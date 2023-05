Garbe largó primero en el FDT y criticó la gestión local: “No se atienden los barrios”

El club Villa Talleres fue testigo anoche del primer acto de lanzamiento de un precandidato a intendente por el Frente de Todos, para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

El espacio Unidad Ciudadana, conducido por el ex senador provincial Gustavo Traverso, movió primero las piezas en el tablero de la oposición local y oficializó al médico Carlos "El Piojo" Garbe como aspirante a conducir el gobierno municipal, a partir del 10 de diciembre.

"Estoy contento de poder estar acá y lanzar mi precandidatura dentro del Frente de Todos. Nuestro espacio tiene a muchas personas en condiciones de candidatearse. Esta vez me eligieron a mí y me veo obligado a aceptar la propuesta", expresó Garbe, en el inicio de su discurso, bajo una tenue lluvia que no intimidó a un auditorio dispuesto a alentarlo en su carrera electoral.

Escoltado por una bandera con la leyenda "El médico del pueblo", frase con la que la militancia decidió sintetizar el sentido de su precandidatura, Garbe no ahorró en críticas a la gestión actual del intendente del PRO, Pablo Petrecca.

"Nuestra ciudad es una de las importantes de la Región, que puede dar muchísimo más, pero lamentablemente está en piloto automático", cuestionó. "Se hacen obras menores, se sacan muchas fotos, pero no se atienden los barrios. La idea es que Junín sea un dinamizador de la creación de fuentes de trabajo", exclamó.

"A pesar de la intendencia actual, Junín sigue siendo una ciudad pujante y sigue creciendo", insistió Garbe, a la vez que criticó el rumbo de la política local en materia de producción. "Tenemos un Parque Industrial que hoy funciona como si fuera un depósito. Necesitamos crear otro Parque", sostuvo.

El lanzamiento de Garbe fue acompañado por otros dirigentes del Frente de Todos, como Pablo Micheli, líder del Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad (MPCE). Además, estuvieron los concejales de Unidad Ciudadana José Bruzzone, Rodolfo Bertone y Victoria Muffarotto.