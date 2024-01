Polémica por el gas: Torres aseguró que se redujo un 67% la deuda con Camuzzi

El presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, convocó, hoy, a una conferencia de prensa, de la cual participó Democracia, para referirse a un tema que se hizo público pocos días atrás, referido a la deuda que mantiene la empresa subdistribuidora de gas natural con la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

La deuda que tiene Grupo Servicios Junín, cuyo accionista mayoritario es el Municipio de Junín, fue dada a conocer públicamente, también por algunos referentes políticos opositores, hecho que derivó en la convocatoria a la prensa, para hablar sobre dicha cuestión y si este tema repercutiría en que no se lleven adelante las nuevas conexiones a la red de gas, dada la Cuarta Planta de Gas que está en funcionamiento.

Es así que el doctor Pablo Torres, manifestó: “Ante la preocupación de muchos vecinos queremos informar qué es lo que está pasando en Grupo Servicios Junín y transmitir, desde nuestro lugar, tranquilidad”.

Deuda diciembre 2015

“En el 2016 – recordó Torres- , cuando me hice cargo de Grupo Servicios Junín, la empresa tenía una deuda, hasta diciembre de 2015, con Camuzzi Gas Pampeana, de 52.320.030 metros cúbicos, que hoy son 2.026.000.000 pesos. Eso lo fuimos pagando con el trabajo y la gestión de esta empresa. Hoy, esa deuda multimillonaria, en metros cúbicos, es 16.833.000, con lo cual, de la deuda heredada, a la deuda de hoy, hay una diferencia del 67 por ciento, es decir, se redujo un 67 por ciento”.

Tras destacar la reducción de la deuda, dijo: “A los que se preocupan por dónde está el dinero de los juninenses que pagan por el gas, está en Camuzzi Gas Pampeana. Todo nuestro equipo de trabajo pone muchísimas ganas para sacar esto adelante”.

Intereses

“Dicen que desde el 2020 nosotros no pagamos a Camuzzi Gas Pampeana, pero le pagamos 341.749.613,16 pesos; en el 2021 le pagamos 494.000.256 pesos; en el 2022, 614.000.000; y en el 2023, 852.922.000 pesos. Y en lo que va de 2024, 68 millones de pesos. Lo que no pagamos fueron los intereses ¿Por qué? Porque todas las subdistribuidoras consideramos que el cálculo de los intereses que hace Camuzzi es abusivo y confiscatorio”, apuntó.

El directivo manifestó también que en febrero del 2023 presentaron ante el Juzgado Federal de Junín una Acción Declarativa de Certeza pidiendo que la Justicia fuera la que dirima si los intereses o el sistema de cálculo de los intereses de Camuzzi es el correcto o no. “Nosotros consideramos que no, hicimos auditoría y contratamos profesionales para el caso y eso derivó en esa presentación”, dijo.

Tres facturas

Al parecer, esta presentación tuvo sus consecuencias y un juicio. “Esa presentación de febrero del 2023 derivó en ‘un vuelto’- continuó diciendo Torres-, ‘el vuelto’ fue un juicio ejecutivo por tres facturas de gas adeudadas, que es hoy el juicio que están mostrando en los medios, un juicio por 580 millones de pesos más intereses y cuestiones que llegan a 696 millones. De ese monto que se reclama, 247 millones están embargados por Camuzzi Gas Pampeana en el Banco Nación, con lo cual esta parte los considera pagados. Entonces, cuando hablan de un embargo multimillonario, es de casi 700 millones de pesos, que es un montón y de los cuales 247 millones están en el banco, inmovilizados, sin generar intereses, pero sí generando intereses en la deuda que no le podemos pagar por esos 247 millones inmovilizados”.

Tras brindar un panorama de la deuda, el directivo apuntó: “Esta es la realidad de la empresa, una empresa que el año pasado facturó casi 1.500 millones de pesos y pagó 850 millones de pesos a Camuzzi”.

Cruces políticos

Una vez que fuera dada a conocer la deuda de Grupo Servicios Junín a Camuzzi Gas Pampeana, desde la empresa local salieron a responder.

“Llama la atención – dijo Torres- cuál es el sector político que ‘sale a batir el parche’, porque es el mismo que en el 2015 me dejó una deuda de 2 mil millones de pesos, y esa deuda se la llevaron, porque hubo cuatro condenados por malversación de fondos públicos, que eran del mismo sector político que hoy ‘está preocupado por qué pasa con el dinero de los juninenses’”.

Al referirse a integrantes del bloque opositor que dieron a conocer la deuda, Torres señaló: “También me preocupa con la liviandad que miran los balances porque el Concejo Deliberante recibe nuestros balances todos los años. Hay algunos concejales que son nuevos y no recibieron ningún balance, pero otros que están ‘preocupadísimos’ por la situación de Grupo Junín tuvieron el balance nuestro en la mano y ahí están reflejados, no solo la deuda sino los pagos. Si el Grupo Junín no le paga a Camuzzi desde el 2020 o es una burrada o es de muy mala intención. Es falso que desde el 2020 no pagamos, es cierto que no pagamos los intereses”.

Los atrasos

Torres habló de los atrasos en los pagos de su empresa. “Para llevarles tranquilidad a los juninenses, la pelea con Camuzzi es diaria porque es una relación comercial, que cuando nosotros pagamos gas de invierno estamos cobrando gas de verano, por ende, nos tenemos que atrasar indefectiblemente, por la cantidad de metros cúbicos que consume el juninense, pero que el grupo los cobra a los dos meses”.

“Esas cuestiones hacen que siempre, cualquier subdistribuidora, se atrase con el distribuidor. Más teniendo en cuenta que, por reglamento, de servicio a Camuzzi Gas Pampeana se le permitía cobrar a tasa electrónica (que ha llegado a estar hasta el 150 por ciento anual). Camuzzi nos puede cobrar por cada día de atraso, una vez y media esa tasa. Hoy, gracias a una resolución que llegó hace 15 días, esa tasa bajó a una vez. Sigue siendo una tasa exorbitante pero se redujo muchísimo y esos considerandos le están dando la razón a una inequidad que se viene dando desde 1994. Cada deuda que uno tenga con la distribuidora es muy, pero muy difícil de pagar. Mas teniendo en cuenta otra cosa, cuando Grupo Junín, en 2015, debía 52 millones de metros cúbicos, al margen de gas comprado-gas vendido, es decir cuánto pagaba Gas Junín por el gas que compraba y cuánto por el que vendía, la diferencia era del 59 por ciento. Hoy es del 16 por ciento. Achicamos el 67 por ciento de la deuda en metros cúbicos que tenía la empresa, pero parece que estamos ‘gestionando mal´ y a estos señores les preocupa esto ahora, y no antes”, advirtió.

Nuevas conexiones

“Nos preocupa el miedo de los juninenses – reiteró Torres-. Me pasó que me preguntaron si podrían conectarse al gas y yo les digo que la deuda es una cuestión comercial, no tiene nada que ver con una cuestión técnica. De hecho, hay 52 proyectos que se aprobaron desde la generación de la Cuarta Planta a hoy y los aprobó Camuzzi”.

“Hoy no hay proyectos para que apruebe Camuzzi. Lo comercial no va atado a lo técnico, ni Camuzzi va a cerrar una válvula ni nada por el estilo”, aseguró.

En la conferencia de prensa, se le preguntó a Torres si había alguna otra subdistribuidora que estuviera en una situación parecida a la de Grupo Junín, y respondió: “Todas. Ya que el 16 por ciento del margen bruto está congelado en las tarifas desde hace dos años, y todos sabemos que todo aumentó, desde los sueldos hasta los insumos, que están dolarizados. Hacemos malabares para que 80 familias cobren el sueldo todos los meses, podamos seguir brindando el servicio y podamos seguir conectando gente”.