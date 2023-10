Los candidatos a intendente de Junín cerraron sus campañas con propuestas

A horas de la elección del domingo, los candidatos a intendente de Junín cerraron sus campañas electorales con una batería de propuestas -vivienda, seguridad, impuestos, turismo, empleo-, cruces políticos por el predio ferroviario y denuncias por boletas apócrifas.

Petrecca reclamó por el predio ferroviario

El intendente Pablo Petrecca, que aspira a un tercer mandato al frente del municipio, cerró la campaña, ayer, con una foto junto a su equipo en el predio ferroviario, en el contexto de la polémica con la oposición por el uso de los distintos espacios comunales que funcionan en el predio.

“Referentes del Frente Renovador dijeron que nos iban a sacar el predio -nos pareció una especie de chiste- y luego llegó una resolución (236) del AABE, donde nos dicen que todos los comodatos que tiene el municipio pasarán nuevamente al Estado Nacional. Me alegra haberla escuchado a la candidata Valeria Arata decir que esos predios no se van a tocar, pero quisiera, como intendente, que esa resolución sea modificada y que se aclare qué le corresponde al ferrocarril que, por supuesto, tiene que ser del ferrocarril, tanto de Belgrano Cargas, como el tren de pasajeros y el sector del taller que está en funcionamiento, pero el resto de los sectores tienen que volver al municipio, para que sigamos creciendo, poniendo juegos nuevos, ahora hay un sector para bailar tango”, señaló el jefe comunal, anoche, en una entrevista con TeleJunín Noticias.

“Es una forma de atropello característica del kirchnerismo”, dijo. Y se manifestó de acuerdo con el trabajo, pero no con los “ñoquis que están ahí y no hacen nada”.

El intendente también destacó, ayer, la política local de acceso al lote con servicios y anunció la quinta etapa de Proyectar. “Es una política que llegó para quedarse", expresó y resaltó que se generaron 500 terrenos. También puso el acento en la seguridad, con las 470 cámaras monitoreadas, y prometió “ir a fondo” contra las picadas ilegales de motos, para recuperar “el orden y la tranquilidad” en la ciudad.

Consultado por la distribución, puerta a puerta, de la boleta local de Juntos con Javier Milei, Petrecca afirmó a TeleJunín Noticias: “Nuestra boleta es la que encabeza Patricia Bullrich”. Y atribuyó la movida a “una operación” política en su contra. “Patricia es la candidata que puede poner orden en el país y, especialmente, en materia de seguridad, que es uno de los problemas que más afectan a los argentinos”, remarcó. Con respecto a Massa, cuestionó la inflación y remarcó: “No podemos creerle a alguien que dice que va a hacer lo que no está haciendo actualmente como ministro”.

Arata: "El tren puede ser una vivienda”

En el tramo final de la campaña, la candidata a intendenta por Unión por la Patria, Valeria Arata, recorrió junto al presidente de Trenes Argentinos, Damián Contreras, el prototipo de Coche-Vivienda que se diseñó y refaccionó en el Taller Ministro Mario Meoni, con intervención de la Cooperativa Innovar.

“Estamos frente a una excelente iniciativa de Trenes Argentinos y del Taller Ministro Mario Meoni, de realizar este prototipo de Coche-Vivienda, que busca reutilizar el material rodante fuera de las normas, y en desuso, para resolver la demanda habitacional de la población”, explicó le diputada meonista. Y detalló que el coche furgón, que fue intervenido en el Taller por trabajadores de la cooperativa Innovar, tiene 73 metros cuadrados, dos habitaciones, cocina-comedor, dos baños, uno de ellos adaptado para discapacitados, y un lavadero.

Por su parte, Contreras manifestó: “Estamos trabajando para generar viviendas a partir del material rodante en desuso. No solo con los coches que hay en Junín, sino también con los que están depositados en otros predios ferroviarios a lo largo y ancho del país. Esta puede ser una solución habitacional para Junín y para muchos otros distritos, a partir del trabajo local, en sintonía con la economía circular. Este es un proyecto que había pensado Mario Meoni, y estamos orgullosos de poder llevarlo a cabo”. Además, para revertir el déficit habitacional le legisladora propone planes de autoconstrucción, ampliación de vivienda familiar, vivienda social y lotes con servicios.

Transporte público barato, eficaz y confiable para los juninenses; en materia de empleo impulsa crear el Consejo Económico y Social; en salud, la creación de un hospital municipal; políticas de inclusión; en ambiente, constituir una Agencia de Energías Sostenible; en seguridad prometió “trabajar con el Ministerio de Seguridad de la Provincia para llevar adelante un nuevo modelo de policía, más local, más vecinal, más cercana, en las arterias principales y dentro de los barrios”; además de un municipio abierto, transparente y participativo.

Souto: “Es un desastre la inseguridad”

En una entrevista con Democracia, realizada, ayer, el candidato a intendente de Junín por la Libertad Avanza, Javier Souto, repasó las principales propuestas del espacio que, en el ámbito nacional, conduce Javier Milei.

“Vamos a sacar el estacionamiento medido, porque es un robo”, disparó Souto. Y añadió: “También vamos a trabajar con el tema de los árboles y las veredas, que están muy abandonadas. Además, automáticamente vamos a implementar una baja de los impuestos, por lo menos de alumbrado público, ya que supuestamente se pusieron luces led en toda ciudad y gastan el 10% menos de lo que gastaban las otras, entonces se pueden bajar los impuestos”.

“Por la Tasa de Seguridad, el municipio recauda un millón de pesos por día aproximadamente, ese dinero la vamos a destinar exclusivamente al personal policial y a los vehículos; no va a estar en plazos fijos”, punzó. Y prometió, en caso de ser electo intendente, “reforestar” Junín. “Creemos que la naturaleza nos está avisando algo, no como hizo este gobierno que plantó árboles y se les secaron; si no pueden cuidar una planta, menos a los ciudadanos”, cuestionó.

También reiteró la necesidad de recuperar el autódromo local. “Denunciamos que se hace una bicisenda donde no se genera ningún puesto de empleo, si lo hubiesen puesto en el autódromo hubiésemos generado trabajo. Lo que se hizo ahora es para facturar y nada más, lo mismo que el espigón, qué puesto de trabajo se va a generar, con la crisis que atraviesa el país”, dijo.

Y propuso que haya “un bingo en el Parque Natural -unas cien personas van a Pergamino en las combis, que la gasten acá la plata, prefiero que la dejen acá-, y atraer a los turistas para que Junín crezca”.

En materia de seguridad, afirmó: “Pusieron 470 cámaras, pero no agarran a nadie, cada vez hay más inseguridad, es un desastre la inseguridad, te roban la moto, falta gestión, veo la seguridad como está en Rosario o peor, hay muchísima droga. La seguridad estaba mejor con Luis Chami, no estaba pasando lo que está pasando hoy, tenés un muerto de un disparo de arma de fuego, robos de camiones”.

“Nos están entregando boletas cortadas, que son truchas, están haciendo una mala jugada, por eso invitamos a la gente a que pase por Saavedra 159 o por Rivadavia 219 para retirar las boletas. Tienen miedo de perder el poder y no poder facturar más”, lamentó.

“Si los ciudadanos quieren salir adelante de una vez por todas, no se puede obtener con los mismos de siempre, porque ya saben cómo hacer cosas raras con la plata de los vecinos. Somos gente sana, que quiere una ciudad y una Argentina distinta”, aseguró.