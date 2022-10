Por falta de residentes, crece la dificultad para incorporar médicos especialistas en la Región

La salud pública en Junín, como en toda la Región y la provincia de Buenos Aires, parece vivir un tiempo de cambio cultural que afecta principalmente a la profesión médica y se traduce en distintas problemáticas, que empiezan a notarse en toda su dimensión.

El principal síntoma se manifiesta en dificultades de captar recurso humano para la cobertura de ciertos servicios fundamentales, como clínica médica, medicina general, emergentología, pediatría o neonatología.

Según coinciden voces referentes del sistema sanitario local y zonal, se trata de una realidad de los tiempos que se viven, como resultado de una combinación de factores: falta de interés de los graduados para incorporarse a las residencias, expectativas salariales no satisfechas y desgaste de la fuerza laboral por el fenómeno de la "medicina itinerante", es decir, profesionales que prestan servicios en distintas ciudades, sin una localización fija.

Si bien en el interior provincial se evidencia con mayor nitidez, la situación no distingue tamaño de ciudades ni densidad poblacional. El mes pasado, se conoció públicamente el caso del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, en donde apenas se cubrió el 16% de las vacantes ofrecidas para la residencia, hecho que condujo a los principales medios locales a interrogarse sobre el posible "fin de la era de los hospitales escuela".

En el caso de Junín, en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham Piñeyro" admitieron que el fenómeno se replica, aunque a escala local, y se traduce en la necesidad de reforzar algunas especialidades como clínica médica, medicina general y terapia intensiva.

En diálogo con Democracia, el director del nosocomio, Sebastián Meneses, explicó que el problema reside en la falta de inscripción para la residencia y no a la disposición del hospital y las autoridades provinciales de incorporar profesionales.

"En la actualidad, contamos con un hospital que tiene una capacidad de respuesta importante, aunque, por supuesto, nos gustaría tener el doble de recurso humano de lo que tenemos. Pero no es algo que dependa de la Dirección del Hospital, ni del Ministerio de Salud, sino de quienes terminan la residencia quieran radicarse en nuestra ciudad", aseguró Meneses.

En esa línea, el funcionario sanitario admitió una baja en las solicitudes para el ingreso de residentes al HIGA, así como también un incremento en la dificultad para incorporar las especialidades mencionadas, a partir de un cambio en las prioridades de las nuevas camadas de profesionales médicos.

"Muchas veces se eligen otras especialidades o se prefiere realizar un curso de posgrado en lugar de una residencia, porque puede ser un camino más corto para insertarse en la profesión", afirmó Meneses.

En la misma línea, y pese a tratarse de la ciudad cabecera de la Región Sanitaria III, con una estructura sólida tanto en la esfera pública como privada, el director del HIGA reconoció que Junín no está a salvo del intercambio permanente de especialistas, tanto con las clínicas locales como con otros municipios. "El hospital no tiene exclusividad con nadie", sentenció.

¿Qué ocurre en la Región?

El panorama en distritos de la Región se presenta similar, con el agregado de que Junín aparece con el eje de circulación y transferencia de recursos humanos en materia de salud.

En Chacabuco, el secretario de Salud del municipio, Ignacio Gastaldi, explicó a Democracia que "hay dificultades frecuentes con servicios claves, como pediatría o neonatología, porque es limitado el número de profesionales que pueden realizar la cobertura de dichas Guardias".

"Eso nos obliga a estar permanentemente buscando profesionales por toda la zona e incluso ciudades más alejadas, para poder responder y asegurar los servicios", afirmó.

En esa línea, Gastaldi reconoció que "muchas veces se complica", aunque aclaró que "hoy, el Hospital Nuestra Señora del Carmen no tiene servicios descubiertos, pero eso es gracias a que muchos profesionales de Chacabuco realizan con mucho esfuerzo guardias frecuentes".

Desde su visión, la problemática es "multifactorial" y abarca cuestiones remunerativas y cambios en la modalidad del ejercicio de la profesión, con una creciente incidencia de la práctica "itinerante" de la medicina.

"Es un tema multifactorial, sabemos de casos de ciudades vecinas en las que, por ejemplo, hay médicos de terapia intensiva que se van jubilando y es complicado reemplazarlos", advirtió. Y agregó: "Puede ser que tenga que ver con una pérdida de interés hacia ciertas especialidades, por un tema de baja remuneración".

"Tenemos el caso del Hospital Ludovica de La Plata, es decir, lugares que son de renombre y de mucho prestigio, en los que entrar a una residencia significaba formarse para ejercer la profesión durante toda la vida y hoy es una institución con muy poca concurrencia de aspirantes", lamentó.

Con respecto a la relación entre el carácter crítico de las especialidades y las expectativas salariales de los profesionales, Gastaldi señaló que "es necesario que la remuneración de los residentes sea acorde".

"El hecho de que no lo sea ha llevado a que muchos profesionales se inclinen hacia especialidades más redituables, con menos horas de entrega", insistió.

Finalmente, el funcionario chacabuquense trazó un vínculo directo entre el factor económico y la circulación permanente de médicos por distintas ciudades para prestar servicio, con su correspondiente desgaste.

"En Chacabuco, muchos de los profesionales de terapia vienen de Junín y también trabajan en otras ciudades. Lo mismo con pediatras, los especialistas se van volviendo un poco itinerantes, no tienen un lugar de trabajo fijo, porque para tener una remuneración acorde, lamentablemente, el médico tiene que trabajar en diferentes lugares", resumió.

Similar es el caso del distrito de Rojas, en donde el secretario de Salud del municipio, Germán Palmieri, advirtió a Democracia que comienza a advertirse "una creciente dificultad para conseguir pediatras e incluso se ve una especie de competencia entre distritos por especialistas".

"Es una realidad que estamos viviendo, tanto a nivel regional como provincial. El desafío es trabajar para lograr hacernos de los recursos y conseguir prestadores", explicó. Por otro lado, a diferencia del planteo de Gastaldi, para Palmieri no se trata únicamente de una cuestión de baja remuneración, sino también de un cambio en los intereses del profesional.

"Muchos pediatras buscan especializarse en neonatología, cardiología o neurología infantil y vamos perdiendo lo que es el pediatra clínico, que es el que atienden las guardias y los consultorios", señaló.

En la misma línea, el funcionario rojense advirtió que el distrito no está ajeno al fenómeno de la falta de arraigo de profesionales. "Muchos médicos no se quedan a vivir en una localidad o no aseguran una permanencia en el tiempo", lamentó.

Por su parte, en el distrito de Leandro N. Alem, el tema se instaló la semana última a raíz de reclamos por demoras en la atención de la Guardia pediátrica, que llevaron a poner en duda ante la opinión pública la disponibilidad de recurso humano para la prestación del servicio.

Sin embargo, en comunicación con Democracia, el secretario de Salud del municipio, Claudio Rocoma, aclaró que "hay médicos pediatras todos los días e incluso la atención en salud infantil se viene reforzando permanentemente".

En total, el funcionario precisó que son seis los especialistas en pediatría que se encuentran activos en el hospital, repartidos en los distintos turnos. No obstante, Rocoma reconoció que la capacidad de atención se vio superada por un sensible "incremento de la demanda" en el hospital de Vedia.

"Notamos que se incrementó la demanda de atención pediátrica, lo cual no es habitual en este momento del año, ya en plena primavera. Estamos hablando de que se están atendiendo un promedio de 100 chicos por día", aseguró.

Por otro lado, el secretario de Salud del gobierno local del intendente Carlos Ferraris sostuvo que la cartera tiene en marcha "un fuerte programa de atención a la salud infantil en los colegios", a través de "exámenes de audiometrías, oftalmológicos, psicología, y, prontamente, salud bucal".

"El área de pediatría se está reforzando permanentemente, pero sabemos que la necesidad de este tipo de especialistas es general en la mayoría de los distritos", concluyó Rocoma.