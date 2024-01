Médicos anestesiólogos reclaman por la falta de convenio para este año

Una grave situación en salud ha sido planteada por los médicos anestesiólogos que trabajan en hospitales provinciales bonaerenses. Según lo expuesto por la Asociación de Anestesia y Dolor del Oeste de Buenos Aires (A.A.D.O.B.), todavía no han firmado convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por una falta de acuerdo entre las partes.

Ante ello, los médicos anestesiólogos están haciendo guardia y cirugías de emergencia en hospitales provinciales, de manera “voluntaria, solidaria y ad honorem”, según lo expuesto por los doctores Jeremías Atia y Arnoldo Pucheta, pertenecientes a la A.A.D.O.B., al ser entrevistados por TeleJunín Noticias.

Al respecto el Dr. Atia comentó que “arrancamos el 2024 de una manera que no nos hubiese gustado. Nosotros los médicos anestesiólogos de la provincia de Buenos Aires desde hace más de 25 años nos vinculamos con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para dar cobertura a los hospitales provinciales a través de un convenio, por prestación, que se renueva año a año”.

“Si bien el convenio ya venía con dificultades – continuó diciendo el profesional-, habitualmente en la última parte del año tratábamos de acercar posiciones, resignando generalmente nosotros y lo renovábamos, cosa que tratamos de hacer a fines del 2023 y se nos hizo prácticamente imposible, por lo tanto, arrancamos el 2024 sin un convenio vinculante”.

Según lo expuesto, hoy hay médicos anestesiólogos yendo al hospital de manera “voluntaria, solidaria y ad honorem a cubrir la urgencia, la emergencia y aquellas cirugías impostergables”.

“Es una situación que se va a agravar, desgraciadamente, porque los médicos están dejando de ir al Hospital, están mudándose a otras provincias donde tienen condiciones laborales menos inflexibles, están emigrando del país, o directamente dejan la profesión”, advirtió el Dr. Atia, apuntando que esta situación no se veía solamente en Junín y la zona como los hospitales de Saladillo, 9 de Julio y Mercedes, sino en toda la provincia de Buenos Aires.

Respecto a la gravedad que implica no tener un convenio, el Dr. Atia mencionó los casos de médicos que viajan a la localidad de Mercedes costeando de su bolsillo los gastos de traslado, hospedaje y demás. “Estamos poniendo todo para garantizar la cobertura de las cirugías de guardia, pero no estamos teniendo respuesta de la contraparte”, dijo.

Al respecto, el doctor Arnoldo Pucheta, en la entrevista con TeleJunín dijo que, por ahora, no había reunión programada con el Ministerio. “Desde junio estamos pidiendo reunión para no llegar a esto. Todos los años más o menos pasaba lo mismo, pero siempre tratábamos de llegar a un acuerdo. Este año, mandamos una propuesta y el 29 de diciembre recibimos el convenio, que para nosotros era inviable, sobre todo por la cobertura que deben de tener nuestros compañeros que tienen que viajar”, manifestó.

“Cuando mandamos la propuesta, directamente nos dijeron que no y acá estamos, aclarando a la población que no es que nosotros no queremos trabajar. Hacemos todo lo humanamente posible, vamos a cubrir todas las urgencias y las cirugías de extrema necesidad, pero no sabemos dónde estamos parados porque no tenemos convenio”, afirmó el doctor Pucheta.

Sobre esta situación planteada, el doctor Atia dijo que notaban una “intransigencia muy notoria” por parte del Ministerio. “Recibimos una propuesta a última hora, el 29 de diciembre, siendo que habíamos estado conversando desde mediados de junio. La propuesta no era buena, no solo en términos económicos, sino de la relación laboral bilateral. Era inaceptable. Tratamos de sugerir algún tipo de modificación obteniendo negativas constantes. Imposible acercar posiciones. Nosotros hemos flexibilizado un montón la demanda, pero del otro lado no hemos recibido acompañamiento”, sostuvo.

“Cuando uno piensa que un médico que comienza su carrera hospitalaria tiene 10 a 11 años de formación, con la responsabilidad que eso conlleva, y no logra cubrir la canasta básica... La desinversión en salud no solamente se evidencia ahí, sino que también se ve en la infraestructura edilicia y la falta de insumos”, acotó.