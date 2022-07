Clara Bozzano: “Hay que dejar de decir que Junín es discriminado”

Tras la firma del acta para reactivar la obra de las 25 viviendas en el barrio La Celeste de Junín, la concejala del Frente de Todos, Clara Bozzano, reconoció que “estamos muy felices y orgullosos”, y que “hay una decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Agustín Simone de continuar con todas las obras paralizadas que habían quedado en la gestión de Vidal”.

“Hay que recordar que Petrecca había firmado un convenio con la exgobernadora María Eugenia Vidal: en un principio iban a ser 50 viviendas, después 25 y luego nunca se finalizó. Presentan un avance del 20 por ciento y eso es porque nunca se gestionó ante la Provincia la reactivación de esta obra”, afirmó en diálogo con TeleJunín Noticias.

Cabe destacar que el acuerdo fue firmado este miércoles por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, a cargo de Agustín Simone. Tras volver a ser presupuestada, ahora será financiada por la actual gestión provincial y se espera que continúe la construcción en las próximas semanas. “En los siete años que lleva de gestión el intendente Petrecca no se construyó una vivienda. Esto hay que decirlo, no es una prioridad del gobierno de Junín de construir viviendas y no está en agenda. Estas casas paralizadas las podrían haber gestionado frente al ministro Agustín Simone y no lo hicieron”, confirmó Bozzano.

Además, “hay que dejar de decir que Junín es discriminado y que los ministerios no trabajan con el Intendente. Por ejemplo, Simone nos contaba que hace poco fue al Ministerio, el intendente de Bragado Vicente Gatica, y que es del mismo color político de Petrecca y están generando viviendas”, apuntó. Y agregó que, también, “estuvo el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, con la diputada provincial Viviana Guzzo, para generar viviendas, al igual que sucedió con Trenque Lauquen”.

Continuando con la entrevista, la concejala del FdT, destacó que “tenemos un Gobierno que trabaja para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires” y que “hay una cuestión de que a nuestro Intendente no le preocupa y no le interesa hacer viviendas en nuestra ciudad”.

“Es más, lo que nos planteó el Ministro es que si existen tierras municipales en Junín, hay voluntad política de construir viviendas y nosotros sabemos lo que es la falta de casas en la Ciudad. Hay un montón de juninenses que no tienen una vivienda”, señaló. “Qué es más importante que una vivienda en la que vos podés desarrollar tu sueño y tu familia”, se preguntó, al mismo tiempo que dijo: “Todos soñamos con la vivienda propia y eso no es una política y prioridad para este Gobierno de Junín. Es más, todavía no sabemos cuál es la prioridad de Pablo Petrecca”.

E informó que las otras viviendas que se están haciendo actualmente en Junín son las 149 del Procrear y las 25 que “son prioridad de la Provincia. Sabemos que faltan más, pero es importante arrancar y tiene que ser un puntapié para seguir construyendo en Junín”.

Sobre la reunión que se llevó a cabo para la firma del convenio, Bozzano lamentó que “Pablo Petrecca se perdió la posibilidad de venir a participar con la oposición local y por supuesto que lo invitamos. Se perdió una oportunidad enorme”.

“Cuando él habla del diálogo y de convocarnos para proyectar para Junín, hay que decir que eso no pasa en los hechos. Hay que hablar menos y hacer más. Y fue una oportunidad que perdimos todos y todas para saltar esa grieta tan innecesaria que tenemos”, sostuvo. “En este caso, sabemos la necesidad de viviendas que hay en nuestra localidad y el no haber ido habla de su egoísmo y mezquindad política. Mandó el convenio firmado a través de un email y no lo hizo a través de la reunión como debió haber sido para que todos y todas lo celebremos”, subrayó.

Adjudicación

Sobre el proceso adjudicatario de las 25 viviendas del barrio La Celeste, la edil informó que “dentro de poco se va a abrir un registro y el mes que viene comienza la reactivación para terminarlas. El registro lo va abrir la provincia de Buenos Aires y la inscripción va a estar a cargo de la Municipalidad y prontamente van a estar todos los requisitos”.

“Igual lo que vamos a proponer como bloque es que las viviendas sean adjudicadas por sorteo, que nos parece lo más transparente, para que se abra el registro para aquellos que cumplan con los requisitos”, afirmó. “Dimos un paso fundamental”, expresó y continuó: “Yo he venido a ver las 25 viviendas: nos preocupaba que esa obra esté paralizada, ya que a nosotros, que estamos todos los días en los barrios y hablando con los trabajadores y trabajadoras, nos manifestaban la necesidad de tener una vivienda”.

“Por ejemplo, el Plan Proyectar, que te da la posibilidad de acceder a terrenos con servicios, el acceso es limitado porque hablamos de tener ingresos de 800 mil pesos con cuotas de 44 mil pesos. Eso no es acceso para todos y todas, y sí las 25 viviendas”, subrayó.

Para concluir, Bozzano señaló: “Nosotros pretendemos que este sea un puntapié para que se siga construyendo viviendas en Junín. No vamos a descansar porque es algo que nos desvela la falta de vivienda, ya que tiene que ser central en un Municipio como el nuestro”.

