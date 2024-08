La importancia de saber si un vehículo está en condiciones de ser comprado

Brian Daguero está matriculado y se desempeña como mandatario del automotor y créditos prendarios, haciendo toda la tramitación necesaria ante los registros del automotor, que en el caso de Junín hay tres, en escribanías.

Su tarea consiste, en el marco de la gestión, realizar, completar formularios, asesorar a los clientes interesados en comprar un vehículo y que quieren saber que el mismo no tenga infracciones, ni deudas, que no esté inhibido, embargado y que la documentación sea la correcta, al momento de presentar en el registro seccional. “Nos encargamos que esté todo en regla. También actuamos en la carga los turnos para la verificación policial, para la VTV, el grabado de autopartes o de cristales. Todo eso lo podemos ir gestionando nosotros, los mandatarios”, explicó Brian.

Según lo expuesto, todo esto facilita la gestión para la gente, que busca un gestor de confianza para hacer esa tarea y sentirse tranquilo de lo que va a comprar y va a vender.

Brian comentó también que en Junín había tres registros del automotor: el de Ghido Spano (motovehículos y automotores), Saavedra (motovehículos y automotores) y el nuevo, Registro 3, está ubicado en calle Rivadavia (maquinarias agrícolas y automotores).

Uno de los cambios actuales mencionados por Brian es la eliminación de las cédulas azules para quien vaya a manejar y no sea el titular, y que también se había sacado el vencimiento de las cédulas verdes.

“Antes vencían y las tenías que renovar. Eso garantizaba que si alguien no transfería el auto, y la policía lo interceptaba le decía que al no ser titular debía hacer la transferencia o el auto quedaba retenido. Ahora no tienen vencimiento las cédulas, puede circular cualquiera, con cualquier cédula, aunque sí se está tratando que a través de la aplicación Mi Argentina se pueda transferir a un tercero para autorizarlo a conducir. Y los agentes de tránsito debieran dejar circular normalmente a esa persona”, dijo.

Explicó que el titular del auto podía hacer un trámite a través de la mencionada aplicación y autorizar a un tercero a poder circular con su vehículo, sin necesidad de tener la cédula. “En cuanto a beneficio, la persona tiene menos gasto, facilita la autorización pero también se corre el riesgo de que nadie haga la transferencia”, advirtió.

Más allá de las nuevas normativas, “de todas maneras la gente sigue haciendo las transferencias y los trámites normalmente”, aseguró.

El mandatario hizo referencia a un tema: la falta de cédulas físicas y la entrega de constancias de las mismas que entregan los Registros del Automotor, ya que con eso también se puede circular. “Hay un faltante de materiales para la cédula física. Pasa lo mismo con la chapa patente, y para las motos 0KM también hay faltante de chapa, sino que le dan una constancia. Esto es así hasta que la Casa de la Moneda provea todo el material correspondiente, que viene atrasada”, apuntó.