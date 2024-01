Verano “gasolero”: con shows en vivo, Junín se posiciona como polo turístico

La iniciativa promovida por la subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín se desarrolló durante el fin de semana pasado, en el Parque Natural Laguna de Gómez, con el propósito de fomentar el turismo, el disfrute y el espacio de recreación entre los vecinos juninenses y quienes llegaron a Junín de paso o a hospedarse.

La jornada contó con la presentación de variados artistas locales como banda Mambo´s, Sonando Cumbia, El Muro, Discos de Vinilo, Candombe Junín y Peregrinos, los cuales desarrollaron sus números artísticos en los diferentes paradores del lugar.

Al respecto de la jornada, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, manifestó: “Ha sido una experiencia muy positiva, lo más importante es que nos acompañó el clima, un domingo pleno con la laguna llena de vecinos de Junín y la zona. Hay muchos turistas, incluso internacionales, que están de paso y que pernoctan en Junín”.

“Hemos estado conversando con personas de Chile, Uruguay, así como también de la zona: Vedia, Los Toldos, Rojas, así que nos pone muy contentos que elijan a Junín, aunque sea para pernoctar y también para disfrutar del Parque Natural Laguna de Gómez”, afirmó.

A su vez, el subsecretario contó que “es muy grato compartir con la gente de Candombe Junín en el nuevo Paseo de Artesanos 'La Gaviota'; la verdad que es un cierre de jornada fantástico, se ven vecinos, artistas, emprendedores, esta iniciativa “Punto de Encuentro” fue un programa que nos propuso el Intendente para que de alguna manera trabajemos en esta búsqueda de reformularnos ante la situación climática adversa que nos viene afectando ya hace más de dos años y buscar generar propuestas para que los juninenses encuentren en el PNLG un espacio para compartir”.

“No queremos que solamente vean al parque como un lugar con una oferta de agua que hoy no la tiene, sino como un espacio donde la gente puede venir en familia, con amigos, con los hijos, con los abuelos, que puedan venir a practicar deporte...es mucha la gente que está utilizando la bicisenda, que vienen y se instalan a tomar mate y después regresan a Junín, al igual que hacer trekking, avistaje, y esa es la idea”, destacó haciendo referencia a la iniciativa y luego continuó: “Se trata de generar una propuesta múltiple con artistas de Junín en distintos espacios, para nosotros es muy importante porque es una política del Gobierno de Junín pensar en los artistas como eje de cada una de nuestras gestiones”.

Propuestas artísticas

Seguidamente, Bortolato detalló que “este 'Punto de Encuentro' se va a llevar a cabo casi todos los fines de semana de la temporada, con varias propuestas artísticas: los sábados una propuesta de música tropical en la rotonda del Paseo de los Pescadores, donde se ubica el Monumento a Sandro, a partir de las 20; y los domingos a partir de las 19 en el Paseo de los Artesanos “Las Gaviotas”, justo en la entrada principal del PNLG, va a haber números de folclore, candombe, ritmos originarios de Latinoamérica, todos los fines de semana un parador distinto va a estar integrado por diversas propuestas, como reproducción de disco de vinilo, shows de rock, entre otros”.

Al mismo tiempo, informó sobre la próxima fecha y adelantó: “El fin de semana que viene vamos a estar en el Camino Costero en el parador de la Birrería y luego en la Toscana, así como también en la panadería El Mortero, y así lo vamos a ir haciendo en el transcurso del tiempo, lo más importante es que la gente sepa que tienen que venir los fines de semana, sábados y domingos hay propuestas con entrada libre y gratuita, este año el acceso es libre y gratuito, es importante comprender que el Parque Natural Laguna de Gómez es un lugar, un punto de encuentro para todos los juninenses”.

Los artistas que participaron de la primera jornada de shows y actividades se mostraron muy agradecidos por la convocatoria. “En primer lugar, quiero agradecerle al intendente y a todo el equipo del Gobierno de Junín por invitarnos a ser parte; es lindo convocar a la gente, la familia, tener un espacio donde llegar y disfrutar de tomar unos mates, escuchar un poco de música, divertirse”, señaló el “Colo” de banda Mambo´s.

Asimismo, el artista declaró: “Hoy, por el contexto que se vive quizá mucha gente no tiene la oportunidad de asistir a un baile y que tenga esta posibilidad es muy satisfactorio. Me pone muy feliz. Me llevo una experiencia muy linda, ojalá esto se pueda realizar más seguido, no solamente con la participación de la banda Mambo´s, sino que puedan venir otros colegas para que se pueda seguir dando alegría y algo a la gente”.

En continuidad, Sergio Cisneros, representante del grupo “Sonando Cumbia”, expresó: “Este tipo de propuestas está muy buena, es un gran movimiento que hace la Municipalidad para brindarles algo a los vecinos y darnos una posibilidad también a nosotros, a los músicos locales, los que somos de Junín, estamos muy agradecidos, fue todo un total éxito, ver a la gente divertirse y disfrutar es una gran alegría”.

Por otro lado, Francisco y Gonzalo, integrantes de la banda “El Muro”, valoraron: “Esto es muy importante para toda la gente de Junín, este espacio gratuito que lo organiza la Municipalidad es una posibilidad para que todos puedan asistir, disfrutar, ser parte, vivimos una noche espectacular con buena gente, amigos, familia, la verdad que una noche espléndida también”.

“Es muy gratificante que el Municipio empiece a promover este tipo de eventos, para nosotros es un orgullo que nos tengan en cuenta, que disfruten nuestra música, está buenísimo poder mostrarle a la gente de nuestra ciudad lo que hacemos”, afirmaron.

Testimonios

Por su parte, los vecinos también expresaron su contento por la iniciativa. “Vinimos a pasar la tarde al PNLG, está todo muy lindo, el ambiente se torna muy agradable, con una linda banda de cumbia local, tener esta opción un fin de semana nos pone contentos”, dijo Belén, que junto a su pareja disfrutaron del show de Mambo´s.

Otra de las vecinas juninenses, Marita, opinó: “Es lindo poder disfrutar de estos espectáculos que brinda de forma gratuita el Gobierno de Junín, no solamente viene gente de la ciudad, sino que también hay gente de la zona, es importante fomentar el turismo, además no siempre es accesible a todos este tipo de propuestas, y que sea gratuito fomenta el turismo y la visita a Junín”.

Por su parte, Marina, vecina de la localidad de Alberti, contó: “Vinimos a pasar el fin de semana a Junín con mis hijos y cuando llegamos nos encontramos con esto, y la verdad que es muy lindo, la Laguna de Gómez está hermosa, a pesar de no haber agua, siguen promoviendo diferentes cosas para convocar, hace muchos años que no veníamos y la verdad que es una propuesta muy interesante para pasar la tarde, ojalá se pueda repetir”.

Para finalizar, Marcos, quien estuvo presente en el parador “Hard Bar”, señaló que “está todo muy bien planificado, estuve recorriendo los diferentes espacios y el hecho de que las puestas en escena estén separadas hace que se pierda la concentración de gente, que siempre es lindo ver amontonamiento, pero son distintos tipos de música, y eso me parece muy bien, la distancia entre cada propuesta realmente se puede tener una grata experiencia”.