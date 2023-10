“Tenemos que contar con una policía de cercanía y una guardia de seguridad”

La candidata a intendente de Unión por la Patria y actual diputada provincial, Valeria Arata, detalló por TeleJunín algunas de las medidas de gobierno que tomaría si el próximo 22 de octubre resultase electa intendente.

También admitió las dificultades que le genera el actual contexto económico a la campaña de su espacio y criticó en duros términos a la actual gestión municipal, entre otros temas.

- ¿Cómo está su espacio en este último tramo de una campaña tan larga?

- Trabajando, recorriendo, escuchando a los vecinos, llevando nuestras propuestas con mucha actividad. Siempre recorrimos mucho nuestra ciudad: cada rincón, cada empresa, cada casa. No hemos dejado de estar nunca. Claro en época electoral esto se profundiza y por ahí tenemos una agenda más complicada. Pero es una campaña que, como dijimos antes de las PASO, la venimos haciendo con mucha alegría y con muy buena recepción de parte de los vecinos. Para nosotros eso es muy importante porque implica un reconocimiento a la trayectoria y a la permanencia que tenemos en nuestra ciudad acompañando y tratando de llevar las soluciones y gestiones que están a nuestro alcance.

- ¿Se hace más cuesta arriba la campaña con los datos de la pobreza conocidos recientemente?

- Sin dudas. La verdad que no son números fríos. Aún si fuese un 4, un 5, un 42 o un 60, atrás de esos números hay vecinos y vecinas que la pasan mal todos los días y por eso trabajamos, nos comprometemos, tratamos de llevar adelante distintas soluciones. Sabemos que muchas de ellas son paliativas y de hecho el Gobierno nacional, el ministro de Economía Sergio Massa, viene poniendo una batería de medidas a disposición de los vecinos y vecinas tratando de acompañar a todos los sectores, no solamente a quienes están más desprotegidos. Siempre tratamos de hacer todo con la gente adentro. No es que hay políticas para unos y políticas para otros: tenemos una situación que es muy complicada.

Después de las PASO hubo una devaluación fuerte donde esa deuda que tenemos con el FMI -sin echarle la culpa a nadie- vino a traernos más dolor, más pobreza, más inestabilidad y seguimos trabajando para lograr ese objetivo que es empezar a crecer con todos adentro, no dejar a nadie por el camino y eso es lo que proponemos.

- ¿Qué Junín quiere usted?

- Yo quiero un Junín que sea inclusivo, que abrace. Un Junín que crezca, que tenga producción, trabajo, educación. Un Junín que incluya de verdad, no desde la palabra. Un Junín con turismo, que sea una atracción. Los juninenses nos merecemos otra ciudad: una en el que no todo se hace por un reclamo. El abandono que tenemos hoy es muy preocupante. Pareciera que solo se gobierna para el centro y lamentablemente hay vecinos, que encima son los que sufren esta exclusión de la que hablamos. Cuando hablamos de los números de pobreza, en Junín también la tenemos y pareciera que por su condición no hay que llevarles soluciones. Esto lo vemos permanentemente. Yo quiero un Junín donde todos tengamos las mismas oportunidades y un Estado que esté presente, nos acompañe y que nos incluya.

- ¿En qué situaciones, por ejemplo, no se los acompaña?

- Muchas veces hay personas que tienen trabajo y hoy vemos que llegan a la puerta de nuestra municipalidad porque tienen alguna necesidad. Cuando dicen que tienen un trabajo en blanco se les cierra todo tipo de ayuda. Nosotros entendemos que ese no es el camino. El municipio tiene que estar presente para dar ese empujoncito cuantas veces sea necesario para poder salir a flote.

- ¿Cuál sería una primera acción del gobierno resultase electa intendente?

- Sería mirar los números del municipio. Lamentablemente hablan de transparencia y cuando buscamos en la página de internet no encontramos cómo son los ingresos, cuáles los gastos, cómo es la situación real de los empleados municipales. El último dato es de una revisión de cuentas que en ese momento verificó que había mil seiscientos y pico de empleados en el municipio. Si yo le pregunto a cualquier vecino cuántos empleados tenemos hoy, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos empleados que trabajan todos los días, de la manera que pueden, haciendo un esfuerzo enorme con magros sueldos. Lamentablemente, muchos bajo la línea de pobreza porque tenemos un intendente que menosprecia a los empleados.

- El sueldo de los empleados municipales, ¿no fue siempre un tema pendiente?

- Siempre fue un tema a tratar, pero siempre se trató de ir acompañando y que no estén en la situación que se encuentran hoy con la mayoría de ellos en la situación que se encuentran. Sumado a que la situación laboral no es la mejor. Eso profundiza aún más el magro sueldo. Tenemos que trabajar rápidamente para poder dar una solución definitiva a esto que tiene que ver con cuestiones técnicas. Yo soy contadora. Fui secretaria de Hacienda, por lo tanto, conozco cómo están y cómo se calculan los sueldos. Por ahí es muy específico para hablarlo al vecino. Pero tenemos que rever la escala salarial de los empleados municipales para poder mejorar y que eso no impacte en los sueldos más altos.

Porque no son todos los sueldos malos -hay sueldos que tienen que ver con los cargos jerárquicos como el intendente, los concejales, los secretarios- y hay que ver la manera de que eso no impacte ahí y tener un intendente rico y empleados pobres.

- Usted es diputada provincial desde hace muchos años ¿qué mirada tiene del caso de “Chocolate” Rigau que salpicó a la Legislatura en estos últimos días?

- La realidad es que sabemos y vemos y no vamos a negar que la situación existe. De hecho, intervino la Justicia. Pero en todas estas cuestiones yo no me puedo hacer responsable de los hechos de los demás. Y estos temas se ventilan siempre en las épocas electorales. No hay una campaña en donde no aparezca esto de que la Legislatura pareciera que es una cosa turbia donde todo está mal. Nosotros hacemos política desde la Legislatura. Somos legisladores, proponemos leyes. Pueden ver todas las que he propuesto y las ayudas que tenemos, las tenemos a disposición y son transparentes a través de la página de internet de la Cámara de Diputados. Tenemos obviamente asesores, asesoras que trabajan. Muchos dicen “Pero no están en la Legislatura”. Y no, no están en la Legislatura porque nos acompañan también a nosotros en el territorio, trabajando todos los días muchas horas en nuestras ciudades. De esta manera también se generan todos esos mantos de dudas, pero yo estoy muy tranquila que todos los asesores que tengo, trabajan y trabajan mucho afortunadamente y todos los conocen.

- Bueno, ya en la última etapa de la campaña, ¿qué es lo que más le reclama la gente?

- El problema principal hoy de nuestra ciudad es la seguridad. Es el común denominador de todos los vecinos: de los barrios del centro, de la periferia, de los barrios de toda la ciudad. Hoy la preocupación es la seguridad y también es mi preocupación, porque soy una vecina que vive en Junín, que camina todos los días la ciudad, que es mamá de una nena adolescente que no puede ir a una plaza porque no puede estar tranquila con sus amigos.

- ¿Cuáles serían sus propuestas para este planteo?

- Tenemos que tener un gobierno que esté presente, que tenga una policía de cercanía, que tenga una guardia de seguridad. De hecho, los juninenses aportamos a través de la Tasa de Seguridad recursos para poder llevar adelante estas políticas. Tenemos un sistema de cámaras de seguridad muy importante y lo celebramos. Pero lamentablemente no es suficiente la cantidad de empleados que están mirando esas cámaras. Así, esas cámaras hoy nada más nos sirven para poder ver otra problemática que tenemos y que también es un común denominador de la ciudad: el tránsito.