La lluvia trajo buenas noticias al campo y una bocanada de aire fresco en la Ciudad

En el contexto del fenómeno climático de El Niño, con 18 milímetros de lluvia caídos durante la jornada de ayer, se consolida la recuperación de las precipitaciones en Junín, tras el flagelo de la sequía, que trajo alivio a la ciudad y, especialmente, al campo, para el desarrollo de los cultivos.

En efecto, solo en lo que va del mes, cayeron en Junín 73 milímetros. Y en el acumulado en la campaña agrícola, desde septiembre hasta la actualidad, hay acumulados 488 milímetros de lluvia.

Otros distritos de la Región como, por ejemplo, Lincoln, acumulan 476 milímetros; al igual que General Pinto. En Rojas, las precipitaciones llegaron a 443 milímetros; y en Pergamino ascienden a 554 milímetros.

Lluvias recurrentes, pero heterogéneas

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó en su informe semanal que la primera década de enero mostró una recurrencia de eventos pluviales muy similar a la que caracterizó al último trimestre del 2023. "El fenómeno Niño se encuentra plenamente acoplado y muy consolidado ejerciendo toda su influencia sobre la carga de humedad atmosférica de casi todo el país. Al mismo tiempo se ha mantenido una persistente y reiterada circulación de sistemas frontales de aire frío poco común promediando el semestre cálido", destaca el informe.

La conjunción de estas dos condiciones le está aportando al primer mes del año una alta frecuencia de eventos pluviales, aunque, por el momento, sin una distribución geográfica homogénea de los acumulados.

“Nos produce alegría"

Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: "Venimos de años muy complicados en el campo, sobre todo el último, no quedaba nada con el calor, era una situación desesperante. Ver esto, hoy, nos produce alegría, pero aún no es para cantar victoria, falta mucho, tengamos en cuenta que no hay napas abajo. Lo podemos ver en la Mar Chiquita y en la Laguna de Gómez, eso te da la dimensión de lo que ocurre".

Sobre el desarrollo de los cultivos, Frederking señaló: "Los maíces de primera están muy bien. Los sembrados en tiempo y forma están en muy buena a floración, en tanto que los más tardíos no están espigados aún, para ellos tendremos que esperar a febrero".

En cuanto a la ganadería, manifestó: "Las lluvias han traído alivio y pasturas, el año pasado ni pasto había. Se compraban fardo y se trabajaba a pérdida total, hoy, el escenario es totalmente distinto. Hay expectativa, comparado con lo que venía ocurriendo antes”.

Impuesto Inmobiliario

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley impositiva 2024, propuesta por el gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, los tres bloques que conformaron la bancada de Juntos (PRO, UCR y CC) negociaron con el oficialismo bajar los topes al 200% para los patrimonios más altos y a 130% el piso, en lugar del 140% que se había propuesto.

“Dejaron abierta la posibilidad de aplicar una quinta cuota, hablar de porcentaje es complejo, es un 200% pero si se aplica una cuota más, el aumento sería mucho mayor. Por lo general cuando aplican un impuesto provisorio, termina quedando. Ya pasó cuando María Eugenia Vidal aplicó la cuarta cuota y quedó. La Provincia evalúa seguir agregando impuestos", afirmó Frederking.

La propuesta presentada por Kicillof pretende cambiar una dinámica de cobro del impuesto que afectaría el bolsillo a lo largo del año. La misma busca que todos estos impuestos se ajusten de forma progresiva. De acuerdo a fuentes oficiales, se establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. Es decir que el valor del impuesto va a aumentar progresivamente a lo largo del año en relación al impuesto total pagado el año anterior.