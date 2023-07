Juan Fiorini: “Petrecca ha hecho mucho en Junín”

¿Qué se pone en juego en esta elección?

-Es una elección muy importante porque, en el ámbito nacional, se define el rumbo del país. Hoy, no está claro hacia dónde vamos, no hay políticas de largo plazo, la economía no está bien. Este gobierno prometió muchas cosas, pero no cumplió prácticamente ninguna. En el ámbito local, también se pone en juego todo lo que logramos. El intendente Pablo Petrecca ha hecho mucho en Junín, con hechos concretos, que están a la vista. Y eso es lo que les estamos transmitiendo a los vecinos, cuando recorremos los barrios o hacemos reuniones. Y también les contamos lo que queremos hacia adelante. En los primeros años nos enfocamos en la infraestructura de la ciudad, obras grandes, como los desagües pluviales, pero también agua y cloaca, la planta de gas, eso nos permitió llevar los servicios esenciales a los barrios, como las cámaras de seguridad. Hoy estamos atravesando una etapa de crecimiento: el último censo mostró el crecimiento exponencial de Junín y estamos trabajando en generar más oportunidades para los juninenses.

-Hay una idea en el discurso de poner en valor lo realizado.

-Sí, porque lo que tenemos proyectado hacia adelante está enganchado a lo que ya hicimos; no es algo distinto, sino que queremos seguir en ese camino. Acabamos de poner en marcha la pavimentación de avenida La Plata y ese trabajo se pudo hacer gracias a lo que hicimos antes, a que hubo una planificación. En algún momento dijimos ‘este sector de Junín necesita un desagüe’, y realizamos el desagüe norte. Después del asfalto, el barrio va a tener luminarias LED. Muchas veces definimos las prioridades con las sociedades de fomento, que están en el metro cuadrado, pero podemos decir que, en todos los barrios, se ha avanzado en algo. En total llevamos colocadas 7800 luminarias LED, que representan alrededor del 70% del casco urbano. El objetivo que nos puso el intendente para este año es que todas las calles de asfalto tengan luminarias LED y nosotros sumamos también la de cordón cuneta.

-En materia de seguridad, se registra un incremento del delito.

-Eso también es algo de lo que se pone en juego en esta elección, qué modelo de país y de provincia queremos, porque tenemos un gobernador, Áxel Kicillof, que nunca habló de droga ni de narcos en su gestión. La principal preocupación de los vecinos es la inseguridad, pero el gobernador no habla de eso. La mayoría de los delitos violentos están relacionados con la droga y el consumo, entonces, ¿cómo puede ser que el gobernador no hable de la droga? El otro debate que hay que dar es la educación. También tenemos diferencias con la Justicia y la necesidad de que las personas que roban vayan presas. Ahí también hay una falta de bajada de línea del Gobierno sobre quién tiene que estar preso y quién no, y parecería que hoy se está tratando de normalizar que alguien pueda robar y no ir preso. Nosotros estamos en contra de que eso ocurra, hay que respetar los derechos, pero de todas las personas. Y si a alguien le roban, el que roba tiene que pagar, es una discusión que hay que dar en la provincia y en el país.

-El flagelo narco excedió las fronteras de Rosario y ya opera en la región.

-Hace algunos días tuvimos un megaoperativo, que comenzó en Junín la investigación, y que pudo dar con una banda que operaba desde Rosario, en conexión con la cárcel de Junín, donde había una persona de Rosario presa y que, desde ahí, organizaba la distribución en Junín. Gracias al trabajo de investigación de la Policía y de la Justicia, pudieron dar con esta banda y hoy están todos detenidos. La seguridad se hace con una decisión de la Policía y en la provincia y en el país esa decisión no está.

-Presos que tienen acceso a teléfonos celulares, ¿no puede hacer nada el municipio?

-Las tres cárceles de Junín son de jurisdicción bonaerense, no podemos hacer nada desde el municipio; sí dar el mensaje de que no estamos de acuerdo con que ocurra eso, es algo que estamos planteando permanentemente. También planteamos que en Junín hay capacidad en las cárceles para mil personas, pero ya hay 2 mil presos y solo el 23 por ciento son de Junín. No queremos más cárceles en Junín, pero tampoco queremos que nos manden presos de otros lados y que no podamos hacer que los procesos en la Justicia funcionen por falta de espacio. La otra parte que también falta son las vacantes en la Justicia, tenemos muchísimas vacantes que no están cubiertas y que este gobernador tampoco se decide a cubrirlas. Se cubrieron dos fiscalías, pero todavía tenemos cuatro fiscalías vacantes, que es muchísimo, situación que genera que la justicia sea más lenta o que recaiga más trabajo en menos personas. Hay que mejorar la Justicia para que el trabajo que hace la Policía sea valorado.

-¿Cree que Juntos va a poder trabajar unido después de las PASO?

-Va a depender de lo que pase en esta elección. De nuestro lado esa es la intención, trabajar en conjunto, obviamente con límites, que son trabajar por lo que realmente importa, que es la elección general, que es donde se toma la definición sobre el cambio que necesita este país. Este gobierno kirchnerista ha roto todo lo que estaba bien y no ha generado nada bueno para la gente.

-¿Cómo hace la ciudadanía para elegir entre dos modelos económicos que fracasaron: el de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos?

-Todas las variables económicas están mucho peor que en el gobierno anterior. Con el 6% de inflación que publicó este mes el Indec, alcanzamos un 520% de inflación durante estos cuatro años, que es el doble de la inflación del período de Mauricio Macri; por lo tanto, estamos peor, eso no se discute. Sí hay que reconocer que hubo errores y tiene que haber un aprendizaje y me parece que eso es lo que está planteando Horacio Rodríguez Larreta.

-El Gobierno dice que si gana Juntos se viene un ajuste.

-El ajuste para los trabajadores ya lo estamos viviendo, con un salario mínimo, vital y móvil de 100 mil pesos, que no alcanza para llegar a fin de mes; la gente no llega a fin de mes. Y cada vez que aumentan los precios, el salario se ve disminuido. Hay muchas variables que indican que este modelo fracasó. Y justamente, por eso, me parece que la gente va a elegir cambiar por algo distinto.