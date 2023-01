Paso bajo nivel: reparos de vecinos y comerciantes de la zona de Primera Junta

Debido a la obra del paso bajo nivel, que comenzará en los próximos meses, habrá varios cambios de circulación en los puntos considerados conflictivos, con el fin de mejorar la seguridad vial de los juninenses. Primera Junta será una de las afectadas, la cual pasará a ser doble mano desde Jean Jaures hasta Libertad, como ya lo fue tiempo atrás.

En un sondeo informal, realizado por Democracia, ayer, en la zona de Primera Junta, comerciantes y vecinos plantearon reparos a los cambios, principalmente porque si la calle pasa a ser doble mano ya no se podrá estacionar, situación que -según los testimonios recabados- perjudicará tanto a los comercios como a los vecinos que quieren hacer algún tipo de trámite o compra.

Asimismo, a pesar de que uno de los motivos de dicho cambio es aportar seguridad a los vecinos, algunos de ellos consideran lo contrario. Ya que la calle es angosta para el paso de vehículos de ambos lados sumado a la velocidad con lo que suelen conducir y a la cantidad de camiones y vehículos particulares que, probablemente, se vean obligados a frenar en doble fila provocando así que la circulación sea más compleja.

La opinión de algunos comerciantes y vecinos de la zona.

Rosana Del Luca, 60 años, comerciante de accesorios.

Para mí el cambio es raro porque es muy angosta la calle. Antes era doble mano, pero no había la cantidad de vehículos que hay ahora. Tampoco se va a poder estacionar enfrente y van a pasar muy rápido. Es un cambio raro.

Emanuel Sarlo, 32, comerciante de electrodomésticos.

Tiene sus pros y sus contras. A mí me parece que es muy angosta la calle. Esa es la contra. Y a favor es que va a haber más circulación y eso para mí es más propaganda. Y al ser doble mano van a tener que ir más despacio, entonces van a leer el cartel con el nombre o van a ver lo que exhiba afuera.

El estacionamiento si va a estar complicado. Lo que pasa es que se anda tan rápido, los proveedores -ya sea Farmacia, Banco o algún comercio- les da pudor hacer tres cuadras más, estacionar y venir caminando.

Ellos van a la agilidad, lo que más les facilite el tiempo lo hacen, entonces van a parar en doble fila, eso va a ser un problema.

Andrea Caratore, 40, empleada en zapatería.

La gente va a hablar a la municipalidad y no les hacen caso. La opinión del público no existe hoy. Más allá de que no tengo bandera política. Escucho lo que la gente dice. A nosotros nos perjudica el tema de que no se puede estacionar. El hecho de que el cliente no pueda estacionar, mirar, preguntar… no nos conviene.

Ya ahora la gente estaciona donde está el cartel de prohibido estacionar estando el cartel enfrente, imagínate cuando no se pueda de ningún lado. La gente no tiene educación vial. El tema no es que sea mano, doble mano, carteles o no carteles. El tema es que la gente lo respete y cumpla. Nosotros ya no podemos hacer nada, no podemos ir contra el sistema. Entonces si todos nos adaptamos y hacemos las cosas bien por ahí funciona.

Antonio Campos, 62 años, taxista.

Un desastre. No lo opino yo solo. Todo el mundo cree lo mismo. El problema está en Alberdi, que se ocupen de eso. Acá está alejado del resto. Aparte como manejan los juninenses de rápido va a ser un peligro.

Gabriela Lorey, 49 años, comerciante de fiambres y bebidas.

Es una locura. Estuvo hace años doble mano cuando había un cuarto de autos y motos de los que hay ahora y por algo lo sacaron. Además los autos pasan contramano todo el tiempo, hace años. Eso es peligroso.

Si sacan el estacionamiento matan al comercio. Va a ser un desastre.