Junín conmemoró con profunda emoción el 41° aniversario de la gesta de Malvinas

Tal como ocurre todos los años, la ciudad de Junín le rindió homenaje a los héroes que custodian las Islas y a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, con una serie de actividades que tuvieron como escenario la plaza Veteranos de Malvinas y que consistieron en propuestas musicales, una correcaminata, con una gran participación de atletas y vecinos.

También estuvieron presentes miembros del Radio Club Junín. Dichas actividades culminaron, a la medianoche, con un acto protocolar encabezado por los excombatientes y el intendente Pablo Petrecca.

Del mismo participó un gran número de vecinos, dirigentes y autoridades e integrantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad, además de la tradicional colocación de ofrendas florales, la Banda Militar Curupaytí y Lola Barrios Expósito fueron los encargados de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas.

En su discurso, el Jefe Comunal agradeció al gran número de vecinos que se acercó a disfrutar de las diferentes propuestas pero, principalmente, por acompañar "a los veteranos de Malvinas, a sus familias y a las familias de aquellos que hoy custodian nuestras islas".

También expresó que "es este un día muy significativo para todos los argentinos y uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, por la guerra de Malvinas. Aún vemos las heridas que dejó en la sociedad y en las familias de los soldados que lucharon por la patria. Es por eso que queremos honrar su valor y la valentía de los soldados que defendieron con coraje a nuestra patria".

"La historia nos muestra que la soberanía de las Islas Malvinas siempre ha sido un tema de importancia para nosotros. Hace décadas sostenemos este reclamo con firmeza ante el mundo. Y hoy, seguimos firmes en nuestra posición, reclamando lo que es nuestro por derecho. En este día, debemos renovar nuestro compromiso con la soberanía de las Islas Malvinas y con la defensa de nuestros derechos", reflexionó.

También el intendente Pablo Petrecca señaló que "por sobre todo debemos enaltecer la paz y la unidad, que son valores fundamentales para nuestra Nación. Hoy no hay lugar para individualidades, los argentinos debemos unirnos y trabajar juntos para construir un futuro mejor". En este sentido, el Jefe del Gobierno de Junín bregó por la construcción "de una Argentina más justa y próspera, una Argentina donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Sigamos honrando la memoria de nuestros héroes y haciendo de nuestro país un lugar mejor para vivir".

Para finalizar, el intendente de Junín indicó que "hay algo que me llena de orgullo, alguna vez los ex combatientes me dijeron ´estamos agradecidos con los homenajes del 2 de abril, pero es importante malvinizar los 365 días de año´, con esa premisa ellos soñaban contar con un museo, así nació hace 9 meses el MalvAr, un museo de malvinas ubicado en Primera Junta 670 y por donde hoy ya pasaron más de 1000 alumnos conocieron la historia y la vivieron de la propia boca de los protagonistas".

El ex combatiente de Malvinas, Pedro Acosta, fue el encargado de dirigirse a los presentes. "Agradezco a todos por estar presentes en este día tan especial. Como todos los años, regresamos a nuestra plaza para conmemorar la gesta de Malvinas. Hoy, nuestro minuto de silencio recuerda a los 632 caídos, que siguen con su sangre derramada, protegiendo nuestras islas. Por ellos, a 41 años, los que regresamos seguimos de pie y junto a nuestro pueblo de Junín honramos a los soldados caídos, Gustavo Seitún, Alfredo Jurio, Miguel Ángel Soriano y Ricardo Gurrieri".

"También recordamos a los compañeros fallecidos, Ernesto Warner y Rubén Strangi. A todos ellos, Honor y Gloria por siempre", remarcó Acosta., quien agradeció a la gestión del Intendente Pablo Petrecca "por acompañarnos siempre en esta tarea que tenemos de malvinizar, para que esta causa tenga la fuerza que tuvimos nosotros desde el 2 de abril de 1982 durante 74 días, pasando hambre, frío y miedo. Supimos estar juntos y unidos, cuidándonos unos a los otros, con valores, fé y con Dios".

Para finalizar, Pedro Acosta se dirigió a sus camaradas y dijo: "Soldados, siempre de pie, jamás seremos vencidos, juntos hasta el final".

Como se dijo, el acto conmemorativo contó con espectáculos artísticos a cargo de Los Seguidores del Atardecer, Bryan Cardoso, Serenateros, que deleitaron a los vecinos que se acercaron durante todo el evento a compartir con los veteranos de Malvinas un momento en esta fecha tan especial.

También se desarrolló la correcaminata, una propuesta recreativa y deportiva que fue parte de la conmemoración por la gesta de Malvinas. "Con mucha alegría un año más hemos podido ser parte de este acto tan importante, acompañando a los veteranos y héroes de Malvinas". También Claudio Yópolo aprovechó la oportunidad para agradecer "a todos los atletas y vecinos que participaron de la propuesta, Una vez más".

Finalmente, quienes también participaron de los actos fue el Radio Club Junín, cuyos integrantes expresaron que "ha sido para nosotros un placer y un orgullo haber podido acompañar a los Veteranos de Malvinas en esta fecha tan importante".