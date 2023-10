La helada castiga a los cultivos en Junín, mientras continúa la escasez de lluvias

Un frente frío, que se sintió con fuerza, ayer, en Junín y la región, complicó aún más el estado de los cultivos. Y si bien no fue una helada brusca, las temperaturas llegaron a los 2 °C. En este contexto, la campaña de trigo sigue afectada principalmente por el déficit hídrico, que también retrasa la siembra de maíz y de soja.

No obstante, desde la Bolsa de Comercio de Rosario advirtieron que la situación es preocupante en gran parte de la región núcleo. Según los datos más recientes, aproximadamente la mitad de los cultivos de trigo en la región se encuentran en condiciones regulares o malas.

El ingeniero agrónomo y jefe del INTA Junín, Alejandro Signorelli, en diálogo con Democracia trazó un panorama de la helada. "Sin duda que la helada impacta, hizo 2 grados, en algunos lugares llegó a temperaturas más bajas, como en Alem o Vedia. Impacta tanto en el trigo como en el maíz, pero no fue una helada que duró mucho tiempo, empezó a helar antes de las 7 de la mañana y media hora después ya había levantado la temperatura una vez que salió el sol".

El profesional destacó que la helada "fue cortita". Y agregó: "El impacto depende mucho de dos factores, de la intensidad de la helada y su duración. Por suerte duró poco la helada en este caso, sobre todo en Junín. Sin embargo, sí pesa la amplitud térmica que el cultivo debe soportar. Pasamos de 30 grados a 2 grados, y eso la planta lo sufre, sobre todo el trigo que tenemos en Junín, que está en plena floración".

Una situación “compleja”

Democracia consultó a Alberto Del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas y productor agropecuario, quien manifestó su preocupación. "La situación es compleja, no llovió, el trigo está necesitando agua y llegaron vientos fuertes, que desencadenaron una temperatura baja. Hay lugares donde la situación es grave, sobre todo en el centro de la Provincia. En nuestra zona hay que esperar un par de días para ver los efectos".

En cuanto al maíz, Del Solar manifestó que hubo gente que "se arriesgó y sembró, se ven algunos lotes sembrados, pero la situación más preocupante es la falta de humedad. Si bien germinó el cultivo, ahora depende exclusivamente de las lluvias".

En la misma línea, destacó: "Históricamente, el maíz de primera se sembraba a fin de agosto o en los primeros días de septiembre. Ahora se ha sembrado a fines de septiembre y ocurre esto. La situación es distinta, hay que acordarse que venimos de una sequía, con un suelo totalmente seco. El cultivo no puede defenderse de ciertos contratiempos como en otros momentos".

Dólar y retenciones

Pasando al plano económico, el presidente de la Sociedad Rural de Rojas destacó que "lo más grave es el dólar oficial y el dólar paralelo, antes que las retenciones. Con un dólar único, el sector agropecuario va a sentirse más aliviado. Hace algunos días, la Sociedad Rural de Productores de Rosario advirtió que están atravesando una situación crítica. Esto es una combinación espectacular entre el clima, el tipo de cambio y el salto devaluatorio".

Carlos Marveggio, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Rojas, alertó a Democracia sobre la incertidumbre del precio del cereal a partir del 23 de octubre. "No se sabe qué va a pasar, el dólar soja debería terminar el 20 de octubre, pero no se sabe, no queda mucho más, se estima que quedan 5 millones de toneladas sin liquidar. Hay faltantes y por la producción baja de este año se está importando soja".

En ese sentido, Marveggio aclaró que se importa de EE.UU. y de Brasil. "Siempre se importó, pero nunca tanto como ahora, la compran para cumplir con el importe de producción en el biocombustible y el aceite. Muchas aceiteras están trabajando a media máquina, si no aumentan el precio, no pueden trabajar. Una soja de 180 mil no es atractiva, es un dólar de 500 pesos, contra casi 1000 que está el blue. Los insumos están al dólar blue, este desfasaje afecta mucho".

Además, dijo que "la economía tiene la necesidad de recaudar, depende de los productores y los exportadores, básicamente son los exportadores los que tienen algún margen de toma de decisiones. El precio tampoco es floreciente, han subido los insumos estos días, el precio no es atractivo".

Por último, Marveggio alertó que "el productor no creo que pueda vender en estas condiciones, la incertidumbre va a seguir. Tiene que haber un sinceramiento del dólar oficial. Con un dólar de 365 está muy atrasado, se cree que puede venir en poco tiempo una devaluación oficial".

Nuevas incorporaciones al dólar soja

Luego de conocerse que el dólar blue superó la barrera de mil pesos, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió tomar medidas para hacerse de divisas. Ahora la medida incluye al girasol, aceite de girasol, sorgo, cebada, vino y tabaco. La resolución señala que rige desde el 30 de septiembre hasta el 20 de octubre.

En esas herramientas apareció la ampliación del dólar soja. La Resolución Conjunta 1/2023 establece la ampliación de este programa que dispone un 25 % de las divisas liquidadas para volcar a través de los dólares financieros, mientras que el 75 % se liquida al dólar oficial.

Advierten que comienza a faltar gasoil

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) advirtió con preocupación la creciente falta de gasoil en la región pampeana, "la cual complica el normal trabajo de labores y cosecha", indicó.

La demanda anual del sector agropecuario es de aproximadamente unos 3850 millones de litros de gasoil. "Las políticas restrictivas para el comercio exterior impiden que además del faltante de gasoil, muchos otros insumos esenciales como ser neumáticos, repuestos y otros, muy necesarios para la producción estén en una situación crítica", sostuvieron.