Reclama el sector rural celeridad en el arreglo y mantenimiento de los caminos

A dos meses el inicio de la cosecha, productores y representantes de entidades rurales de Junín reclaman mayor celeridad en el arreglo y el mantenimiento de los caminos rurales, al tiempo que piden que se afecte a las tareas el ciento por ciento de la tasa de red vial del municipio.

Rosana Franco, titular de la filial juninense de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a Democracia que, tras las últimas lluvias, los caminos registran un importante deterioro. “Faltan trabajos de calidad”, consideró la dirigente federada. Y agregó: “Los trabajos vienen lentos, hay caminos por los cuales aún no llegaron a pasar ni una sola vez al año”.

“Avanzan las malezas y las plantas. En dos meses tenemos la cosecha y vamos a tener caminos intransitables”, advirtió la ruralista. “Este año, el aumento de la tasa de Red Vial es desmedido por el servicio que presta la municipalidad”, cuestionó. Y señaló que “solo se afecta el 55% de lo recaudado”.

En tanto, Gustavo Frederking, productor y dirigente de Carbap, afirmó a este diario: "No estamos en un buen momento en los caminos en general, en ningún lugar de la Provincia. Los productores deben ser parte de la discusión, no hay nada mejor que el productor para aportar conocimientos y saber sobre los caminos rurales". Y agregó: "No es prioritario para los municipios, no se afecta lo que se tendría que afectar, incluso en otros distritos es mucho menor la afectación del porcentaje que se recauda. Por eso, hay que fortalecer el lazo entre los productores, los privados y el municipio, hay mucho para hacer".

Y amplió: "En Junín, no estamos tan mal como en otros lugares, pero deberían afectar un mayor porcentaje a la red vial. Nosotros queremos que se afecte el 100%, las tasas son contraprestaciones, no son impuestos, deberían afectarse en un mayor porcentaje".

"En general, en la Provincia la red vial funciona muy diferente, por ejemplo, en la zona de Tandil, Benito Juárez, Rauch y lugares de la región andan muy bien. Pero después tenemos lugares desastrosos como Chacabuco y Carmen de Areco, donde estuve hace poco y se afecta menos de un 30% del presupuesto", comparó.

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín, afirmó a este diario: "El tema de los caminos es que ya veníamos haciendo un reclamo hace un tiempo, hasta el momento han estado relativamente en condiciones, también por la falta de precipitaciones. De todos modos, creemos que habría que aumentar la cantidad de trabajo para poder llegar con los caminos lo mejor posible para la época de la cosecha". Y ahondó: "Más allá de que, hoy, estamos mejor que en otro momento, creo que todavía hay bastante para corregir y mejorar. La tasa de red vial es, justamente, una tasa, por eso debería tener el 100% de afectación y hoy está en el 55%. Nosotros queremos llegar a subir el porcentaje hasta llegar al 100%, aunque sea progresivamente".

Por su parte, el concejal por la Coalición Cívica y productor Rodrigo Esponda afirmó: "Hay preocupación, lo manifesté en el momento en que se aprobó el presupuesto, donde no se logró afectar más tasa que la del año pasado. Es un problema porque la infraestructura no está en condiciones y encima de eso, es un año donde hay lluvias y, por supuesto, la producción, si sigue lloviendo así, va a ser mucho mayor y los caminos no están en condiciones para afrontar una cosecha de magnitud".

Y añadió: "Hay un trabajo permanente para que se destinen más fondos para que los caminos estén en condiciones, lo que nosotros decimos es que los dólares entran por los puertos, pero los granos salen por los caminos de tierra y todos los políticos están muy interesados en la cosecha, pero para que esas divisas estén, tiene que haber infraestructura y hoy esa infraestructura no está en buenas condiciones".

Trabajos del municipio

Desde el área de Espacios Públicos del municipio, se informó el detalle de los trabajos realizados en los últimos días en los diferentes Cuarteles del Partido de Junín. Además de las tareas de mantenimiento y reparación de caminos, también se realiza la limpieza y desobstrucción de los canales para evitar anegamientos, ante la ocurrencia de importantes lluvias.

“De esta manera, los equipos municipales de la sección Vial Rural intervinieron en caminos de los cuarteles VIII, IV, VII y los caminos identificados con los números 86, 05404, 05407 y 166. Además, en el Cuartel IV, se realizan trabajos de limpieza en un importante canal del Cuartel IV”, detallaron.

El municipio informó también que, en la actualidad, los equipos de poda llevan adelante un importante operativo en toda la ciudad, que consiste en el despeje de cámaras de Obras Sanitarias, despeje de tendido eléctrico y luminarias y también tareas de despeje en los puntos donde se encuentran instaladas las cámaras de seguridad, esto, para mejorar la visibilidad y funcionamiento de las mismas.

Finalmente, otro de los trabajos importantes realizados en los últimos días estuvo a cargo de la sección Vial Urbano, interviniendo en barrio Nuestra Señora de la Merced, con mantenimiento de calles, en barrio Bicentenario, con movimiento de suelo estabilizado sobre calle Jean Jaures, entre Alberti y R Rojas. También se trabajó en el barrio Eusebio Marcilla con mantenimiento de calles.

Cosecha récord de maíz

La Argentina produciría un 64% más de maíz en la campaña 2023/2024 que en la anterior, y así lograría un nuevo récord para este cereal, impulsado por las intensas lluvias que se registraron en la zona productiva, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad estimó 59 millones de toneladas para este año, 3 millones más que lo que había proyectado hace un mes; el rinde promedio de las cinco principales provincias productoras superaría en un 114% a lo obtenido en la cosecha 2022/23. Este nivel de producción superaría por 7,5 millones de toneladas a las marcas más altas registradas, las de las campañas 2018/19 y 2019/20 (ambas con 51,5 millones).

Según BCR, con un 3% menos de superficie para esta campaña 2023/24, ahora con una superficie cosechable de 7,4 millones de hectáreas y un ambiente de alta productividad afianzándose, habría un 64% más de producción maicera que hace un año.

"La diferencia con la situación de un año atrás es rotunda: hace 12 meses, los lotes de maíces tempranos se perdían; ahora, en cambio, han tenido un excelente pasaje por su período más crítico y cuentan con buenas reservas de humedad", evaluó la entidad empresaria. Además, explicó que el cambio "comenzó en noviembre, pero en diciembre y en lo que va de enero, el agua comenzó a llegar al oeste de la región pampeana. Y en muy poco tiempo se consolidó una mejora notable".

Como dato negativo, advirtió que se han multiplicado las tormentas con granizo, vientos muy fuertes y con grandes volúmenes de agua que se han abatido en pocas horas y provocaron inundaciones, sobre todo en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

Los pronósticos siguen manteniendo en firme un "Niño" entre moderado fuerte actuando hasta el otoño y "si no hay grandes cambios, la Argentina alcanzaría a expresar muy buen potencial de producción en esta nueva campaña", resaltó la Bolsa rosarina.

Por otra parte, el informe reveló que las condiciones actuales permiten proyectar 2 millones de toneladas más en producción de soja, para llegar a 52 millones durante la campaña actual.