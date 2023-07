Carlos “Polo” Zinani: “Mi familia y el club son los ejes de mi vida”

Nacido en el barrio de “El Picaflor”, crecido cerca del Obelisco y pasando por la escuela Normal, fue dejando su huella en el deporte juninense. Y es sinónimo de la ovalada local.

Carlos “Polo” Zinani fue jugador y presidente del club de rugby de Los Miuras. Siente y vive el rugby como pocos. Con el correr de los años, no solo se volvió un referente en nuestra ciudad sobre este deporte, sino que fue el fundador (y actual presidente) de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA).

Además, integró el consejo de la Unión Argentina de Rugby, por lo que significa una palabra más que autorizada en lo que hace al mundo de la gestión deportiva y, sobre todo, el rugby.

Sin embargo, también practicó fútbol (en distintos lugares, como en el club Mariano Moreno) y creció a los calores de la cancha de básquet del club 9 de Julio, donde su padre supo ser fundador.

Hoy, varias décadas después, mira en retrospectiva y valora el recorrido. En una entrevista a fondo con Democracia, Zinani analizó el desarrollo del rugby, brindó su mirada acerca de lo que es y hace a la gestión deportiva y compartió sus sensaciones sobre su actualidad personal.

Análisis del rugby

El rugby es uno de esos concurridos deportes que tenemos a nivel nacional y que nos llena de orgullo cuando hay una trastienda deportiva internacional. Sin embargo, ha sido foco de mucha estigmatización a lo largo de la historia. Al ser consultado por esto, Zinani, que acumula más de cinco décadas en este espacio, señaló que “a veces es culpa nuestra por haber hablado tanto de valores, por lo que, por ahí, la gente cuando pasa algo, sale a estigmatizarlo. Tenemos un proyecto para el 2030 mejorar todas las cosas que, tanto internamente como en la sociedad, estamos mal”.

“Tenemos que hacer una autocrítica y cambiar. A nivel nacional e internacional, está totalmente manejado con mucho profesionalismo”, profundizó y comparó con lo que fueron sus comienzos: “En la época nuestra era todo a voluntad y con lo que se podía. Hoy por hoy, eso no funciona más. Antes veíamos un programa una vez por semana, ahora hay a todos los días a toda hora en todo el mundo”.

Asimismo, al momento de definir al rugby, expresó: “Es un deporte integral que pasa mucho más allá que lo que pasa dentro de la cancha. La formación de la persona es más importante que el lugar que va a ocupar dentro del terreno. El rugby es como la vida: a levantarte, no reaccionar, sacudirte el polvo y seguir para adelante”.

Además de sus conocimientos producto de la experiencia, Zinani también conoció otras culturas para ver cómo se vive el rugby afuera. En tal sentido, visitó Nueva Zelanda y África, entre otros países, donde pudo hacer esta comparativa.

Sobre este hecho contó: “Estamos muy bien. Por supuesto que haber salido del Súper Rugby nos ha atrasado considerablemente”.

Pese a tal hecho, Zinani prefirió abordar todo lo positivo que se promueve desde el mundo del rugby y abordó la parte social, que tanto identifica a esta disciplina.

“Fue el único deporte que, en pandemia, ayudó a todos los clubes del país. También se acompaña a los jugadores en caso de necesidad o por lesión a través de un fondo que se paga entre todos los que integramos el espacio. Siempre, desde la parte institucional, fue muy prolijo”.

Al hacer foco en el desarrollo de este deporte, también se abordó el hecho de si hay que profesionalizar al rugby o no. Al respecto, opinó: “Sí, una parte, como es hoy que es un mix. Argentina tiene profesionales del rugby. Ahora no tanto porque hay muchos jugadores afuera y muy pocos en Argentina”.

Y continuó: “Sí banco la parte de la profesionalización de las estructuras, donde, para dedicarle tiempo, te tenés que capacitar, y para eso necesitas medianamente algo que te deje vivir porque si no, es como todo, contratás aquel que tiene tiempo, pero ese no es el más bueno, el más capacitado”.

Para ilustrar tal hecho, abordó el caso de Los Pumas e informó que “son profesionales y un 40% de lo que generan se vuelca al rugby amateur, que es el que después lo empuja y de donde salen las figuras del mañana, del resto del país”.

Gestión deportiva

Tal como hacía mención, Zinani remarcó la evolución que se ha producido en el mundo de la gestión deportiva. De hecho, él mismo lo pudo constatar al tener un padre que supo ser presidente de una institución. Al abordar el concepto de gestión deportiva, explicó que “la gestión que hacemos es porque lo sentimos, es interesante. La política deportiva es mucho más sana, más de entre casa. Por supuesto que tiene obligaciones como cualquier persona que desarrolla una actividad. Veo lo que pasa en el país y no me entra en la cabeza cuando un dirigente político o deportivo no quiere hacer las cosas bien”.

“Uno está acá, le saca tiempo a su familia y quiere devolverle algo de todo lo que el deporte le dio. Es dejar algo más más allá de haber jugado”, reflexionó.

De hecho, abordó su experiencia en lo que es UROBA e informó: “Estamos bien. Veníamos creciendo de forma sostenida hasta fines de 2019 y pospandemia tuvimos una deserción bastante interesante, sobre todo, en las ciudades chicas donde las intermedias han desaparecido”.

“Las juveniles se han recuperado mucho este año. Institucionalmente está bien, saneada completamente y cumpliendo con todas las metas que estaban previstas”, cerró.

Pero la gestión deportiva no solo hace al club, sino también a la familia, la cual se ve atravesada por la agenda del club o institución. Acerca de la relación entre el deporte y su familia, comentó: “La pasión se hereda y después, también, es importante el ejemplo. Mi padre, cuando era chico, me dijo:´¿Qué querés hacer? Si te vas a dedicar al deporte, hay que cumplir ciertas metas ´. Lo dijo porque todos salían, fumaban y tomaban”.

“Trato de volcarlo hacia la familia y tuve la suerte, porque no es automático, de seguir el camino que me marcaron: mis hijos todos fueron deportistas y las razas se mejoran. Ellos son mucho mejores que yo y eso es lo más importante que logré. Representan todo: tanto mi familia y el club son los tres ejes en los que me he movido”, celebró.

Actualidad

Siempre ligado al deporte, como ha hecho desde distintos lugares, en la actualidad se encuentra disfrutando de su familia más que nunca.

Hoy, mira en retrospectiva y analiza su trayectoria. Al respecto, expresó: “Tengo 40 años de casado, de hacer deporte, de ser medianamente exitoso, y tener hijos que siguieron mi camino. Estoy hecho, tarea cumplida”.

No solo su familia, sino que también tiene otras actividades. “Tengo comercios. Me jubilé de la empresa donde trabajaba y es lo único que estoy haciendo”.

Salvo algunos años de estudio en Rosario y breves momentos esporádicos fuera de nuestra ciudad, Zinani es un referente juninense que ha sido testigo del gran desarrollo de nuestra ciudad. Sobre Junín compartió: “Veo un crecimiento interesante. Hemos tenido la suerte de tener muchos años de buenos gobiernos municipales, más allá de quien lo ha llevado a cabo: que han dejado distintas obras”.

“Desde la creación, cuando yo era joven, traer la facultad a la ciudad, y todos los cambios hasta el día de hoy. Por ahí podría haber crecido más en lo que es la cantidad de habitantes por su buena ubicación zonal”.

Finalmente, abordó su familia, con raíces, presente y futuro en nuestra ciudad, y concluyó: “Agradecerle a mi familia todo el apoyo que me dio todo el tiempo para hacer lo que me gusta dedicándole el tiempo extra y el de ellos para el deporte”.

Los Miuras

Decir “Zinani” en nuestra ciudad es sinónimo de rugby y, al hacerlo, se genera la alusión al club Los Miuras: el histórico representante deportivo y cultural de Junín y la región.

Sobre lo que representa esta institución, Polo, manifestó: “Es mi segunda casa, mi lugar en el mundo. Siempre fue un gran ejemplo para toda la región. Considero que es el faro que alumbra a todos y que le da el punto donde todo el mundo quiere llegar”.

Haciendo un juego de comparaciones, y abordando a otro gran representante deportivo de Junín, desde otro rubro y disciplina, como lo es Sarmiento, Zinani reconoció que Los Miuras “es igual de importante, por lo menos, a nivel de provincia de Buenos Aires porque fue el equipo más visible para los regionales”.

Junín, una ciudad que no merma su crecimiento, cuenta con un fiel representante que crece a su par: Los Miuras, y Zinani tuvo mucho que ver en ello.