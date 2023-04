El influencer juninense Emmanuel Gorjón ganó el galardón Martín Fierro Digital

El juninense Emmanuel Gorjón ganó el premio Martín Fierro Digital, en la categoría “Mejor contenido humorístico”, por su cuenta y comunidad “Al Pedo” (@al__pedo en Instagram) en la que comparte contenido, al igual que en su perfil personal @elemmagorjon.

El influencer de nuestra ciudad es considerado un referente en el medio digital. Con sus cuentas de Instagram, YouTube, Tiktok, Facebook y Twitter conformó la comunidad Al Pedo que ya tiene más de 4 millones de seguidores.

La premiación, que estuvo a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas APTRA, se llevó a cabo este sábado 1 de abril, en el espacio Mood Live de la provincia de Neuquén, mientras que el Canal 7 de aquella provincia fue el encargado de televisarla.

“Es un reconocimiento increíble a todo el trabajo que vengo haciendo. En ese momento, no lo podía creer, no porque no sienta merecerlo sino porque había mucha gente talentosa y reconocida nominada”, dijo Gorjón en comunicación con Democracia.

“Cuando dijeron mi nombre, hasta que agarré el premio, me saqué la foto y me hicieron una entrevista, no caí en ningún momento”, expresó.

“Estoy muy feliz y son cosas que te hacen pensar muchísimo. Te dan ganas de seguir metiéndole y seguir trabajando en lo que hacés que la gente lo valora”, concluyó.

El joven, que actualmente reside en La Plata, estudiaba derecho y trabajaba como asesor jurídico en Capital Federal cuando se cansó de la rutina y decidió dejar de lado todo para hacer crecer su comunidad que hoy tiene millones de seguidores.

Uno de los segmentos en Al Pedo es "qué fue de la vida de...", donde se dedica a hablar y a saber más de aquellos famosos que fueron perdiendo protagonismo con el paso del tiempo.

Es una de las cuentas de memes y humor más virales del país y la Región, que sigue ganando seguidores y reconocimientos.

Los nominados y ganadores

Mejor instagramer: Yeyito De Gregorio, Las recetas de Simón, Cele Pamio, Nico Lorenzón y Santi Maratea (ganador).

Mejor contenido humorístico: Juli Bellese, Martín Dardik, Emmanuel Gorjón (ganador), Agsustín Battioni y Federico Tuñón.

Más interactivo: Candela Ruggeri, Cele Pamio, Barby Franco, Andrés Simón y Diego Leuco (ganador).

Mejor lifestyle: Flor Jazmín Peña (ganadora), Lelu Mendy, Mica Lapegüe, Julieta Puente y Melina Lezcano.

Mejor contenido temático: Panni Margot, Flanchota, Mica Rescatista de Animales (ganadora), Ailín Tokman y Magnus Mefisto.

Mejor contenido temático profesional: Melisa Pereyta (Gineco Online), Lucas Dalto y Ramiro Marra (ganador).

Mejor contenido de opinión: Manuel Adorni, Santiago Maratea y Tomás Rebord (ganador).

Mejor contenido de entretenimiento YouTube: Bendita Previa (ganador), Marti Benza, Coffe TV, Benja Calero y El Angelito.

Mejor Contenido de Humor en YouTube: Fran Gómez, Nachito Saralegui, Passthor (ganador), Angie Velazco y Markito Navaja.

Mejor Youtuber: Angie Velazco, Del Carajo TV, Damián Kuc y Alejo Igoa (ganador).

Mejor twittero: Lizardo Ponce, Álvaro Zicarelli, Daniel Parissini, Manuel Adorni (ganador) y Nachosan.

Mejor tiktoker: Martu Morales, Magalí Castagno, Emir Abdul Gani (ganador), Juana Savioli y Soy Maryorit.

Content Creator del Año: República Z (ganador), Agustina Culotta, Agu Franzoni, Cristóbal Combes y Nicolás Caballero.

Contenido de Entretenimiento en YouTube: Sebi Manzoni, Martín Dardik, Sebas Colazo, Renata Blasevich y Martu Morales (ganadora).

Mejor Streamer de Twitch: Luquitas Rodríguez, Valentina Kryp, Davo Xeneize (ganador) y Nimu Spacecat.

Música-mejor DJ digital: Nico Vallorani, Mika Ishii (ganadora), Romina Malaspina y Juli Valenzuela.

Cosmaker del año: Candela Vidal, Brian Laman Correa, Stephanie Jael Giorgi, Ice & Fire (ganadora) y Cami Cichero.

Cosplayer del año: Watercube, Shion Forever, Valentina Kryp, Jess Herrlein (ganadora) y María de Lioncourt.

Mejor panelista de TV digital en redes: Nicole González, La Rubia Peronista en Canal 22 (ganadora); Sofía Solari Arena, El Destape Web; y Alejandro Macías, conducto en Telemc13, Televisión Digital.

Mejor productor de contenido digital: Nico Occhiato (ganador), Julio Leiva, Tomás Rebord y Mario Pergolini.

Mejor contenido de entrevistas: Grego Rossello (ganador), Migue Granados, Julio Leiva y Fede Popgold.

Mejor plataforma de servicios online: Cooperativa Calf (ganadora), Tramit Berazategui y Municipalidad de Ríos Gallegos.

Mejor influencer del alto valle: Manu y Nayib, Azu Make Up, Belu Mission (ganadora) y Leandro Nimo.

Mejor programa de cultura digital: CNN La Plata Redes y Noticias, Grupo MDP y Cultura Greek.

Mejor portal de noticias digital: NEA Hoy-Un medio una región-Noreste Argentino (ganador), MDZ-Mendoza On Line y El Día de La Plata.

Mejor portal de noticias región sur: La mañana en Neuquén (ganador), El Chubut y Mejor Informado.

Mejor plataforma digital de contenido: Telenieve.elnueve.com.ar, A24.com, IP Noticias (ganador), Teleshow y TN Tecno.

El Martín Fierro de Oro compartido

Los conductores de la ceremonia, Diego Leuco y Sofía Jujuy Jiménez, fueron los encargados de anunciar a los ganadores del Martín Fierro de Oro. El primero en recibirlo fue Nico Occhiato, conductor y productor de Luzu TV, mientras que el otro fue para el influencer Santi Maratea.