La mayoría de los juninenses definió su voto, pero se impone la incertidumbre

De cara a los comicios del domingo, Democracia salió a la calle para realizar un sondeo informal y, ante la consulta sobre si ya tiene definido su voto, la mayoría respondió que “sí”, aunque también se reflejó la incertidumbre, la apatía generalizada y el escepticismo sobre la posibilidad de un cambio para salir de la crisis económica que golpea a los argentinos.

Iván Martínez, pintor y vecino del barrio Fonavi, afirmó a este diario: "No tengo definido el voto para el domingo, pero creo que va a pasar lo mismo de siempre, van a subir los precios y va a faltar el trabajo. No tengo esperanzas de que esto cambie, pero voy a ir a votar a la escuela 22 para cumplir con mi compromiso ciudadano".

Darío Lobato, escritor y vecino del centro, afirmó: "Tengo el voto pensado y definido, es el mismo voto de agosto pasado. Creo que a nivel local será como en las PASO, el voto en Junín es muy particular, yo siempre comparo a Junín con Córdoba en cuanto al voto. A nivel nacional es otro cantar, está bravo el tema, pero escucho a mucha gente que dice que va a elegir a Milei, puede pasar cualquier cosa, incluso que gane en primera vuelta". Y agregó: "Creo que existe el voto-bronca, la gente está enojada. La Argentina es un misterio y las encuestas se caen todas".

"Pienso que la economía va a marchar dependiendo de quién gane. En agosto ganó Milei y se fue todo a las nubes, creo que puede pasar lo mismo. No se le puede escapar el dólar al Gobierno, menos antes de las elecciones, las cosas no están bien. Pueden suceder muchas cosas", sopesó.

Ana Bianco, del barrio El Picaflor, ama de casa, señaló: "Tengo el voto definido, está difícil para que haya mucho cambio, pero esperemos que cambie la situación, aunque lleve mucho tiempo. La situación económica va a ser complicada hasta fin de año, después esperemos que se encarrile. Trato de comprar lo que más puedo para guardar y que no me aumenten las cosas".

Marta Gómez, oriunda de Tierra del Fuego, que está de visita en nuestra ciudad, manifestó: "Siempre hago el mismo voto, esta vez no voy a ir porque estoy de visita en Junín. Con respecto a agosto espero que la gente piense un poco, no sé qué cambio quieren hacer, puede ser un cambio que nos traiga un auto castigo, como ocurrió con la elección de Macri”. Y vaticinó: "Va a ser peor el escenario poselectoral. En Tierra del Fuego votaron para el cambio, pero nos perjudicó".

Entre el cambio y el escepticismo

Víctor Borsi, oriundo de la localidad de Ferré, estudiante del Profesorado de Historia, afirmó: "Voy a votar a Milei, sigo con mis convicciones, es la primera elección presidencial que voto. Estoy convencido de sus propuestas, sus ideas me convencen en su mayoría. Con los compañeros de estudio charlamos mucho, siempre lo analizamos, la historia es inherente a la política, es un tema de debate, he aprendido un montón de cosas, la mayoría van a ir por ese camino".

Y añadió: "Creo que habrá ballotage con Massa, si no gana en primera vuelta va a seguir como ahora, pero si gana en primera vuelta Milei, será tierra arrasada. Quiero que el que venga haga la cosas bien, los políticos no tienen que vivir de nosotros, tienen que vivir para nosotros, es mi humilde opinión".

En tanto, Graciela Moro, vecina de barrio Belgrano, afirmó: "Ya decidí mi voto, por supuesto que quiero que el país salga adelante, pero que votemos con la cabeza. Después de las elecciones vamos a tener que seguir trabajando y poniendo ganas".

En cuanto al aspecto económico, Moro destacó: "vivo el día a día, como le ocurre a la mayoría. no tengo chances de ahorrar". Jorge Hankin, periodista, afirmó: "No sé qué pasará, pero tengo mi voto pensado. Creo que ni siquiera saben lo que va a ocurrir los que tienen la responsabilidad de hacerlo, así que imagínate el panorama".

Belén Mariñelarena, estudiante de Administración en la Unnoba, afirmó: "Sí, ya pensé a quién voy a votar. Estudio Administración y queremos un cambio para no irnos del país. Espero que no haya ballotage, que se defina el domingo".

Luis Mallaina, transportista, afirmó: "No tengo ni idea a quién voy a votar, el tema es qué hacemos. Acá, en Junín, estoy conforme, pero tal vez haga corte de boleta. Creo que va a seguir todo igual, ahora lo que importa es que llueva, ya que trabajo en el campo y primero sufrimos la sequía y ahora la helada, que nos perjudicó". Y añadió: "Trabajo como transportista, nos bajó mucho la cantidad de viajes. Estoy jubilado, pero cobré menos que la mínima porque por poco no llegué al bono. La plata no alcanza, hay que trabajar igual".