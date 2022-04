Debate por el proyecto para sumar una hora más de clases por día

En pleno ciclo lectivo, las escuelas primarias del país con jornada simple –de 4 horas-, podrían sumar una hora más de clase por día, según una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, que analizará mañana el Consejo Federal de Educación (CFE).

La expectativa es que las distintas jurisdicciones -entre ellas la Provincia- convaliden ese proyecto que sorpresivamente fue anunciada el martes por el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Los gremios se reúnen para abordar la cuestión pero aseguran que decisiones de este tipo deben ser consultadas: “Cambios tan importantes se tienen que hacer con el consenso de los docentes”, cuestionan. Además, están pidiendo instancias de diálogo y debate, previos a una resolución.

María Inés Sequeira (Udeb).

Desde Udocba cuestionan que la información sobre el proyecto, “es escasa”.

Desde Udeb Junín aseguran que aún se debe esperar a la presentación del proyecto pero no obstante hicieron hincapié en que “son muchas las cuestiones a tener en cuenta”.

Por parte de Suteba se esperan las “convocatorias oficiales” para el tema en cuestión.

Muchos aspectos a evaluar

La titular de Udocba Junín, Cecilia Paolizzi, aseguró que “en principio es un anuncio que deberá evaluar muchos aspectos. Entiendo que van a tener que abonar esa hora a los trabajadores de educación, como así también se debe contemplar que la mayoría de los docentes trabajamos doble cargo”.

A su vez señaló que “cada provincia deberá evaluar su situación para decidir cómo llevarlo a cabo, pero la información es escasa, y ninguna medida puede perjudicar a los trabajadores. Todas las decisiones deberán respetar sus derechos ya adquiridos”.

“Necesitamos saber cuándo se va a llevar a cabo, si es solo este año, si los distritos podrán acomodarlo a sus necesidades, al no saber se generan dudas”, cuestionó Paolizzi.

Por su parte, María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín, señaló, “desde Feb Junín estamos escuchando las voces de todos los docentes, las opiniones que van surgiendo a raíz de esta publicación que se está replicando en todos los medios acerca del anuncio que hizo el ministro de Educación de la Nación, con respecto a que va a presentar un proyecto en el Consejo Federal de Educación”.

“El propone esto de extender una hora más, las horas de clases. Pero esto en realidad todavía no se presentó y no se trató. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en dónde se va a llevar adelante. Una vez que presente el proyecto se verá si sucede o no, no lo sabemos. No fue comunicado de manera oficial. Estamos a la espera de una comunicación oficial”, señaló.

Cecilia Paolizzi (Udocba).

Sequeira advirtió que “hay que tener en claro que se debe analizar cada distrito, son muchas cosas antes de ver si esto se podrá llevar adelante, teniendo en cuenta la infraestructura escolar, las horas, la disponibilidad de los docentes, si será con horas de clase o especiales. Son muchas cuestiones a tener en cuenta”.

Francina Sierra, secretaria de Suteba aseguró a Democracia: “Tomamos conocimiento de la propuesta a través de los medios de comunicación, por el momento no hubo una reunión formal entre el Gobierno nacional y los sindicatos nacionales que forman parte del Frente Nacional Docente”.

A su vez dijo, “tampoco hubo reunión en la provincia de Buenos Aires para ponernos al tanto de qué se trata la propuesta. Aguardamos que se produzcan esas instancias, y por supuesto que no vamos a avanzar ni a tomar ninguna definición sin que primero se establezcan los consensos correspondientes con los docentes de toda la Provincia. Estamos aguardando las convocatorias oficiales”.

Nuevo esquema

Según se indicó, la carga horaria por turno para el 86 por ciento de los alumnos pasará de 4 a 5 horas; lo que eleva el total semanal a 25 horas, en lugar de las 20 actuales. Un cambio de rutina, sin dudas, para las familias con hijos que transitan el nivel primario. En Tierra del Fuego se reunirán las 24 jurisdicciones del CFE para analizar distintos temas. Uno de los principales - mejor dicho el más destacado- será este de agregar una hora cada día a la jornada simple para que pase a ser jornada extendida.

“Significa un salto del 25 por ciento en cantidad de horas de clase al año, ya que pasarán de 720 a 950 horas. Para hacerlo operativo este mismo año, la Nación invertirá unos 18.000 millones de pesos”, dijo Perczyk en declaraciones periodísticas.

Ese dinero será para afrontar la extensión de la jornada escolar, lo que representa el 80 por ciento de esa financiación, el 20 por ciento restante quedará en manos de cada provincia, según se adelantó.

Según destacaron, la propuesta deberá ser consensuada con los gremios docentes.

El ministro mencionó que los maestros percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”.

Matemática y lengua

El nuevo esquema escolar no tiene fecha de implementación precisa. Sin embargo, en la cartera educativa nacional aseveran que el proyecto se transformará en realidad este año. Y se busca hacer hincapié en materias como matemática y lengua.

En la actualidad, el 14 por ciento de los alumnos tiene actualmente jornada extendida -más de 4 horas- y, en el mejor de los casos, jornada completa -8 horas-.

El objetivo “es que ningún chico en la Argentina tenga menos de 950 horas de clases por año. Es una política nacional que vamos a financiar”, indicó Perczyk.

Según datos oficiales, solo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba tienen un nivel que está por encima de la media en comparación con el resto de las jurisdicciones con respecto a la jornada escolar completa.

Sostuvo que desde la cartera educativa “proponemos que el turno mañana pase de 7 a 12 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13 a 18 o de 13.15 a 18.15 horas.”

“Tenemos que preparar nuestras escuelas para que eduquen y formen a las niñas y niños para lo que nos demanda el Siglo XXI”, subrayó y dijo que esa hora que se suma a la jornada escolar “tiene que estar preferentemente afectada a la enseñanza de matemática, lengua y lectura”.

Finalmente, adelantó también que a mediano plazo “tenemos que crear las condiciones, especialmente de infraestructura, para lograr la universalización de la jornada completa”.

La Provincia, a favor

Alberto Sileoni, ministro de educación de Buenos Aires, indicó que la provincia está de acuerdo con la implementación de la nueva hora: “Es un largo camino, pero estamos de acuerdo, necesitamos más horas de clases, la Argentina tiene setecientas y pico de horas por año en el nivel primario en la jornada simple y eso debe ser incrementado”.

“Coincidimos con los fundamentos que se plantean: el reforzamiento de matemáticas y lengua”, sostuvo Sileoni.

Allí el ministro manifestó que durante la pandemia y por la virtualidad en la provincia 280 mil chicos se desvincularon del colegio, pero que ese número fue disminuyendo en el ciclo lectivo 2022 en el que todavía quedan 60 mil alumnos sin asistir a las aulas.

“Hubo una disminución del aprendizaje, se ha aprendido menos durante la pandemia, pero eso no quiere decir que sea un diagnóstico negativo”, señaló Sileoni quién también expuso que la situación económica afecta en la educación: “Los sectores más vulnerables son los que están más castigados. No hay libros en casa, por eso hay que reponer la presencia del Estado”.

A su vez confirmó que para este año vuelve la campaña “Conectar Igualdad” para que más alumnos tengan la posibilidad de obtener una computadora y también que se están construyendo más escuelas.

Por último, el ministro manifestó la necesidad de hacer un consenso educativo para que haya destino: “Uno de los elementos fundamentales de la política pública es la sostenibilidad en el tiempo. Tenemos que seguir trabajando sobre los aprendizajes”.

Ctera

Desde Ctera realizaron ayer un comunicado: "Ante las noticias difundidas por los medios de comunicación sobre la decisión unilateral del Ministerio de Educación Nacional referidas a la modificación de la jornada escolar de la educación primaria, desde Ctera plateamos el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo" y plantearon: "Exigimos urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para discutir toda reforma que el Gobierno esté pensando".



