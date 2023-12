“En este Día del Médico hay poco para festejar y mucho para reclamar”

En diálogo con Democracia, el doctor Jorge Lusardi, presidente del Colegio de Médicos, Distrito VI, con sede en Junín, manifestó su expectativa respecto al futuro del país en general, y a la profesión médica en particular.

A modo de reflexión, el entrevistado expresó: “Este Día del Médico se da en un año donde hubo pocas cosas que festejar y muchas por reclamar. Pero no solamente por el tema exclusivamente económico, sino que esto está en un espectro mucho más importante como es la pauperización de muchos efectores de salud debido a la situación del país”.

“Los médicos no se han escapado de esta situación, porque cada vez están más proletarizados. La profesión ya no es la misma profesión liberal, sino que llega a otros niveles de descrédito y de pauperización”, afirmó.

“Como presidente del distrito digo que, más allá de los colores políticos que nos interesan poco, tengamos una respuesta real de todo lo que es el sistema de salud”, apuntó.

El directivo del Colegio de Médicos de Junín destacó que el médico forma parte del sistema de salud como también de la población de nuestro país, por lo cual no escapa a toda la problemática del país que también lo afecta.

Respecto al futuro, el médico manifestó: “Estamos con una gran expectativa. La hemos tenido en otros gobiernos, no solamente en este, y preferimos esperar un poquitito antes de decir cosas que ya hemos repetido hasta el cansancio, no solamente del recurso humano sino de nuestros lugares donde trabajamos, tanto públicos como privados, de los sistemas de residencia, de todo el posgrado, de todo lo que hay que trabajar en los distintos estamentos de la salud pública para poder estar mejor. Querer que se pague mejor a los médicos no quiere decir que nos olvidemos de nuestros principales objetivos que son dos: mejor salud para la población y mayor capacitación para nuestros colegas”.

La matrícula

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo la regulación de la matrícula, la habilitación para trabajar. “Sin matrícula en la provincia de Buenos Aires y en 19 provincias del país, no se puede trabajar”, señaló el doctor Lusardi.

Según lo expuesto, el número de matriculados en este distrito se había mantenido este año, aunque sí hubo una importante baja de matriculados en la época de la pandemia y pospandemia. De acuerdo a lo dicho por el directivo, esto fue debido a que había médicos que tenían la edad jubilatoria que aún estaban trabajando, pero por los riesgos que había en pandemia dejaron de hacerlo.

Sin incentivos

Desde hace unos años en el país se vio una baja de la cantidad de médicos en algunas especialidades, como la pediatría, por ejemplo. Al preguntársele sobre este punto, el doctor Lusardi hizo hincapié en el tema económico.

“El problema fundamental no es la elección de especialidades por parte de los colegas que se están formando o que se reciben, sino la falta de incentivos, tanto económicos como desde el punto de vista de los lugares de trabajo profesional. Una cosa es trabajar bajo determinadas condiciones, por ejemplo, en las clínicas de Junín donde se trabaja con buenas condiciones de infraestructura y demás, aunque las condiciones laborales son dispares y preexisten, y otra es trabajar en lugares donde no hay prácticamente nada, donde lo que uno aprendió no lo puede aplicar porque no hay aparatología, no hay insumos, etc. etc.”, explicó.

Ante la acotación sobre que en nuestra región además de las clínicas privadas había centros de atención primaria de la salud, hospitales municipales y hospitales provinciales, el doctor Lusardi hizo referencia a la amplia jurisdicción que tenía el Distrito VI, con ciudades como San Nicolás, Pergamino y Junín, unos 15 partidos, con un total de aproximadamente 2.700 médicos que trabajan en ese territorio.

Aniversario de ESEM

Respecto a capacitación, el doctor Lusardi destacó que una de las políticas principales del Colegio de Médicos era la educación de posgrado que se lleva a cabo en las tres cabeceras del Distrito VI: Junín, Pergamino y San Nicolás, y también en otras localidades que han sido sede de jornadas. “Esto hace que nos podamos acercar a la masa de colegiados, a los médicos de distintas ciudades que componen el distrito”, apuntó.

Este año hay un hecho muy importante que festejar y es que la Escuela Superior de Enseñanza Médica (ESEM) del Colegio de Médicos, Distrito VI, cumple 25 años de funcionamiento ininterrumpido. Por cuestiones de organización la celebración se hará a principios de 2024.

“En esa oportunidad –dijo el doctor Lusardi- vamos a recordar a todos nuestros colegas que han trabajado mucho en esto, como al desaparecido doctor Mizrahi de San Nicolás; al doctor Carlos LaguÍa, fallecido, quien fuera tesorero de la institución y uno de los precursores junto con el grupo que ya trabajaba en Pergamino en la ESEM; y a la gente de Junín, recordando a nuestro queridísimo doctor Darío Abraham, al doctor Luis Ollero, quienes impulsaron el proyecto para que la ESEM se llevara a cabo, con la colaboración del Círculo Médico de Junín”.

El entrevistado apuntó que poco a poco fueron llevando adelante muchas situaciones educativas que se traducen hoy en 25 años de capacitación permanente.

En cuanto a las formas de capacitarse, en el período de la pospandemia está funcionando, pero de otra manera. “La gente está también un poco cansada, por eso hay que encontrar el equilibrio entre la actividad de posgrado, los costos y el trabajo de cada uno. Se hace dificultoso viajar y demás”, acotó.

En cuanto a los cursos que hace la ESEM, el entrevistado informó: “A veces la actividad se hace por especialidad, otras por grupos de especialistas. De todas maneras la escuela está funcionando muy bien. Hubo ateneos y jornadas no solo en Junín sino también en Pergamino y San Nicolás y también en Salto. “En San Nicolás tuvo lugar una jornada de emergentología, con más 400 inscriptos, incluyendo en este caso nuevas tecnologías”, afirmó.

Entre los adelantos tecnológicos para optimizar la capacitación, el doctor Lusardi mencionó que se estaba haciendo un canal para hacer streaming y todo lo necesario, con medios electrónicos asociados. “Es que a la gente le cuesta movilizarse, no solo por el tiempo que lleva sino también por los grandes costos”, advirtió.

Saludo especial

Finalmente, en el Día del Médico, el doctor Jorge Lusardi deseó que en esta fecha tan especial todos los colegas tuvieran “la mejor de las jornadas”.

“Tengamos fe en esta queridísima vocación que tenemos para seguir adelante. Que nuestro próximo Día del Médico tengamos algo para festejar y menos para reclamar”, concluyó.