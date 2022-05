José Soubirón: “Viajar y componer me hace muy feliz, es mi historia de vida”

Su particular estilo y pregnancia, el mensaje de sus canciones, y el concepto arriba de los escenarios brindan a José Soubirón un perfil contrastable dentro del mundo de la música. Es multiinstrumentista, productor y compositor, se inscribe en el folk, pero se deja llevar por lo que quiere comunicar y se permite transgredir las barreras del género.

En su incipiente carrera musical, lleva publicados dos discos y varios singles, en su mayoría únicamente instrumentalizados por él.

Tras su gira por la costa argentina y diversas localidades uruguayas, prepara un nuevo lanzamiento y arma las valijas para cruzar la frontera una vez más, en esta ocasión a México.

José Soubirón es un músico de formación, pero, sobre todo, de experiencia y recorrido. En diálogo con Democracia, habló de sus inicios en Junín, su carrera itinerante, los nuevos horizontes, y el porvenir a nivel profesional.

Raíces

“La música siempre fue parte de mi vida”, destacó José, que fue criado en un hogar donde esa rama del arte nunca faltó. En efecto, su madre es música y, por ello, siempre mantuvo cercanía con dicha disciplina, aunque advirtió que no es “un virtuoso que toca la guitarra desde los 5 años”.

Es que su primer acercamiento palpable con la música fue a raíz de sus clases de bajo a los 12 años, lo que hoy recuerda y reconoce que fue, en cierta medida, un “acto de rebeldía” la elección del instrumento. “No quería tocar la guitarra porque era demasiado común”, recordó, entre risas. Actualmente, ese es, precisamente, su instrumento principal, y lo acompaña en cada momento de su vida.

“Luego seguí el camino de lo autodidacta”, detalló José, que considera que “la música tiene mucho de aprendizaje personal”, pero también recuerda el rol de su madre en sus comienzos. “Mi mamá me enseñó mucho guitarra, sobre todo la técnica”, agregó.

Cabe señalar que su interés por el instrumento se hizo palpable cuando descubrió que podía escribir sus canciones. Durante la adolescencia, tocó en “Sintonía”, una banda junto a amigos, que, alcanzada la mayoría de edad de sus integrantes, se disolvió.

“Sentía la necesidad de hacer música, me di cuenta que lo amaba realmente”, expresó.

Nómade

Nacido en Córdoba, criado en Junín y formado en Rosario; desde muy pequeño, José está acostumbrado a emigrar. Con tan sólo 6 meses de edad, se trasladó de Río Cuarto a Junín, donde vivió gran parte de su vida, hasta que decidió mudarse junto a su familia a Rosario, para continuar sus estudios vinculados a la música y estar cerca de sus allegados. “Me quería formar musicalmente y empezar mi carrera artística”, expresó el músico, que habitó en la ciudad santafesina los años subsiguientes.

Asimismo, destacó que fue allí donde tuvo su “educación más formal y académica”, que le permitió aprender a manejar más instrumentos. “En Rosario empecé a encontrar mi estilo”, afirmó, y destacó que “tiene otra apertura y otras oportunidades musicales”, que cuadran con su propuesta profesional, y los objetivos perseguidos.

En dicho sentido, recordó que no encontraba en Junín posibilidades de mostrar su lado artístico. En cierta medida, era señalado por “tener el pelo más largo, usar otro tipo de pantalón y hacer música”, lo que, sin dudas, era contraproducente. “Cuando llegué a Rosario compartí con músicos y tuve muchas influencias, me enamoré de la ciudad”, agregó.

Pero la vida le permitió recorrer más kilómetros. “La playa siempre me llamó la atención”, destacó, al respecto de su actual paradero.

José vive en Chapadmalal, al sur de Mar del Plata, y atribuye su devoción por las ciudades costeras a sus ídolos musicales, como Jack Johnson y los Red Hot Chili Peppers. “A todo eso lo tenía como súper lejano, no creía que podía hacerlo”, expresó, y afirmó que “Chapadmalal es un paraíso, con playas, olas y mucha vida cultural”.

Actualmente, José hace surf y se dedica a su carrera artística, que lo lleva de viaje por distintos puntos del país. En cierta medida, ha realizado el sueño de muchos, al hacer lo que le gusta de forma itinerante. “Es mi historia de vida, viajar me hace muy feliz”, destacó, y expresó que busca “un equilibrio entre el mar y Capital Federal”, los lugares que más frecuenta.

El folk: volver a empezar

“El encuentro con el folk fue bastante particular”, explicó el músico. Lo cierto es que la elección del género no fue fortuita, pero tampoco temprana, y José destacó que tanto el encuentro con otros músicos, como los shows en vivo lo acercaron a dicho estilo, en el cual se inscribe su discografía.

Sin embargo, previo a su descubrimiento pleno como artista, había ya dado un paso importante en su carrera, al publicar su primer disco solista con sólo 21 años. De hecho, su primer álbum lo publicó a sus 17 años, junto a su amigo Nicolás Agesta, con el dinero que tenía destinado a su viaje de fin de curso a Bariloche.

Según explicó, su primer disco solista “tenía tintes de folk pero era más pop y funk” y demandó “un trabajo muy intenso por más de 2 años”. El álbum en cuestión se titulaba “Soltar”, y precisamente su autor se desprendió de él poco tiempo luego de haberlo publicado. “A mi primer disco lo oculté”, explicó José, que reconoció que distaba del estilo que buscaba, y que reproducía en las presentaciones en vivo.

En dicho sentido, el artista lo recuerda como “una lucha interna”, basada fundamentalmente en la “falta de identificación” con su producto, y que lo condujo a borrar de sus plataformas ese primer disco.

“Lancé el disco y sentía que algo me faltaba”, detalló José, que, a diferencia de lo que se acostumbra hacer en el mundo de la música, tras la publicación no realizó shows, sino que se retrajo “puertas adentro” para resolver su falencia. “Me encerré a estudiar y estudiarme, quería encontrar eso que me faltaba”, explicó.

Es así como, tras un largo camino, encontró en el folk su nuevo estilo e identidad, que, finalmente, lo completó. “Sentía que no me faltaba más nada musicalmente”, destacó, y fue ese punto de quiebre en su carrera el nuevo comienzo que esperaba. “Fue empezar de cero, y encontrarme en un concepto musical y artístico particular”, agregó. La cuenta nueva luego del borrón llegó con su single “Light”.

No obstante, el músico aún recuerda “Soltar” y no descarta, en el largo plazo, volver a publicarlo. En especial, destacó dos colaboraciones que contenía el disco, con los artistas Silvina Moreno y Nicolás Agesta.

En los escenarios

“Estoy muy contento con todo lo que se está dando”, afirmó el músico, en referencia a sus presentaciones y shows. Asimismo, destacó el trabajo continuo detrás de cada fecha, particularmente debido a que él mismo gestiona todos los aspectos, como la difusión, convocatoria, sonido, producción y ensayos. “Me gusta estar en movimiento todo el tiempo, pero a veces me sobrepasa”, admitió.

Por otro lado, el músico también se mostró conforme con la posibilidad de dar a conocer no sólo su música, sino su “concepto, mensaje, propuesta musical y puesta en escena”, y por ello otorga suma importancia a sus presentaciones en vivo, en numerosas localidades.

En cuanto a sus shows, semanas atrás se presentó en Palermo, esta noche lo hará en Rosario, y la semana entrante nuevamente en Capital. “Estoy llegando a lugares muy lindos”, afirmó.

A su vez, más allás de sus presentaciones en la Costa Atlántica, el verano pasado lo encontró también en el otro extremo del Río de la Plata, en una gira que tuvo más de 20 shows en diferentes ciudades uruguayas, entre ellas, Montevideo, Punta del Este, La Paloma, Punta del Diablo y José Ignacio.

Es que tras el lanzamiento de su single “Dónde estés” emprendió el tour homónimo y se animó a lo desconocido. Según detalló, en la costa argentina “ya había tocado mucho y conocido mucha gente”, y fue eso lo que lo motivó a una nueva experiencia. “Quería algo más, quería ir a Uruguay”, afirmó el músico que, semanas antes de arribar al país vecino, se encargó de la organización del viaje y las fechas.

Al respecto, José explicó que no estaba en sus planes alojarse por más de una semana, pero la calidez de los orientales y las oportunidades que surgieron lo mantuvieron viajando y presentándose por más de un mes. “Tocaba e inmediatamente salía otro show”, destacó, y afirmó que “la experiencia en Uruguay fue increíble”.

Trabajo continuo

En paralelo, José recordó la importancia de dedicarse a la música a diario, y explicó que, más allá de los shows y las presentaciones semanales, también reserva su tiempo para componer y producir nuevas canciones.

Asimismo, también oficia de productor para otros artistas, lo cual considera que “es muy enriquecedor y genera retroalimentación”.

En efecto, recientemente produjo el nuevo lanzamiento de la cantante Soy Sofía y es inminente la publicación de su disco.

Respecto a dicha faceta, el músico destacó que ve en ello una oportunidad laboral en el largo plazo, y atribuye a su experiencia personal una gran entidad. Es que el artista toca varios instrumentos, y, sin ir más lejos, estima que el 90% de sus canciones fueron hechas completamente por él, lo que ha devenido en una marca propia, y un atractivo que explota en sus shows. Según destacó, en las presentaciones arma sus pistas con “diferentes instrumentos y totalmente en vivo”, en solitario.