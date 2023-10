Ricchini: "Estoy convencida de que Bullrich va a entrar al ballotage"

Estuvo recorriendo la Cuarta Sección, ¿qué demandas recogió?

-Muchas veces tenemos sensaciones encontradas, la gente no puede más con una economía que sigue cayendo y una inflación imparable. Este gobierno no hace absolutamente nada, al contrario, no le importan las subas y echa leña al fuego. La gente está harta, pero tiene esperanza en las elecciones, que van a definir el rumbo de los próximos cuatro años.

-¿Y cómo encaja Milei con este hartazgo social que menciona?

-Creo que Milei representa el hartazgo hacia los políticos, pero caemos todos en la misma bolsa, cuando en realidad todos somos distintos. Milei vino con estas frases y logró captar un voto importante. Hay un cambio del voto en agosto, las dudas de Milei aparecieron, empezó a moderarse en las propuestas.

Hay propuestas que son inviables y me espantan. En otras palabras, son frases marketineras. Me espanta pensar en la dolarización, en la libre portación de armas y en el fin de la educación pública.

-¿Cree que se materializarán estas propuestas?

-Es preocupante, porque no sabe explicar lo que va a hacer, es un salto al vacío. Por otro lado está Unión por la Patria, que nos deja una inflación desmesurada, con funcionarios de fiesta en la pandemia, vacunados VIP, liberación de presos, estafas desde las cárceles.

-En sus inicios, Pro también bajó un mensaje antipolítica.

-Sí, pero creo que hay una diferencia muy grande entre los inicios de Pro y Javier Milei. Nuestra idea era sumar gente que no venía de la política, pero no para destruir todo, la idea era traer gente del sector privado para que aporte al sector público. En ese momento no contábamos con las mayorías legislativas, pero no somos rupturistas, no queríamos romper todo, siempre buscamos el acuerdo y el consenso, esa fue la gran diferencia con Milei.

Milei enarbola la idea de la antipolítica, pero el acto de cierre de campaña parecía un acto de La Cámpora, con Barrionuevo que le consiguió los micros y la gente. Lo que se dice y lo que se hace tiene que coincidir, ni Milei con el tema de la casta ni Massa con la idea de ‘meter presos a los ñoquis de La Cámpora”, hoy vemos gente de ese espacio acompañando a Massa en las listas.

-Para una crisis tan severa como la argentina, sin duda hacen falta políticos avezados, con experiencia.

-Sí, eso fue lo que nos pasó por las malas decisiones que tomamos, pero así también hubo cosas buenas, en ese momento no teníamos diez gobernadores de Juntos como ahora, el espacio creció, tiene más experiencia. Hay intendentes, legisladores, hay un cuerpo grande que respaldaría la gestión. Antes Macri decía algo y los gobernadores salían a criticarlo.

-¿Qué cree que ocurrirá con Juntos si Bullrich no ingresa a la segunda vuelta?

-Creo que entra en segunda vuelta, hay mucha gente que votó a Milei y ahora va a votar a Patricia, hay gente que va a cambiar su voto. En 2015, la interna hizo bien, pero este año la interna nos hizo mal, no tenía sentido. Fue un llamado de atención, que por supuesto lo escuchamos. Estoy convencida de que entra Patricia a segunda vuelta, pero si eso no pasa vamos a seguir Juntos; no veo una ruptura del espacio. Horacio está haciendo campaña, no veo una ruptura.

-¿Y cómo está Juntos en Junín?

-Creo que los resultados se van a repetir, muchos vecinos acompañaron a Pablo Petrecca y creo que ahora los votos de la interna se van a unificar. Tenemos un Junín que se ha transformado con Petrecca, se han transformado los pueblos, los barrios y son innumerables las obras que se hicieron y las que se harán en los próximos cuatro años. Sé que puede haber algunas quejas que van a seguir surgiendo, y bienvenida sean para que podamos mejorar. La gente reconoce la gestión de estos años. No tengo dudas de que Petrecca va a ganar porque es incansable en la gestión.

-¿Cómo explica el triunfo de Kicillof?

-Creo que no se puede votar más con la boleta sábana, los candidatos a gobernadores quedan en el medio, entre los candidatos a intendentes y a presidente. Creo que hay que votar distinto, para saber lo que se está votando. Una manera sería con el voto electrónico.

-Pero Vidal en su momento se impuso con este mismo sistema.

-Sí, es verdad, Vidal llegó al poder de esa manera, tal vez había otra ola, no había una tercera opción fuerte como ahora (por La Libertad Avanza). En ese sentido me gustaría marcar que Néstor Grindetti quiere desanclar la elección de gobernador de Buenos Aires de la elección nacional, hay que hacer debate a Gobernador. Hay que cambiar, para evitar los problemas que traen los ‘Barones del conurbano’, con aprietes que hacen en las escuelas.

-¿Qué país imagina si gana Milei?

-Es un salto al vacío, nos va a traer más inestabilidad, no sabemos qué hará, si ajustará o no, ni siquiera se ha explayado. Yo imagino que es un gran problema para aquellos que tienen una pyme, que pagan un sueldo, es una situación muy compleja. Sin embargo, estoy convencida de que Patricia Bullrich va a entrar al ballotage y que los argentinos que quieren un cambio, que son cerca del 70%, quieren que se haga con reglas claras y con respeto. No podemos debatir si la educación debe ser pública o no, o la libre portación de armas, es una locura vivir retrocediendo. Tenemos que aprender de la historia, no podemos volver hacia atrás. El mundo está yendo para otro lado, Bullrich propone un cambio con estabilidad y confío que ella será la próxima presidenta, Grindetti el gobernador y Pablo Petrecca el intendente.