Luis Perón: “Estoy satisfecho con la carrera que hice”

Nacido en el 1945 en Italia. Hijo de José Perón y Alejandrina Montagna, quienes depararon en la Argentina producto de la posguerra y de la crisis que azotaba a Europa. Llegó al país con 3 años, y, rápidamente, su familia conoció nuestra ciudad producto de un tío paterno.

Se trata de la historia de vida de Luis Perón que, con el correr del tiempo, se volvió un juninense por decisión y experiencia. Estudió en la Escuela N° 18, y el secundario en Yapeyú, espacio que, luego, se unificó con el Industrial.

Acerca de su vida en nuestra ciudad, recordó: “Estuvimos viviendo un año y medio en Jean Jaures entre General Paz y Quintana. Y de ahí nos fuimos a calle Tucumán, entre Quintana y Cabrera, y en el año 52, nos adjudicaron una casa en el barrio Evita y acá seguimos”.

La educación recibida y el acompañamiento paterno hicieron que comenzara a desarrollar el gusto por el oficio en la madera. “Mi padre y mi abuelo eran carpinteros y me introdujeron en la carpintería. Mi papá hizo las aperturas de todos los barrios obreros de Junín”, contó.

Allí comenzó su camino en el rubro. “Trabajé en una fábrica de muebles, de estilo, delicado, que lleva mucha mano de obra. No me gustaba el mueble estándar, el cuadrado, el que puede hacer cualquiera, sino lo complicado”, comentó sobre sus inicios.

“Algo que extraño es el trabajo: el contacto con la madera, el trabajo fino. No me interesaba ganar dinero sino hacer algo distinto a los demás”, agregó.

Y comparó: “Hoy no hay quien lo haga. Tampoco está el material con el que se trabajaba. Me daba más satisfacción ver al cliente conforme que traerme un peso en el bolsillo”.

Sobre su relación con el mundo de la pesca contó: “A los 21 años iba a pescar y por conocimiento de un conocido me invitó a adentrarme en concursos y actividades. Me hice socio y hoy se volvió mi segunda casa el club”.

Importancia del deporte

La pesca deportiva es una disciplina que crece año tras a año a nivel local. Y, como todo deporte, es fundamental para el desarrollo de las comunidades locales y las juventudes.

Sobre este punto, Perón resaltó el lugar ocupado ya que “saca a la gente de la calle”.

También diferenció el hecho de ir a pescar e ir a competir, siendo dos cosas diferentes. Al respecto, informó: “Un pescador deportivo te va a empezar a corregir: el porqué de las cosas, los elementos, la forma de encarnar, acerca del pique, cómo se trae, cómo se levanta, embarcar. Somos un grupo de 50 o 60 personas de competencia”.

Para Perón, Junín aún no alcanzó su máximo desarrollo en esta disciplina, siendo las juventudes un punto a reforzar de cara al futuro. “Es una lástima que no se lleve a chicos.

Queremos poner en marcha una escuelita de pesca para que se les enseñe todo”, adelantó en diálogo con este medio.

Asimismo, puso en contexto la situación que están viviendo a nivel local, dado los cambios vivenciados a nivel social en todo lo que hace a la cultura y la tecnología.

“Hace sesenta años, no teníamos todas las distracciones de hoy. A mis siete años, mi papá me llevó a pescar y no dejé más. Teníamos el campito que nos juntábamos a jugar a la pelota. Hoy a los cuatro años empiezan a manejar el celular y quedan encerrados en eso. La tecnología, a pesar de admirar todo lo que se hace, tampoco es para estar todo el día en eso y no saber hacer nada con la mano”, reflexionó.

Y profundizó: “Ocupa mucho en la juventud actual y quedan muchas cosas por fuera. Ojalá fuera para estudiar, sino para distraerse y entretenimiento. Fue alejando a los chicos de los grupos”.

Pesca

Luis Perón se ha vuelto toda una referencia a nivel local y regional en lo que hace al mundo de la pesca. De hecho, actualmente, está transitando su cuarto ciclo como Presidente del Club de Pescadores de Junín.

“La pesca es una pasión. Cuando empezás a competir, tenés que buscar los mínimos detalles para tener resultados, sino vas siempre para participar nomas. Conocí muy buenos pescadores y empecé a hacerlo agarrándole el gusto y aprendiendo”, consideró.

De tal forma, ha sido protagonista de diversas distinciones dado sus performances y posición. “Tuve la suerte de participar, no sé con exactitud, pero en más de 48 torneos provinciales. Hasta hace un mes que fuimos a Balcarce al torneo provincial, tengo 852 torneos de pesca (locales, provinciales, algún nacional e internacional)”, resumió.

Y afirmó: “Tengo reconocimientos por participaciones en diversas competencias. Gané provinciales en Junín, Olavarría, Balcarce. El trofeo es del momento, estoy satisfecho con la carrera que hice”.

Acerca de lo que significa la pesca, indicó que “te lleva concentración. No hace falta que pesques, porque he escuchado que algunos no van porque no pescan. El tema es estar en el espigón, que en toda la PBA no hay otro similar, en silencio, tener la mente en blanco, eso te relaja. Te lo aconsejan los médicos: antes era agotamiento físico y ahora es estrés. Agarrá una caña, andá a pescar, quédate ahí con vos mismo”.

Sus cuatro mandatos al frente del club no son casualidad, sino producto de un trabajo silencioso que hace ruido a base de consecuciones de objetivos. Pese a ello, según reconoció, no es algo exclusivamente de Perón.

Respecto a esto último, comentó: “Solo no hice nada, sino que es un grupo que trabaja muy bien. Resalto lo colectivo que gracias a todo ese trabajo pudimos volver realidad muchas. No destaco individualidades porque me voy a olvidar de alguno”.

Y compartió la manera en que vive la pesca de cara a cada instancia competitiva. “Cuando me preparo a la tarde del sábado para una competencia del domingo, si sé que no voy a ganar, me quedo en mi casa. Siempre voy a ganar”, compartió.

Y remató: “Si me toca salir último, por fallar, la carnada, profundidad o la línea, es válido, pero siempre salgo a ganar. Si le damos la importancia que hay que darle, llegamos”.

Club de Pescadores

Una institución que se volvió referencia a base de perseverancia, sacrificio y trabajo constante. Hoy, a sus 81 años, el Club de Pescadores de Junín se ha vuelto una referencia y una cuna a nivel regional. Sin embargo, aún no encontró su techo, ya que se encuentra en pleno crecimiento.

Acerca del posicionamiento de la institución, Perón manifestó: “Mucha gente de Junín no lo conoce estando a cuatro kilómetros, por asfalto, del centro. Estamos ofreciendo unas comodidades que no son fáciles de encontrar en cualquier lugar”.

Acerca de los recursos que hacen a este espacio, señaló: “Te ofrece una proveeduría que podés hacerte preparar comida ahí; ranchada ahí con comodidad para 100 personas con parrilla dentro y fuera con cocina equipada; bancos, mesas, baños para hombres y para mujeres; duchas; camping; juegos para los chicos”.

Asimismo, en tal perspectiva descriptiva, agregó: “Cancha de paddle, de tejo, y en un mes tenemos terminada la cancha de vóley de arena. El que no va a pescar tiene otras cosas para pasar el día”.

Es por ello, según Perón, que las personas se acerquen, conozcan y contribuyan a la difusión de este atractivo lugar.

“El socio tiene derecho a entrar con un acompañante. La cuota de socio a partir de ahora será de mil pesos mensuales, lo cual es bastante bajo para todos los servicios que ofrece”, informó y señaló que “no llegamos a 500 socios, pero es el número que rondamos”.

Un espacio de y para juninenses que es necesario conocer, siendo una gran alternativa a un paso del corazón céntrico. En tal sentido, desde el Club de Pescadores tienen toda la predisposición, y puertas abiertas, para que la comunidad se acerque.

“Me han pedido permiso de algunas escuelas para ir a conocer y estamos encantados. Cómo no van a conocer el club. No se les cobra nada y estamos a disposición para que puedan hacerlo”, enfatizó el Presidente del CPJ.

Visión de Junín

Si bien nació en Europa, vivió toda su vida en nuestra ciudad. Al abordar las modificaciones vivenciadas en Junín describió: “Ha pegado un cambio tremendo. Jean Jaures, cuando vinimos, era una calle de tierra. Después nos mudamos a calle Tucumán y era de tierra también. El barrio Evita era de tierra hasta hace unos años atrás”.

“Junín ha hecho un cambio tremendo, ha progresado terriblemente. Circunvalación que parecía que lejos está dentro de la ciudad”, consideró en cuanto a los puntos sobresalientes.

La ciudad que eligió, elige y seguirá eligiendo tal como lo expresó al afirmar: “Déjame acá, tranquilo, a pesar de todo. Mi barrio, mis vecinos, conocidos de toda la vida. Pensar que llegue acá con siete años y hoy somos personas mayores”.

Finalmente, además de su afecto por Junín, también resaltó el afecto familiar, el cual es el motor de su día a día. Al respecto, deseó: “Quiero ver a mi familia y a mis hijos sanos y bien. Ver crecer a mis nietos y que la vida no se nos complique más de lo que se nos ha complicado”.

A sus casi ocho décadas de vida, Perón está satisfecho con lo realizado, disfrutando de su gestión al frente del Club de Pescadores y de sus afectos más cercanos.