Alerta el comercio que hay una “abrupta caída” en las ventas en Junín y la región

“Nunca vimos algo parecido”. Así graficó un ferretero de la zona de Benito de Miguel la caída en las ventas. Y es solo un caso de muchos otros comerciantes que asisten por estos días a una preocupante caída en el nivel de las operaciones, como consecuencia de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario.

En efecto, la disminución de las ventas en los comercios de Junín y la región promedia el 30 por ciento, aunque en algunos casos trepa al 60 por ciento. Marianela Mucciolo, presidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia que el nivel de ventas “está estancado” y “se nota muchísimo la recesión y, hasta ahora, no cambia para mejor”. Y agregó: “Tenemos casos de bajas en las ventas de hasta el 50 por ciento”.

En sintonía, Carlos Cappelletti, de la SCIJ y FEBA, que asistió, el lunes pasado, a la convocatoria del gobernador Axel Kicillof a las cámaras que representan al sector, afirmó a este diario: “Se hizo un planteo de la situación actual del comercio, la abrupta caída de los niveles de facturación y, como contrapartida, los excesos en los incrementos de las erogaciones, tanto por los costos de la mercadería como por los servicios, impuestos nacionales, provinciales y municipales”.

De acuerdo a lo expuesto en la reunión, la caída de la facturación fue uno de los puntos que genera más preocupación en el sector. “En el ámbito provincial, la caída en las ventas va del 30 al 50 por ciento, según los sectores, ya que aún aquellos que andaban bien, relacionados con el petróleo, la minería, la agroindustria, han caído en la facturación en forma abrupta”, afirmó Cappelletti.

“Al tener un aumento tan fuerte en los gastos, como los combustibles, paritarias, alquileres, la actividad comercial se torna insostenible”, advirtió. Con respecto a Junín, afirmó a este diario: “Hay mucha expectativa puesta en que le vaya bien al sector agropecuario en el interior provincial, tan ligado al campo. Pero la caída del consumo es abrupta porque el proceso inflacionario provoca una pérdida del poder adquisitivo y que haya menor cantidad de dinero disponible. Y si a eso se suma que se tenga que pagar más por la obra social, los servicios, luz, gas, combustible e impuestos, la consecuencia es que hay menos dinero para el comercio, el turismo y los remedios”.

Según lo expuesto, la caída de la facturación en Junín, en promedio, es del 30 por ciento, aunque según el rubro, debido a que hay algunos en donde se sintió más. “Hay comercios que han caído entre el 50 y el 60 por ciento, y otros rubros menos del 30”, indicó.

“Ahora, que caiga el consumo de alimentos primarios es un dato que llama mucho la atención, lo mismo que el de los medicamentos”, alertó.

“Las ventas andan flojas”

Daniel Reus, presidente de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (Fnenb), afirmó a Democracia: “La situación de las pymes en la región es muy variada, pero todas manifiestan una tendencia a la baja en las ventas, con muchos reclamos, en especial por las subas de las distintas tasas e impuestos, ya previendo la suba de las tarifas, con la caída en las ventas”.

Y agregó: “Participamos de una reunión, junto a casi cien comerciantes e integrantes de cámaras de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof y su equipo, ahí se le pudo exponer las problemáticas del sector y debatir, y quedó confirmado que las ventas, en general, andan flojas. Hay algunos rubros que se están manteniendo, pero son las excepciones”.

“Los rubros como indumentaria, calzado, regalería, son los que registran una mayor caída en las ventas. Quizás los que se mantienen son los de consumo de alimentos, que muchas veces tienen promociones con Cuenta DNI, como las carnicerías, verdulerías, panaderías, que estarían manteniendo el consumo”, señaló.

“En el caso de Pehuajó, no tenemos registros de despidos, pero si esto sigue de esta manera, se está empezando a analizar. Cuanta más cantidad de habitantes tienen las ciudades, se nota más, es lo que hemos venido charlando en algunas reuniones”, dijo sobre eventuales despidos en el sector.

En primera persona

“Las ventas están caídas, esta semana fue peor que la pasada. No sé si es por el fin de mes, ya no se entiende más nada, la mercadería sigue aumentando, La Serenísima aumenta un 15% esta semana, una conocida marca de gaseosas sube otro 10%. No hay movimiento, no hay plata, las cosas siguen subiendo, se junta todo”, afirmó un comerciante del rubro alimenticio.

“Hoy tendríamos que estar facturando el doble que en diciembre, por la inflación, y hay veces que la caja es menor que la caja que se hacía en diciembre, así que imagínate la situación”, graficó.

“Tenemos días y días, por suerte, tengo todos los pagos al día, yo no había movido mucho los precios, pero ayer (por anteayer) tuve que subir los precios e ir viendo, porque había quedado un poco desfasada”, contó una empresaria del rubro gastronómico local.

“Pero puedo seguir teniendo la gente para trabajar, recibo apoyo de ellos, como yo los apoyo, pero cada vez cuesta más”, expresó.

“Entra gente, vendo, pero no como antes, también tengo viandas, fue cambiando todo y voy poniendo mucho esmero en cumplir, con la esperanza de que solo sea pasajero, hasta que se acomode todo”, añadió.

Desde un comercio de blanquería, señalaron: “Pese a que tenemos precios populares tuvimos una baja del 50% en el mes de febrero, en relación a enero de 2024 y del 60% en relación a febrero de 2023”.

Reunión en La Plata

Frente a la caída del consumo por la inflación y la depreciación del salario real, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió, el lunes pasado, con representantes de cámaras empresariales del comercio, con el fin de abordar el impacto de la crisis económica en el sector.

El encuentro, del cual participaron representantes de entidades de Junín y la región, se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Trabajo, Walter Correa; de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En ese marco, Kicillof destacó: “Estamos viviendo un período más de políticas neoliberales que atentan contra la producción, la industria y el comercio, con la particularidad de que esta vez sus consecuencias son mucho más rápidas y profundas”. Y agregó: “Si con Macri hubo un verdadero industricidio y el consumo cayó un 17% en cuatro años, ahora con un desplome del 30% en dos meses estamos ante una situación mucho más grave”, explicó.

“Es mentira que estén haciendo aquello que prometieron durante la campaña electoral: el ajuste que supuestamente iba a recaer sobre la casta es en realidad masivo y generalizado”, sostuvo el gobernador. Y añadió: “Este modelo que lleva a la desindustrialización y la concentración de la riqueza tiene muy pocos ganadores y se encuentran en los sectores financieros y los monopolios que dominan mercados concentrados”.

En la reunión se conversó con autoridades de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) sobre la necesidad de ampliar la convocatoria para profundizar el diálogo con cámaras comerciales de las distintas regiones de la provincia.

Además, Kicillof resaltó que “si bien no se puede sustituir la presencia de un Gobierno nacional que abandona sus responsabilidades, nosotros vamos a cumplir con nuestro mandato para defender la industria, el trabajo y los derechos de los y las bonaerenses”. “Necesitamos que todos los actores se sumen a este debate y defiendan los recursos de la provincia de Buenos Aires que permitan sostener las políticas que promueven la producción”, concluyó.

“El objetivo fundamental de estos encuentros que estamos realizando con los diferentes sectores es escuchar de primera mano el diagnóstico de lo que están viviendo y cuáles son sus perspectivas de cara al futuro”, señaló Costa. Y añadió: “Con este diálogo se fortalece el trabajo conjunto que nos permite mejorar las políticas públicas que estamos llevando adelante a nivel provincial para dar repuestas a las urgencias de cada rama de la actividad”.

Durante el encuentro se evaluó el impacto en las ventas del programa de beneficios “Vuelta a Clases” del Banco Provincia, entre otras políticas públicas destinadas a sostener la actividad. Al respecto, Cuattromo explicó: “Tanto con Cuenta DNI como con todas nuestras plataformas, la política de la banca pública consiste en acompañar al sector comercial y las actividades productivas”. “En marzo vamos a continuar con los beneficios de Cuenta DNI, pero necesitamos expresar nuestra preocupación por un entorno macroeconómico cada día más agresivo con el sector privado y los trabajadores”, indicó.

Por su parte, Correa señaló: “Tanto la industria como el comercio ya están sufriendo las consecuencias de las políticas adoptadas por el Gobierno nacional”.

“En la provincia la producción y el trabajo digno siempre van a ser una prioridad de nuestra gestión y para eso es fundamental sostener un diálogo constante con los representantes de la actividad en cada uno de los municipios”, agregó.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA), Verónica Wejchenberg. Asimismo participó el presidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale; y autoridades de Mujeres Empresarias FEBA; de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás; de las cámaras Económica de Mercedes y regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora; de la Unión Empresarial de Moreno y de Comercio, Industria y Producción de Mar del Plata (UCIP); de la Unión del Comercio, la Industria y Servicios de General Arenales; de la Sociedad Comercio e Industria de Junín; y la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham.