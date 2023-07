Cangialosi: “Creo que es el momento para involucrarme y de hacer cosas por el vecino”

Daniel Gustavo Cangialosi se enorgullece de haber nacido y de vivir en Junín. Y eso aun cuando su carrera de futbolista lo llevó a Buenos Aires, para jugar en Primera División en el exitoso Vélez Sársfield a mediados de los años 90, y luego hacer varias temporadas en clubes de Chile. “Siempre volví a la ciudad”, dice para enfatizar que su lugar en el mundo es este, al que ahora buscará sumar desde una nueva actividad: la política.

Fue convocado desde el espacio de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y más concretamente por el precandidato a intendente del bulrrichismo local: Luis Chami. Él mismo lo contó así en una entrevista que dio a TeleJunín: “Luis Chami me invitó a formar parte de su equipo y uno, cuando es chico o como se dice ‘está en otra cosa’, siempre espera que los demás mejoren la vida de los juninenses. Creo que ahora con mi edad, a los 51 años, estoy convencido de que es hora de formar parte. Así que tomé la decisión”.

Cangialosi es el quinto precandidato a concejal en la lista de Chami (“La Fuerza del Cambio”, lista 132), con quien lo une un vínculo especial: “A Luis lo conozco desde hace 40 años, desde que jugábamos fútbol en el Hogar Obrero. Él era arquero”, recordó por TeleJunín.

Esa relación con el exdirector de Seguridad y exsecretario General del Municipio lo lleva a afirmar: “Siempre digo que sé de los valores de Luis. Cuando él fue funcionario, quedó demostrado de la forma que lo hizo. Él está muy comprometido por la gente, así que tomé la decisión de poder acompañar desde el lugar que me toque, tratar de sumar. De involucrarme”.

El exvolante creativo contó que su familia lo alienta en esta nueva etapa.

“De entrada les pareció raro, pero ahora creen en lo mismo que yo: que es hora de involucrarse. Al estar afuera, se hace más difícil. Ahora está esta posibilidad, esta invitación de Luis, y creo que es el momento para involucrarme, para hacer cosas para el vecino”, remarcó.

De Patricia Bullrich, la cabeza de la lista en la que irá su nombre el próximo 13 de agosto, Cangialosi contó: “Fuimos a ver cuando vino y también me pareció una persona muy sencilla, con muchas condiciones, muy decidida. Creo que va a ser…”, corta en seco y agrega inmediatamente: “No creo: estoy convencido de que va a ser la presidenta de los argentinos. Así que todo eso me sumó a que hoy esté acá y esté participando de este grupo que armó Luis Chami”.

En este punto de la charla con el periodista Fernando Almeida, salió el dato de que Bullrich tiene familiares en Los Toldos, donde ahora Cangialosi es DT del Club Alsina, y trazó un paralelismo entre esa localidad y Junín: “La verdad que nos han tratado muy bien. No estamos tan lejos, a 50 kilómetros, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que -por ejemplo- allá el club es grande, va mucha gente, participan de muchos deportes y hay muchas bicicletas y… la mayoría no tienen candado. Es algo que parece tan lejano, pero ojalá un día podamos volver acá a eso”.

También hubo un momento en el que repasó su experiencia en Chile, donde jugó de 1996 a 1999. Puntualmente, habló sobre el cumplimiento riguroso de las leyes de tránsito en el país vecino. “Apenas llegamos a Chile, había un argentino, Daniel Morón, que hacía ya unos años que estaba jugando en Chile y me aconsejó: cuando compres un vehículo, fíjate que en las esquinas hay un cartel pintado que dice stop. Entonces no te asomes: pará”, recordó.

Y completó la idea: “Eso fue algo a lo que me costó acostumbrarme pero lo tuve que hacer porque allá las leyes se cumplen. Creo que acá debería ser lo mismo: las leyes están pero hay que cumplirlas. Pasa por ahí la cuestión”.