democracia que las primeras tres semanas del año fueron complicadas para la venta, luego de un diciembre tumultuoso, con una aceleración de precios que llevó la inflación promedio al 25,5%.

Esta situación se da a pesar de que varias consultoras observaron una desaceleración en el ritmo de inflación en el mes, especialmente en bebidas y alimentos, en parte a causa de que ya se habían registrado fuertes incrementos en diciembre tras la devaluación del 54% del tipo de cambio oficial.

En ese sentido, Democracia visitó comercios de barrio para hablar con la gente sobre precios, consumo y actualidad económica en general. Uno de ellos destacó: "Creo que ahora los precios se estabilizaron un poco con respecto a diciembre, cuando asumió Milei". Y agregó que "hay mucha expectativa, hay que buscar precio, cada uno le pone el precio que le conviene. Tenemos supermercados chicos por todos lados y son diversos con los precios y calidad".

Además, el hombre recalcó que "lo mismo ocurre con las verdulerías, la gente se dio cuenta que hay que cuidar un poco la plata. En mi caso, tengo huerta personal con las semillas de INTA. También incorporé animales. Lo hice por las dudas, por cómo venía la mano. La idea es cubrirse".

En tanto, otro de los consultados por Democracia fue un jubilado que destacó que "está difícil la situación, no se llega a fin de mes con los precios. Hay que aguantar el golpe, lo esperábamos con el cambio. La idea es que se mejore todo esto". Y, luego, añadió: "Estaba viendo que bajó la carne, ahora se viene un incremento de los servicios dicen. Esto no viene de ahora, viene de antes. Compro dos garrafas por mes, son 16.000 pesos por mes. Dieron bonos, pero después te lo sacan con los aumentos, te engañan. Después no llegás con nada. Tiene que haber fuentes de trabajo para que la gente se gane su dinero".

Por su parte, una de las señoras consultadas sostuvo que "se cambiaron hábitos de consumo, estamos ilusionados con que mejore la situación. Me cuido, pero hay cosas que no se pueden cambiar del consumo. Menos carne o frutas y verduras que compro menos, pero ahora pregunto más".

En otros casos, hubo voces con mayores quejas: "Es una vergüenza lo que estamos viviendo, no alcanza el sueldo, no se puede comprar nada, ni yerba ni azúcar. Bajé en todo, no alcanza el sueldo. Ya estoy sin plata a esta altura del mes. Tendríamos que hacer una marcha, por cómo estamos viviendo.

En tanto, hubo testimonios más pacientes sobre la situación política: "Hay que darle tiempo. Hace poco entró Milei, y hace rato que no alcanza la plata. No sé si el camino es el paro, pero si es por el beneficio del trabajador es así".

Por último, otra de las mujeres consultadas aclaró que "por suerte tengo trabajo, aún me doy algunos gustos. Hay que pelearla, las cosas aumentaron un 100%. Sé que mucha gente no lo puede hacer. Laburo mucho, gracias a Dios aún puedo. Estoy de acuerdo con el paro, en mi comercio paré porque es una locura".