Las multas de tránsito, más caras: el exceso de velocidad ya puede costar hasta $290 mil

Luego del fuerte incremento en los combustibles, el gobierno bonaerense aumentó, por cuarta vez en lo que va del año, el monto de las multas de tránsito, por lo que ahora la infracción más cara, que es exceder el límite de velocidad, puede costar hasta 290 mil pesos, una medida que tiene impacto en Junín.

Emilia Schonfeld, titular del Juzgado de Faltas 2 de Junín, afirmó en diálogo con Democracia que el aumento “rige para las fotomultas de la provincia” que están operativas en esta ciudad y en las rutas, “pero no impacta en las infracciones locales, para las actas labradas por los inspectores de tránsito o la policía”.

“Los cinemómetros que están dentro de Junín, sobre avenida San Martín, en Primera Junta, avenida República, avenida de Circunvalación, la Ruta Provincial 65 (frente al hotel Cerrito Colorado), y camino al Balneario están activos, pero tenemos forma de determinar la cantidad de actas que se labran por día, porque eso lo maneja la Provincia”, explicó. La velocidad máxima permitida en Circunvalación y en el Camino a la Laguna de Gómez es de 60 kilómetros por hora, mientras que en el tramo de la ruta 65 es de 80 kilómetros por hora.

Las fotomultas que están ubicadas dentro del casco urbano registran las violaciones al semáforo en rojo y los vehículos que obstruyen la senda peatonal.

El costo de las infracciones se calcula a partir de la llamada Unidad Fija, que es un monto establecido en relación al valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en el centro de la ciudad de La Plata.

Las autoridades que aplican las multas las calculan en virtud a su equivalencia en UB, cuyo valor autorizado asciende ahora a $290,10. De ese modo, por una multa que costara 100 UB habría que pagar $29.010.

Actualización de precios

En concreto, con la nueva actualización, los valores de las multas de tránsito en la provincia son las siguientes:

Superar la velocidad máxima: de 150 a 1.000 UF. ($43.515 a $290.100)

Conducir con exceso de alcohol en sangre o drogado: de 200 a 1.000 UF. ($58.020 a $290.100)

Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1.000 UF. ($58.020 a $290.100)

Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500 UF. ($43.515 a $145.050)

Circular con más ocupantes de los permitidos por el vehículo: de 150 a 500 UF. ($43.515 a $145.050)

Negarse a mostrar la documentación exigida: de 100 a 300 UF. ($29.010 a $87.030)

Circular sin VTV: de 100 a 300 UF. ($29.010 a 87.030)

Cruzar el semáforo en rojo: de 100 a 300 UF. ($29.010 a $87.030)

Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF. ($29.010 a $87.030)

No usar el cinturón de seguridad: de 100 a 300 UF. ($29.010 a $87.030)

Dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF ($14.505 a $29.010)

Circular sin patente: de 50 a 100 UF. ($14.505 a $29.010)

Manejar con la licencia vencida: de 50 a 100 UF. ($14.505 a $29.010)

Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF. ($14.505 a $29.010)

Conducir sin cédula de identificación del vehículo: de 50 a 100 UF. ($14.505 a $29.010).

Piden que las personas con multas igual puedan renovar la licencia

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a la Provincia que le exija a los municipios que permitan otorgar o renovar la licencia de conducir a aquellas personas que tengan multas por infracciones de tránsito.

Según explicaron desde el organismo, la solicitud apunta a aquellos casos en que las sanciones no cuenten con sentencia firme de juzgado competente. El pedido de la Defensoría tiene que ver con los reclamos que recibe por este tema y por una serie de fallos de la Justicia que consideran inconstitucional que se exija un certificado de libre deuda por infracciones impagas para renovar la licencia de conducir.

“Estamos hablando de que el Estado debe garantizar el derecho a la circulación. Las deudas motivadas por una infracción, sobre todo las que no tienen sentencia firme, y no por las aptitudes del conductor, no deben ser argumento para impedir la emisión del registro”, sostuvo Guido Lorenzino, titular del organismo.

La Defensoría, que ya había hecho un pedido similar en 2015, también considera que el solo hecho de tener pendiente el pago de una infracción no tiene ninguna relación con favorecer la seguridad vial, ya que no se advierte de qué forma esto quedaría a resguardo por el sólo hecho de haberse abonado la deuda proveniente de una infracción de tránsito.

Por otro lado, se recordó que, para realizar una consulta o reclamo se pueden comunicar con la Defensoría todos los días las 24 horas, a través del WhatsApp +54 9 221 358-

1323; de la línea gratuita 0800-222-5262; por redes sociales: @defensoriaPBA; y también por la página web www.defensorba.org.ar.