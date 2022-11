En Junín ya se labraron un total de 7100 infracciones de tránsito en lo que va del año

En lo que va del año, en Junín ya se labraron un total de 7100 infracciones de tránsito, al mismo tiempo que informaron que en el distrito no es el mismo valor que en el resto de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Emilia Schonfeld, jueza de faltas de Junín afirmó: “En lo que va del año ya se labraron alrededor de, 7100 infracciones, las mismas fueron realizadas por inspección a través de la Agencia de Seguridad Vial en conjunto con la Policía a través del Comando Patrulla y Policía Local, entre otros”. Y agregó: “El 65 por ciento de estas infracciones son a motos, al igual que cuando hay retención de vehículos, el mayor porcentaje es de los rodados.

Respecto a las fotomultas, desde el Juzgado no lo podemos determinar porque todo lo que tiene que ver con la gestión del sistema informático lo hace provincia. No podemos determinar la cantidad que se labran por mes, ni por año. Nosotros no manejamos esa información,”.

“En nuestro caso, nosotros, intervenimos una vez que ya está labrada el acta. Por otro lado, las infracciones del casco urbano, las últimas fotomultas que se instalaron, en Avenida San Martín y en otras calles, lo que controlan es que el vehículo no pase el semáforo en rojo y que no obstruya la senda peatonal. De esas multas todavía no nos ha llegado nada al juzgado. Eso tiene un proceso y se tarda varios meses en hacer el backup, el mismo se realiza en La Plata, luego baja al sistema y recién ahí podemos intervenir nosotros”, informó Schonfeld.

Y agregó: “En esto últimos meses, sobre todo los fines de semana, cuando se realizan test de alcoholemia, llegan entre 5 a 10 actas con retención de licencia y vehículo por haber superado el límite que impone la ley. En muchos casos la graduación da más de 1 gramo de alcohol en sangre”.

Valores

Hace una semana se informó que las multas aumentarán el 5,5% es para el último bimestre del año, mientras que en los últimos 12 meses hubo cinco incrementos. Con la suba de la nafta, se incrementaron las multas en un 63 por ciento si se toma el acumulado del último año.

Al respecto, la jueza de faltas, indicó: “Nosotros en Junín no tenemos el mismo valor que la Provincia, lo vamos actualizando con uno a dos meses de retraso. Hoy el valor de la Unidad Fija, que se utiliza para determinar el valor de la multa, acá en Junín tiene un costo de $123,40 mientras que en la provincia cuesta $181,80. A medida que pasen los meses vamos a actualizar nuestro valor para que sea lo mismo que Provincia”.

Valores en Junín

- Circular sin casco: $6170.

- Cruzar semáforo en rojo, o circular a contramano: $37.020

- Estacionar en un garaje, en un reservado: $6170.

- Circular sin seguro, o sin licencia, o sin cedula de identificación del vehículo: $37.020.

- Para los casos de alcoholemia, los montos empiezan desde $37.020 a $111.060 dependiendo del grado de alcohol que arroje el test y si tiene antecedentes aumentan dichos valores.

En Provincia

La suba llega en el momento previo a la llegada del verano, donde se aguarda un tránsito masivo en las rutas del corredor atlántico en la provincia de Buenos Aires.

Con el aumento de octubre en el valor de la nafta, se incrementaron las multas en un 63 por ciento si se toma el acumulado de los últimos 12 meses.

Dónde están las cámaras y radares

Los radares de velocidad se encuentran en la intersección de Circunvalación con Frías y Comandante Acha; en Ruta Provincial 65, a la altura del Hotel Cerrito; y en el camino al balneario, cerca de la calle de ingreso al complejo de la AFIP. Además, este año fueron colocadas nuevas cámaras de fotomultas, que no miden la velocidad de los vehículos, sino la violación de semáforos y sendas peatonales.

A las que ya funcionaban en Alberdi e Intendente de la Sota; Libertad y Rivadavia; y Pastor Bauman y Ramón Hernández, en julio se sumaron en avenida San Martín y General Paz (ambos sentidos); avenida San Martín y Cabrera (ambos sentidos); avenida San Martín y Comandante Escribano (ambos sentidos); avenida San Martín y Borges (ambos sentidos); Rivadavia y Tucumán; Pastor Bauman e Intendente de la Sota; Benito de Miguel y Colombia (ambos sentidos); Primera Junta y Alvear (sentido descendente); y avenida Libertad e Italia, avenida República y Tucumán y Benito de Miguel y Cuitiño.

Cabe destacar que Vialidad provincial autorizó la instalación de nuevos radares para medir la velocidad de los vehículos, en avenida Circunvalación (entre Posadas y El Carpincho) y camino a la Laguna de Gómez (a la altura del barrio Real).