La disparada del dólar “blue” sumó más inestabilidad al sector comercial de Junín

El dólar “blue” perforó el techo de los mil pesos y la incertidumbre cambiaria impactó rápidamente en el comercio y la industria local. En efecto, según una rueda de consultas y un revelamiento realizados por este diario con comerciantes, empresarios, funcionarios y dirigentes de instituciones, se registraron problemas con las listas de precios y la reposición del stock, como consecuencia de la fuerte volatilidad por el salto de la divisa norteamericana.

El dólar paralelo subió, ayer, 75 pesos, en una nueva jornada difícil y cerró en $1.010 para la venta, después de perforar por primera vez en su historia el techo de los $1.000. Durante la jornada, el "blue" tocó los 1.050 pesos, aunque luego retrocedió 40 pesos sobre el cierre de un día de extrema tensión en el mercado de cambio doméstico.

En tanto, desde el Gobierno insistieron con que esta situación es producto de "maniobras especulativas" (ver página 9). La divisa paralela había cerrado en la víspera a 945 pesos y desde las primeras operaciones acentuó su raid alcista sin encontrar un precio tope.

Marianela Mucciolo, presidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó en diálogo con Democracia: “Hay mucha incertidumbre, preocupación, listas de precios por las nubes y, en algunos casos, directamente los proveedores detienen la venta”. Y expresó: “Es un panorama muy desalentador y angustiante”.

En una recorrida por varios comercios juninenses, Democracia recabó un denominador común: incertidumbre por el precio que tendrán los productos al momento de la reposición del stock y dificultades en la cadena de comercialización, sea porque los proveedores retacean los envíos, sea porque directamente se suspendieron las ventas. “No hay listas de precios y no sabemos qué hacer, si vender o no, y en caso de hacerlo, a qué precio”, admitió un ferretero a este diario.

“¿El precio de los repuestos? Imposible saberlo”, soltó un mecánico consultado por Democracia, que esta semana tuvo una alta demanda por el fin de semana largo y, a su vez, porque muchos aprovecharon el sueldo para hacer los arreglos y service pendientes. Solo de mano de obra, el cambio de aceite, con los filtros de aceite y aire, promedia los 6 mil pesos. A eso hay que sumarle el aceite y los filtros, suma que redondea unos 25 mil pesos.

En un organismo del Estado nacional reconocían, ayer, a este diario, que por la escalada del dólar se cayeron varias licitaciones y no hay oferentes para realizar las obras. “Como en cualquier organización, empresa, institución, como nos pasa a todos, está complicado el tema con los proveedores porque no hay previsibilidad, no hay horizonte, los proveedores no quieren dar precios, no hay stock de muchos productos, no hay ventas. Por la incertidumbre, la mayoría de los proveedores prefieren no vender y esperar. Y eso nos está frenando varias cosas, repuestos, cubiertas, algunas obras que están relacionadas al precio del dólar”, afirmó Juan Fiorini, secretario General de la Municipalidad de Junín.

“El precio del dólar impacta en todos los insumos”, agregó.

Materiales y repuestos

Gustavo Marsetti, de EyC Materiales, afirmó a este diario: "Los materiales ya vienen aumentando de manera semanal y mensual. Hay incertidumbre, pero también aumentó el movimiento, queremos vender, pero que salga de la mejor manera. Por ahí vienen clientes ansiosos para cerrar una compra y, en general, quieren presupuesto inmediato".

Al respecto aclaró que "hay muchas obras en marcha y, a veces, hay que esperar para tener un presupuesto con las diferentes opciones de financiación que el cliente busca".

Según comentó Marsetti, actualmente un pallet de ladrillos huecos tiene un precio de 36.000 pesos, en tanto que el ladrillo común ronda los 58.000 pesos. En tanto, una bolsa de 50 kilos de cemento tiene un precio de 4000 pesos.

Paulo Filippetti, de Herpa Repuestos, afirmó a Democracia: "No te da la mano para cambiar los precios, todos los días varían. Tanto en los repuestos nacionales como importados. El aumento de los proveedores es instantáneo y a veces te aumentan por las dudas".

En cuanto a los clientes, afirmó: "La mayoría buscan cerrar lo que necesitan, ya no discuten precio, la persona que lo necesita lo está pagando y en su mayoría, al contado. A nosotros se nos complica el tema de la tarjeta, no nos queda ganancia prácticamente”.

Sobre los repuestos importados, reconoció: "Está difícil conseguirlos, los proveedores no te lo venden por la incertidumbre".

Electrodomésticos y tecnología

El sector de las cadenas y comercios de electrodomésticos atraviesa un escenario de cautela. Así lo confirmó a Democracia Matías Piegari, del área de marketing de Bringeri. "Este tipo de saltos devaluatorios demoran un par de días en trasladarse al comercio. En esta ocasión hay cautela sobre la continuidad de algunas promociones. Las promociones bancarias durarán hasta que las entidades lo decidan", señaló.

En cuanto a la financiación, destacó que siguen vigentes hasta 12 cuotas para productos seleccionados. "No sabemos hasta cuándo será de esta manera", aclaró. En tanto, sobre los productos advirtió que suele ocurrir que se puedan frenar entregas por parte de los proveedores. "Esto puede afectar recién en algunas semanas, dependiendo de lo que pase y cuándo se nos agoten determinados productos"

Con respecto al Día de la Madre, Piegari advirtió que es una semana crucial para las ventas de la empresa. "El Día de la Madre es uno de los eventos principales del año, te diría que, junto con las fiestas, está entre los más importantes", dijo. Y agregó que "a veces, para no bajar el ritmo de ventas, la empresa baja su nivel rentabilidad para poder cumplir con los clientes".

Franco Piegari, de Hackers Tecnología, afirmó a Democracia: "Algunos proveedores nos venden y otros, no". Sobre la situación, destacó que "es un día a día". Y agregó: "Ya tuvimos cinco saltos devaluatorios este año, es difícil el cambio de reglas de juego constante". Y mencionó algunos precios, por ejemplo, una PC Notebook tiene un precio de 400.000 pesos. En tanto, una PC Gamer arranca en 1.000.000 de pesos.

Cayeron las ventas minoristas

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron 2,6% en el período enero-septiembre del corriente año frente al mismo periodo de 2022, según un relevamiento efectuado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con ese informe, las ventas durante septiembre disminuyeron 5,1% en comparación contra igual mes de 2022 y un 1,1%, con relación a agosto. Hasta la fecha, septiembre fue el de peor desempeño del año y el consumo acusó la pérdida del poder adquisitivo familiar derivado de las fuertes subas de precios.

"Mientras las políticas de ingresos lanzadas por el Gobierno no alcanzaron a contener la caída en la demanda, hubo menos opciones de financiamiento en cuotas y eso revirtió decisiones de compra, especialmente en bienes de mayor valor", destacó la CAME.

Más adelante, el informe de la entidad mercantil pone énfasis en que "algunos negocios notaron rechazos de pagos con tarjetas superiores a los habituales". "Dos de los sectores más afectados en el mes fueron Alimentos y Bebidas, con una contracción de 8,1% anual y Farmacias (-12,3%)", puntualizó la entidad que nuclea a las pymes.

"El declive de esos rubros básicos, confirman la difícil coyuntura que atraviesa la actividad comercial", remarcó el documento basado en el Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.241 comercios minoristas del país, realizado del 2 al 6 de octubre.

En septiembre, seis de los siete rubros registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción ocurrió en Farmacia (-12,3%) y el único rubro en alza fue Calzado y Marroquinería (+4,3%).

En el acumulado del año, Farmacias (+3,2%) y Calzado y marroquinería (+0,5%) son los únicos que experimentan crecimiento.