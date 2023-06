Arata: “Hay que pensar en un Junín pujante y no en un Municipio de ABL”

La diputada provincial Valeria Arata, precandidata a intendente del Frente de Todos en representación del espacio Frente Renovador que dirige Sergio Massa a nivel nacional, habló del Junín que ella proyectaba en vistas de su aspiración a dirigir los destinos del distrito.

Al respecto, manifestó que quería que nuestro distrito volviera a tener centralidad, donde hubiera turismo, trabajo, producción y crecimiento.

“Uno cuando recorre y ve tantos empresarios que están creciendo y siguen apostando a nuestra ciudad, hay que traducir eso en más puestos de trabajo, más viviendas, más educación. Hay que tomar a la tecnología como uno de los fuertes ingresos que debemos tener en nuestra ciudad, en conjunto con la Unnoba y otras empresas”, dijo.

Para Arata, hay que pensar en “un Junín pujante, que no se limite como hoy hace el municipio: alumbrado, barrido y limpieza”.

“Son años en los que no se han hecho viviendas. Hay necesidades en término de salud y lo vemos cuando recorremos los barrios y las salas de primeros auxilios prácticamente cerradas o con servicios mínimos. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía seamos un ‘Municipio de ABL’ (Alumbrado, Barrido y Limpieza). Nosotros buscamos darle otra impronta, impronta que entendemos que se le puede dar a un Junín que hoy recibe obras de envergadura de Nación y de Provincia, y los recursos que aportamos los juninenses se encuentran guardados en plazo fijo”, apuntó.

La Unión

Tras la reciente nominación “Unión por la Patria” para las próximas elecciones, dispuesta por los espacios políticos que integran el Frente de Todos, la legisladora manifestó: “Nosotros somos parte de un frente, venimos de distintos orígenes, algunos del radicalismo, otros del justicialismo, del socialismo. Desde ahí construimos esta homogeneidad, en medio de la heterogeneidad que tenemos porque cada uno tiene una impronta distinta”.

Destacó que en Junín, el Frente de Todos tenía un único bloque de concejales, dirigentes que provenían de distintos espacios y que lo mismo sucedía dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Senadores, y en el Congreso de la Nación.

“Cada uno de los partidos que conformamos el Frente de Todos estamos trabajando en pos de una candidatura de alguno de los dirigentes de cada uno de los espacios. Yo soy parte del Frente Renovador junto con mis compañeros. Hemos tomado la decisión en conjunto. Este es el momento de ser precandidata a intendente en pos de un plan de gobierno que queremos llevar adelante en nuestra ciudad. Es una decisión que hemos tomado en conjunto con un grupo político que me acompaña permanentemente”, explicó.

Aclaró que lo que se busca en suma es la unidad, como lo hacía quien lideraba su espacio, Sergio Massa. “Tenemos que tratar de buscar la unidad en nuestro frente electoral, lo que no implica que tengamos novedades en los próximos días. Si hay que deponer candidaturas en pos de la unidad, por el bien de todos los argentinos y las argentinas, quedarse sin ser candidato a nada, a ninguno de nosotros nos daría miedo tal situación”, apuntó.

“Sergio Massa ya lo expresó claramente en el reciente Congreso del Frente Renovador: no vamos a interponer los egos personales en pos del bien del país, en pos del frente que somos parte, que entendemos que tiene que seguir conduciendo los destinos de los argentinos y argentinas, porque cuando miramos lo que tenemos enfrente, a pesar de los errores y los tropiezos que hemos tenido, creemos que nuestro frente es la mejor opción”, sostuvo Arata.

Massa

Respecto a la precandidatura de Massa a la presidencia de la Nación, Arata recordó que él ya había sido candidato a Presidente y que esto era su sueño y el de muchos de quienes lo acompañan permanentemente.

“Sergio, como ministro de Economía, ha dado sobradas pruebas de lo que es gestión, de hecho también lo ha hecho en el Anses, en Tigre (como intendente), cuando fue jefe de Gabinete, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha demostrado que es una persona que busca los consensos, que tiene diálogo con todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición”, destacó.

La legisladora recordó un momento “dificilísimo” que tuvo que afrontar el gobierno del Frente de Todos, tras la renuncia Guzmán, luego el nombramiento de Silvina Batakis como ministra. “Cuando nadie quería agarrar la economía, él ha demostrado lo que había que tener para afrontar el problema”, dijo.

“Hoy la inflación es un problema, afortunadamente tuvimos un 7,8 en mayo de inflación, que no es para festejar, pero comparado con el mes pasado, estamos camino a la baja. Tenemos buenos parámetros en lo que tiene que ver con la producción y el empleo. Hay que seguir dando batalla todos los días a la inflación, que es el problema que nos golpea a todos cuando vamos al supermercado, vamos a hacer una compra y el sueldo no nos alcanza. El problema de base no ha sido generado por nuestro gobierno, es anterior y es cíclico”, aclaró.

Las elecciones

Preguntada si estaba de acuerdo con el actual sistema electoral, por el cual había que votar cada dos años, tener PASO y si habría que hacer alguna modificación, la entrevistada dijo que sí, que habría que modificar, repensar o replantear cómo tenían que ser los mandatos, si las elecciones debían ser cada 4 o cada 6 años, en el caso del presidente de la Nación.

“Yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas, de hecho, he tenido una postura y la he marcado en la Cámara de Diputados de la Provincia cuando promulgamos esa ley que lamentablemente volvió para atrás, fue un retroceso para la democracia”, sostuvo.