Mansur dijo que “habrá una gran PASO” para “dirimir las diferencias con el PRO”

El dirigente provincial del radicalismo Carlos Mansur participó del programa político Reporte Especial, por TeleJunín, donde manifestó sus diferencias con Pro, al tiempo que adelantó que en 2023 “habrá una gran PASO” para dirimir las diferencias con el intendente Pablo Petrecca.

Sobre el rol de la oposición, afirmó: “Creo que el rol que está cumpliendo el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio es justamente el rol que tiene que cumplir, mediar, conversar y consensuar”. Y amplió: “Están todos alineados, independientemente de las peleas internas o las chicanas de los ya candidateados para presidente o gobernador, de varios espacios que conforman el frente, pero creo que el radicalismo, si lo miras hoy, es el partido más ordenado dentro del frente o por lo menos sabe bien qué es lo que quiere, que es conducir y lo dicen los altos dirigentes del partido”.

Luego, agregó: “Y está buscando su lugar y su rol dentro de Juntos por el Cambio, que es un rol más protagónico que el que tuvo de 2015 a 2019, ya lo expresó y está trabajando en eso”. “El Pro tiene un problema y es que tiene muchos candidatos que son líderes. Igual el Pro no es un partido como el radicalismo, en el Pro alguien va a terminar diciendo quiénes son los que van a ir”, diferenció.

Internas

“El radicalismo es lo mismo de siempre, cada dos años tiene su discurso de que no va a tener internas y después terminamos en ella. Creo que a nivel provincial no las vamos a tener, pero a los distritos no los podés manejar, cada uno de ellos decidirá qué es lo que tiene que hacer”, adelantó el dirigente “boina blanca”.

“Siempre vengo cada dos años y siempre espero lo mismo, que alguna vez no haya internas y que se pueda acordar. Pero evidentemente, en Junín, siempre hay gente que sistemáticamente no trabaja durante veinte meses para el radicalismo y los últimos dos meses trabaja en contra o para destruir y no para construir; cuando tuvo 20 meses para eso y después aparece para plantear una interna”, cuestionó.

“Algunos fogoneados por otros partidos políticos, otros por el oficialismo, siempre por gente interesada en romper el radicalismo, bueno trataremos de que eso no pase”, advirtió.

Acto K en la Basílica

Sobre el acto de los sectores más duros del kirchnerismo en Basílica de Luján, por el cual propio obispo pidió disculpas, en el cual participó en las primeras filas el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, Mansur afirmó: “Tengo mi opinión formada sobre Flexas desde hace tiempo, no es este el lugar donde debería decirlo, pero me hace acordar mucho a otro dirigente radical, cree que está por encima del radicalismo y esta jugada que hizo, si bien pensó que le podía salir bien, la realidad es que quedó muy expuesto. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo bajo ningún punto de vista, me parece una atrocidad, allá él, es un intendente, un tipo que tiene gestión”.

La relación con Petrecca

“Yo siempre mantengo una posición de acercamiento con el intendente Pablo Petrecca, obviamente que hemos tenido discusiones, hoy lo veo en una posición muy sesgada y no estoy de acuerdo con esa posición. De hecho, se lo manifesté, creo que lo que tiene que entender es que Juntos es un montón de ideas en un lugar y que todos tienen la necesidad de expresarse y compartir, y que él tiene que empezar a compartir”, opinó.

“Tiene que entender que el poder no es de él, mucha gente dice que Macri se retiró con el 41 por ciento de los votos, y los votos no son de Macri, ni de Petrecca, son del partido. En 2023, creo habrá una gran PASO, donde se van a dirimir este tipo de cuestiones”. Y aclaró: “No estoy hablando mal del Intendente, estoy hablando de las diferencias personales que puedo tener con él”.