Lautaro Mazzutti: “Tenemos chances de ganar la intendencia”

-Es un momento de mucha incertidumbre política.

-Cristina ha dado muestras de lo que hay que hacer, cuando habla de un programa de gobierno que vuelva a enamorar, de qué país queremos, qué tenemos que hacer con nuestros recursos naturales, cómo vamos a redistribuir la riqueza, porque hace falta una mejor distribución.

-¿Por qué cree que no es candidata?

-Cristina está proscripta, ha sido condenada en una causa sin ningún tipo de pruebas, sin derecho a la defensa, y los que tienen que revisar esa sentencia son los jueces que juegan al fútbol con Macri, que han viajado al Lago Escondido financiados por el Grupo Clarín.

-Algunos dicen que no se presenta porque no mide.

-Cristina es la dirigente que más mide y puede ganar la elección. Pero qué le da la seguridad a Cristina que, días antes de la elección, no haya un recurso de amparo, una medida cautelar que prohíba su presentación, situación que podría debilitar al peronismo.

-Usted dice que Cristina ganaría la elección, ¿aún en este contexto económico?

-Con una pandemia que paralizó la economía mundial; una guerra que provocó el aumento de los precios, especialmente de los alimentos; y una sequía histórica, por la que la Argentina dejó de percibir 20 mil millones de dólares, en ese contexto, la Argentina creció y tenemos los niveles más bajos de desempleo de los últimos años. Ahora, ese crecimiento tiene que distribuirse de una mejor manera entre los trabajadores, y Néstor y Cristina dieron una muestra de que saben cómo hacerlo.

-Por momentos, Cristina habla como si no integrase este gobierno.

-Cristina nunca habla desde afuera, ha hecho las críticas desde adentro, ha marcado diferencias, pero también fue clara en su último discurso, cuando dijo que este gobierno es mucho mejor de lo que podría haber sido un gobierno de Mauricio Macri.

-Es contra fáctico.

-No es contra fáctico porque vimos cómo fue el gobierno de Macri. Las recetas siguen siendo las mismas que nos marcan los candidatos del espacio de Macri, tanto Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, algunos más lento, otros más rápido, pero las recetas son de ajuste, desregulación del tipo de cambio, libre mercado, esas recetas ya dieron muestras de que fracasaron.

-Es una acumulación de fracasos, el anterior y el actual.

-En eso podemos compartir, hay un gran descontento en la gente, que no se ve representada, parece haber una gran distancia entre los dirigentes políticos y el pueblo, y nos tenemos que hacer cargo, porque seguramente esto es producto de que no hemos podido solucionar todos los problemas de la economía. Algunos se solucionaron, otros no, pero tenemos que hacer memoria, recorrías Roque Sáenz Peña y había varios negocios por cuadra cerrados, había desempleo, y también había inflación.

-¿No cree que las peleas internas dañaron el proyecto político del FDT?

-No ha sido fácil la convivencia dentro del Frente de Todos, hay que reconocerlo. Esto seguramente debilitó la gestión, pero el Frente de Todos está fuerte y unido. Y es fundamental mantener la unidad para que no ganen estos experimentos de derecha.

-Hoy en la Argentina se es pobre trabajando, ¿no cree que es una contradicción para un gobierno peronista?

-Estamos convencidos de que tenemos que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, y está relacionado con la inflación, por supuesto. No hay otro sentido del peronismo sin que los trabajadores puedan vivir bien, eso lo tenemos más que claro y es una deuda pendiente, que la vamos a solucionar en el próximo gobierno.

-¿Cómo ve el escenario electoral en Junín? ¿Un esquema de tercios aumentaría las posibilidades del FDT?

-Tenemos chances de ganar la intendencia. Tenemos muchas diferencias con todas las gestiones del intendente Pablo Petrecca, pero creo que la última ha sido muy mala.

Tenemos que mostrarles a los vecinos qué ciudad queremos, qué queremos hacer con el deporte de Junín, cómo vamos a solucionar la crisis habitacional, la seguridad, porque en el último tiempo hubo un incremento de los casos de inseguridad.

-La primera imagen cuando uno llega a Junín es una obra sin terminar, como la terminal de ómnibus, que ya lleva diez años.

-Pero ahí hay oportunismo político, falta de gestión del municipio. Se podría haber terminado mucho antes; es una gran responsabilidad del intendente. También los turistas que llegan a la Laguna se encuentran con un Parque Natural sin servicios, sin inversión. Para dar un ejemplo, desde el Partido Justicialista generamos una ordenanza, que se aprobó, que es el paseo político, histórico y turístico de Eva Perón en Junín, que puede atraer a muchísimos visitantes, del país y el mundo. Ya hace más de dos años que lo votamos, pero todavía no fue señalizado. Junín tiene que mostrar sus riquezas y una riqueza cultual e histórica es, sin dudas, Eva Perón.

-¿Peronismo Juninense va a presentar candidato?

-El FDT tiene muy buenos dirigentes, y es un momento para que tenga la mejor lista posible. Si hay varias listas, eso se va a debilitar. Si cada espacio decide tener su propio candidato, nosotros también vamos a evaluar la posibilidad de tener nuestro candidato, y en caso de decidir no tenerlo, ver con quién podemos trabajar en conjunto. Para armar la mejor lista posible, todos los espacios tienen que ceder.