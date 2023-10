Invitan a participar de la muestra "Cuestiones Propias de la Casa"

La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín convoca a toda la comunidad en general a la inauguración y apertura al público de la exposición "Cuestiones Propias de la Casa", que se desarrollará este jueves 12 a partir de las 17.30 horas en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, ubicado en Jorge Newbery 357.



El proyecto que está a cargo de la artista Valeria Salum, y cuenta con la curaduría de Karina Maddoni, busca dar voz a la historia de las mujeres que estuvieron sometidas en los prostíbulos de la provincia de Buenos Aires entre los años 1.875 y 1.936, la iniciativa relata momentos específicos a través de imágenes que fueron recuperadas por la investigadora.



Al respecto de la muestra, la artista Valeria Salum, resaltó la posibilidad de exponer en el MACA y luego dijo: “La muestra se llama “Cuestiones Propias de la Casa” porque de eso es lo que tratamos de hablar, de las cuestiones propias de una casa de tolerancia, o también denominado prostíbulo”.



“Es rescatar la historia de las mujeres, que ha sido ignorada, se basa en una investigación en la provincia de Buenos Aires sobre el periodo en que la prostitución fue reglamentada, que es del año 1.875 a 1.936, y en esta oportunidad el capítulo es de la ciudad, junta todo el material que hemos encontrado en la provincia y puntualmente acá en Junín”, detalló.



Y luego continuó especificando que “se trata de contar un poco lo que fue la vida de esas mujeres, esto toma mucha relevancia, no solo para mí como responsable del proyecto, sino para la ciudad, me parece que es recuperar la memoria de estas mujeres que nunca nadie habló”.



“Si bien en televisión vemos muchas películas y una novela que estuvo visualizándose “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”, la cual cuenta de una polaca, pero la realidad es que cuando salimos a la provincia, la mayoría de las mujeres prostituidas eran argentinas, y poder hablar un poco de lo que fue nuestra propia historia y con documentos cobra mucha importancia”, concluyó Salum.



Por su parte, Karina Maddoni, curadora de la exposición, comentó: “Las expectativas que hay son muchas, este proyecto es un proyecto mayor, cada muestra que realizamos es una especie de episodio, es el episodio tres”.



“Con Valeria (Salum) estamos trabajando en un proyecto artístico, histórico, de archivo, es un proyecto bien complejo, donde el coeficiente de arte se empieza a entramar con evidencias históricas, con una investigación que ella ha hecho de manera absolutamente independiente por toda la provincia de Buenos Aires”, explicó con respecto a la planificación de la muestra.



En continuidad, Maddoni indicó que “mi rol como curadora es darle una forma artística a esto sin estetizar el problema y la tragedia de la que se trata esta investigación, nosotras cuando nos encontramos, la investigación estaba avanzada, Valeria (Salum) me solicita la curación del episodio dos y ahí empezamos a trabajar juntas y la verdad es que ha sido una belleza trabajar en esto”.



“Es de un compromiso ético muy grande trabajar en esto, porque hay que tener bastante claro qué y cómo decir lo que se dice, yo como curadora quizás trabajo más en el cómo y acompaño a la artista en lo que quiere decir”, señaló la curadora.



Por último, valoró como importante la oportunidad de exponer en el Museo y dijo que “es una maravilla estar en el MACA, esta sala es tremenda, los invitamos a todos a venir y conocer el trabajo que realizamos con tanta dedicación”.